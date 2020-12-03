Польща зможе почати ексгумаційні роботи в Україні після відновлення в первісному вигляді поховання УПА на горі Монастир, - УІНП

3 грудня відбулася зустріч української делегації УІНП на чолі з Антоном Дробовичем із керівником Інституту національної пам'яті Польщі Ярославом Шареком і представниками IPN. Це перша офіційна зустріч голів інститутів національної пам'яті України і Польщі, як і офіційних делегацій обох установ, за три роки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УІНП.

Українська та польська сторона у робочому порядку опрацювали заявки на проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території України, але остаточне рішення по цьому питанню буде прийняте після виконання домовленостей щодо української військової могили на Монастирі. УІНП виступає проти того, щоб без нагальної потреби турбувати спокій померлих новими розкопками під вже встановленими надгробними плитами.

Сподіваємося, що пам'ятник на горі Монастир буде відновлений в найкоротші терміни, що дозволить IPN отримати затребувані дозволи на пошукові та ексгумаційні роботи, що передбачає дві окремі процедури.

Поставити остаточну крапку у вересневій розмові двох президентів може також включення пам'ятника на горі Монастир до реєстру військових поховань Республіки Польща. Українська сторона також повторно нагадала про прихильність до ідеї легалізації проблемних пам’ятників "всі на всі", - наголошують у заяві УІНП.

УІНП послідовно стоїть на позиції, що питання українських місць пам’яті та поховань на території Республіки Польща повинні обговорюватися за участі української громади в цій країні. Адже саме її представники насамперед організовують меморіальні заходи на цих місцях пам’яті та опікуються ними.

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