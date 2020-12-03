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Новини Коронавірус і карантин
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Лікар-анестезіолог Роздільнянської ЦРЛ Черненко про ситуацію з киснем: "Кілька разів за ніч доводиться поливати гарячою водою кисневий редуктор"

Лікар-анестезіолог Роздільнянської ЦРЛ Черненко про ситуацію з киснем:

Ліжко без кисню - це просто могила для людей, хворих на коронавірус. Про це заявив лікар-анестезіолог із Роздільнянської центральної районної лікарні Одеської області Іван Черненко.

оментуючи ситуацію з киснем, він зазначив, що навіть існуючу в лікарнях кисневу розводку неможливо використовувати на повну силу, оскільки обмежені обсягами кисню. Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ "Дефіцит кисню: чому лікарів викликають на допити, а пацієнти борються за право дихати?"

За словами Черненка, причина в тому, що у лікарні немає спецтранспорту, щоб возити балони. "Возимо, увага, в "буханці" (УАЗ-452). Вмістити така машина може не більше 13 балонів. І коли за добу йшло максимум 8-10 балонів, плюс купа концентраторів - нам вистачало. Але зараз багато надходжень, і ми переводимо пацієнтів із концентраторами в "ковідне", але там розводки немає. тобто в інфекції стало менше концентраторів, а витрати кисню тільки збільшуються, - зазначає лікар. - Наша межа - 54/л за хвилину. Якщо більше, а треба набагато більше, за добу буде йти більше 13 балонів. Машина просто не встигатиме привозити кисень".

Лікар звернувся до районної влади, щоб вирішити питання з транспортом, який би міг возити більше 13 балонів за раз.

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"Я нікому не бажаю відчути те, що відчуває анестезіолог в очікуванні кисню, знаючи, що залишилося на лічені години. А що відчуває пацієнт, коли в банці для зволоження перестає булькати, словами не передати. Ліжко без кисню - це просто могила", - підкреслив він.

Звернення було почуто. За словами Черненка, ситуація значно покращилася. Хоча проблеми все одно залишилися. У коментарі "Цензор.НЕТ" він розповів, що, наприклад, зараз йому доводиться кілька разів за ніч виходити на вулицю і поливати гарячою водою замерзлий кисневий редуктор.

Автор: 

карантин (18172) Одеська область (3186) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
А из ковидного фонда можно было и машины купить...и системы подогрева редукторов поставить...но зеленое стадо его тупо закотало в асфальт...
Но ничего...придет время и такие как степанов...и многие другие из зеленого стада сядут...за нецелевое использование бюджетных средств...
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03.12.2020 18:45
+8
Если мудрый нарид выберет Бойко, то никто не сядет.
Прогонят конечно этих ЗЕленых пацанчиков сцаными тряпками обратно в кабаре ногами дрыгать, но на их место придут крепкие рыговские хозяйственники.
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03.12.2020 18:53
+7
«госпідори»
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03.12.2020 19:01
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А из ковидного фонда можно было и машины купить...и системы подогрева редукторов поставить...но зеленое стадо его тупо закотало в асфальт...
Но ничего...придет время и такие как степанов...и многие другие из зеленого стада сядут...за нецелевое использование бюджетных средств...
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03.12.2020 18:45 Відповісти
Если мудрый нарид выберет Бойко, то никто не сядет.
Прогонят конечно этих ЗЕленых пацанчиков сцаными тряпками обратно в кабаре ногами дрыгать, но на их место придут крепкие рыговские хозяйственники.
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03.12.2020 18:53 Відповісти
"хозяйственники"
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03.12.2020 18:59 Відповісти
«госпідори»
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03.12.2020 19:01 Відповісти
ЗЕльоная власть тырит на асхвальте !
Ей некогда подогревом кислорода заморачиваться.
Шо, га, ?
73 % - ?
Та хай мруть як мухи восени !!!!!
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03.12.2020 19:02 Відповісти
.......ідораси ЗЕльоні !!!!!!
скільки ж через вас людей повмирає ?
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03.12.2020 19:05 Відповісти
А че, кто за Бойко? Янык вернется с изгнания, Донбасс и Крым подарят Рашке (типа в благодарочку за все), водичку пустят в Крым, западную Украину продадут венграм (те сильно попросят и чуток заплатят), вместо СБУ по сути станет КГБ, народу налоги повысят а зарплаты и льготы урежут - заживем.... Я с ним встречался, произвел впечатление. Ну могет мужик, могет.
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03.12.2020 23:09 Відповісти
Так машины и купили. Погуглите как обновился автопарк зеленского.
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03.12.2020 19:07 Відповісти
Никто никогда не сядет, ведь барыга тоже не сел так что...P.S. Не голосовал за Зеклоуна, как и за барыгу-алкаша если что..
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03.12.2020 19:59 Відповісти
Машины и купили: лендкруизеры 200 для ГБР
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03.12.2020 20:00 Відповісти
Так есть же- Подогреватель кислородный Redius ПУ-1!
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03.12.2020 18:45 Відповісти
Подогреватель то есть...а вот деньги на его покупку в асфальт закатаны...
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03.12.2020 18:47 Відповісти
В магазине есть. А в больнице нету.
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03.12.2020 19:10 Відповісти
Чума, кудесница чума... Вот и пришел конец света откуда не ждали.
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03.12.2020 18:46 Відповісти
надо ли что-то добавлять?
Врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Черненко о ситуации с кислородом: "Несколько раз за ночь приходится поливать горячей водой кислородный редуктор" - Цензор.НЕТ 2054

