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Новини
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На суді з продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Окуєвої Редькіну хочуть інсценувати серцевий напад, - Геращенко

На суді з продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Окуєвої Редькіну хочуть інсценувати серцевий напад, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що завтра на суді будуть намагатися перешкодити продовженню запобіжного заходу Ігорю Редькіну, підозрюваному у вбивстві Аміни Окуєвої.

Про це Геращенко повідомив під час церемонії відкриття пам'ятного знаку, присвяченого трагічній загибелі Окуєвої, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Геращенко розповів, що цього року була затримана група осіб, підозрюваних у причетності до виконання вбивства Аміни Окуєвої.

"Керівник цієї групи народився в Дагестані, жив на території України і займався виконанням замовних убивств. Ми розуміємо, що зараз слідство схопило тільки виконавців. Замовники були в Російській Федерації, а мотивом була помста Аміні й Адаму. За вбивство Адама, за певною інформацією, досі призначено суму 500 тисяч доларів. Тому він змушений зараз перебувати у ситуації, за якої його не можуть знайти", - зазначив Геращенко.

Він додав, що завтра відбудеться черговий суд щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у виконанні вбивства Ігорю Редькіну.

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"У нас є оперативна інформація, що особи, які замовляли це вбивство, з різних сторін підходять до суддів, і хочуть завтра інсценувати у нього серцевий напад на суді, щоб швидка допомога забрала цього підозрюваного у вбивстві, щоб не було продовжено запобіжний захід", - зазначив заступник голови МВС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чеченця Умарова, який був свідком у справі про вбивство Окуєвої й про замах на Осмаєва, застрелили в Австрії, - ЗМІ. ФОТО

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Дивіться також: Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов. ВIДЕО

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

 

Автор: 

МВС (3500) Геращенко Антон (935) Окуєва Аміна (140)


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Топ коментарі
+7
Хто відповідатиме за злочинне позбавлення волі Антоненка ?
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03.12.2020 19:27
+4
Та ні , воно ще багато чого сказати може .
Вічна пам'ять Аміні Окуєвуій .
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03.12.2020 19:30
+3
Та інсценіруйте уже.... З лєтальним ісходом. Ждьомссссс.
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03.12.2020 19:26
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Ну то інсценуйте виїзд швидкої, бажано з психушки.
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03.12.2020 19:17 Відповісти
Інсценуйте "при спробі втечі..."
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03.12.2020 20:53 Відповісти
Якось ізбірательно аваківці з шоу борятся... Тільки з тими, коли вигідно чи з тими що не самі зрежисерували?
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03.12.2020 19:22 Відповісти
Та інсценіруйте уже.... З лєтальним ісходом. Ждьомссссс.
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03.12.2020 19:26 Відповісти
Та ні , воно ще багато чого сказати може .
Вічна пам'ять Аміні Окуєвуій .
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03.12.2020 19:30 Відповісти
Хто відповідатиме за злочинне позбавлення волі Антоненка ?
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03.12.2020 19:27 Відповісти
Одеяло не забудьте. И обязательно- зелёное.
На суді з продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Окуєвої Редькіну хочуть інсценувати серцевий напад, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2198
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03.12.2020 19:28 Відповісти
Клетчатый плед в студию!
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03.12.2020 19:29 Відповісти
Раніше була інформація, що кілера, який убив Аміну, затримали. Але згодом віддали на обмін...
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03.12.2020 20:30 Відповісти
А чаю з полонієм у ліжко не намагались.........
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03.12.2020 20:58 Відповісти
Тут недавно СБУ проводило опрос "что у нас в СБУ не так, типа анонимный, хотелось написать в том числе: вместо того, чтобы отрабатывать и нейтрализовывать этнические криминальные группировки, отдельные сотрудники СБУ не без ведома высшего руководства, входят с ними в контакт, решают вопросы, в отдельных случаях прибегают к их помощи при решении "скользких вопросов". Неудивительно, что всякая кавказская пошесть (лица грузинской, армянской и прочей горной национальности) так вольготно чувствуют себя в столице Украины. Может, от того, что зверькам купить гражданство Украины так же легко, как пачку сигарет?
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03.12.2020 21:10 Відповісти
 
 