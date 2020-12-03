Шахрай із-за ґрат змусив співробітників понад 30 фірм з усієї України переказувати йому гроші

Чоловік телефонував на підприємства і в організації, представлявся керівником і вимагав, щоб йому на картку терміново переказали гроші.

Про це інформує відділ комунікації поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

39-річний чоловік відбуває в СІЗО в Запорізькій області покарання за розбій.

"Фігурант дзвонив співробітникам підприємств та організацій, представлявся керуючим цих установ і наказував їм перерахувати з каси установи гроші на зазначену ним банківську картку, мотивуючи це робочими питаннями. Після отримання коштів зловмисник блокував номери телефонів "своїх співробітників"", - сказано в повідомленні поліції.

Таким чином він зміг обдурити співробітників понад 30 організацій з усієї України, вважають у поліції.

Суму збитків встановлюють.

Силовики провели в камері чоловіка обшук, вилучили мобільні телефони, сім-карти різних операторів і чорнові записи.

Зараз вирішують питання про те, щоб повідомити йому про підозру в шахрайстві.

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