.
Врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Черненко о ситуации с кислородом: "Несколько раз за ночь приходится поливать горячей водой кислородный редуктор" - Цензор.НЕТ 6939

...
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03.12.2020 18:48 Відповісти
Расскажите это ковидиотам.
Они все еще разносят вести, что Ковид - это обычное по масштабам инфекционное (какие вирусы???!!!) заболевание.
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03.12.2020 18:51 Відповісти
Та наче вже хоч про «чіпірованіє», і «станциі 5G», не чутно.
Чи мо, що глашатаї цих откровєній вже, ето самоє...
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03.12.2020 18:58 Відповісти
В Україні до цього ніколи пневмонії не було?
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03.12.2020 20:29 Відповісти
Ну я ж и говорю. К чему вам эти балоны, кислородные аппараты...

Горчичник на лоб и в гроб.
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03.12.2020 20:36 Відповісти
А чому такий обмежений вибір?
Можливо слід розібратися, чи не пустили вам так яку пневмонію, бо цифри якісь нереалістичні навіть для мегаполісів і навіть у ЗМІ.
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03.12.2020 21:14 Відповісти
Таких дохрена. Они грят "та то грипп и простуда. Пройдет само, я много лука и водки жру. И витаминами закусываю!" Пока в реанимацию не попадут, будут твердить "ковида нет, то брэхня, заговор власти, тотальный обман!"
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03.12.2020 23:00 Відповісти
«Врач обратился к районным властям, чтобы решить вопрос с транспортом, способным возить более 13 баллонов за раз.Источник: https://censor.net/ru/n3234880»

26 лисапєтов з кравчучками / кучмовозами.
Дєлов.
Проконсультуйтесь з фахівцями.
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03.12.2020 18:55 Відповісти
Зеля , где твои 45 тыс. на лицо ?
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03.12.2020 18:56 Відповісти
Хороший вопрос
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03.12.2020 19:03 Відповісти
машины для баллонов нет, а гбр крузаки за лямы покупает. это просто пипец
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03.12.2020 19:03 Відповісти
2020-09-25 Автобаза управления делами аппарата Верховной Рады планирует закупить 14 автомобилей Toyota Camry за 12,6 млн. грн.
Отметим, что в прошлом году Верховная Рада закупила 2 Toyota Camry премиум-комплектации стоимостью более 900 тыс. грн. каждая, а также еще одну в комплектации Comfort - за 700 тыс. грн.
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03.12.2020 19:07 Відповісти
гбр крузаки за лямы покупает
а копеешной грелки для кислорода - нет
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03.12.2020 19:08 Відповісти
ще не побудували ту дорогу, по якій повезуть ту грілку...
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03.12.2020 19:11 Відповісти
дотепно,але ж шкода людей яким не вистачило звичайного кисню.
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03.12.2020 19:23 Відповісти
Та ну. Куди, до тих дотепників, що прикололись 21.04.2019.
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03.12.2020 19:35 Відповісти
так,по приколу вийшло,але розхльобувати будуть усі..
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03.12.2020 20:20 Відповісти
Ну замерзший редуктор поливать кипятком тоже не очень правильно. Ещё б маслом горячим полил. ТБ нужно знать.
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03.12.2020 20:21 Відповісти
Нарратив про "трупи на вулицях" вже забули, тепер балони таскають, наче про пневмонію раніше ніхто ніколи не чув до цього.
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03.12.2020 20:32 Відповісти
Что за бред насчет поливания редуктора, он хочет законы физики обойти!!!
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03.12.2020 23:50 Відповісти
Поливать горячей водой редуктор в рампе приходится по двум основным причинам: либо в кислороде много влаги , либо мала пропускная способность редуктора и он обмерзает (скорее всего, в рампу воткнули баллонник БКО)
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04.12.2020 08:59 Відповісти
 
 