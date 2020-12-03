Шахрай із-за ґрат змусив співробітників понад 30 фірм з усієї України переказувати йому гроші
Чоловік телефонував на підприємства і в організації, представлявся керівником і вимагав, щоб йому на картку терміново переказали гроші.
Про це інформує відділ комунікації поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.
39-річний чоловік відбуває в СІЗО в Запорізькій області покарання за розбій.
"Фігурант дзвонив співробітникам підприємств та організацій, представлявся керуючим цих установ і наказував їм перерахувати з каси установи гроші на зазначену ним банківську картку, мотивуючи це робочими питаннями. Після отримання коштів зловмисник блокував номери телефонів "своїх співробітників"", - сказано в повідомленні поліції.
Таким чином він зміг обдурити співробітників понад 30 організацій з усієї України, вважають у поліції.
Суму збитків встановлюють.
Силовики провели в камері чоловіка обшук, вилучили мобільні телефони, сім-карти різних операторів і чорнові записи.
Зараз вирішують питання про те, щоб повідомити йому про підозру в шахрайстві.
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2. Завариваешь чай/кофе/открываешь пиво
3. Минут через 20 отвечаешь на звонок. Мол, не получается перевести. Система запрашивает CVV-код и срок действия вашей карты. Продиктуйте, плз.
4. ?????????????????
5. Profit!!!!!!1111oneone
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Это тот дядя, что самыхъ честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил..
Ущипните меня кто-нибудь...
А обеды им из каких ресторанов возят?
Передохнут на зоне, - и опять - "за дело!"
«19:22, 3 грудня 2020 Китай вперше стартував з Місяця.
Місячний злітний модуль китайської місії Chang'e 5 залишив поверхню Місяця, і відправився з 2 -кг зразків поверхні, назад на Землю».
Вітання коллегам.
Молодец.
Умный человек.
А без лохА и жизнь плоха.
достаточно смартфона и сотовой связи чтобы выйти в интернет.
И в Украине такое может начаться.
Особенно их ставил в тупик мой ответ что у меня нет банковской карты!