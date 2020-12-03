Лікар-анестезіолог Роздільнянської ЦРЛ Черненко про ситуацію з киснем: "Кілька разів за ніч доводиться поливати гарячою водою кисневий редуктор"
Ліжко без кисню - це просто могила для людей, хворих на коронавірус. Про це заявив лікар-анестезіолог із Роздільнянської центральної районної лікарні Одеської області Іван Черненко.
оментуючи ситуацію з киснем, він зазначив, що навіть існуючу в лікарнях кисневу розводку неможливо використовувати на повну силу, оскільки обмежені обсягами кисню. Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ "Дефіцит кисню: чому лікарів викликають на допити, а пацієнти борються за право дихати?"
За словами Черненка, причина в тому, що у лікарні немає спецтранспорту, щоб возити балони. "Возимо, увага, в "буханці" (УАЗ-452). Вмістити така машина може не більше 13 балонів. І коли за добу йшло максимум 8-10 балонів, плюс купа концентраторів - нам вистачало. Але зараз багато надходжень, і ми переводимо пацієнтів із концентраторами в "ковідне", але там розводки немає. тобто в інфекції стало менше концентраторів, а витрати кисню тільки збільшуються, - зазначає лікар. - Наша межа - 54/л за хвилину. Якщо більше, а треба набагато більше, за добу буде йти більше 13 балонів. Машина просто не встигатиме привозити кисень".
Лікар звернувся до районної влади, щоб вирішити питання з транспортом, який би міг возити більше 13 балонів за раз.
"Я нікому не бажаю відчути те, що відчуває анестезіолог в очікуванні кисню, знаючи, що залишилося на лічені години. А що відчуває пацієнт, коли в банці для зволоження перестає булькати, словами не передати. Ліжко без кисню - це просто могила", - підкреслив він.
Звернення було почуто. За словами Черненка, ситуація значно покращилася. Хоча проблеми все одно залишилися. У коментарі "Цензор.НЕТ" він розповів, що, наприклад, зараз йому доводиться кілька разів за ніч виходити на вулицю і поливати гарячою водою замерзлий кисневий редуктор.
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Но ничего...придет время и такие как степанов...и многие другие из зеленого стада сядут...за нецелевое использование бюджетных средств...
Прогонят конечно этих ЗЕленых пацанчиков сцаными тряпками обратно в кабаре ногами дрыгать, но на их место придут крепкие рыговские хозяйственники.
Ей некогда подогревом кислорода заморачиваться.
Шо, га, ?
73 % - ?
Та хай мруть як мухи восени !!!!!
скільки ж через вас людей повмирає ?
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Они все еще разносят вести, что Ковид - это обычное по масштабам инфекционное (какие вирусы???!!!) заболевание.
Чи мо, що глашатаї цих откровєній вже, ето самоє...
Горчичник на лоб и в гроб.
Можливо слід розібратися, чи не пустили вам так яку пневмонію, бо цифри якісь нереалістичні навіть для мегаполісів і навіть у ЗМІ.
26 лисапєтов з кравчучками / кучмовозами.
Дєлов.
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Отметим, что в прошлом году Верховная Рада закупила 2 Toyota Camry премиум-комплектации стоимостью более 900 тыс. грн. каждая, а также еще одну в комплектации Comfort - за 700 тыс. грн.
а копеешной грелки для кислорода - нет