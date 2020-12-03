На суді з продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Окуєвої Редькіну хочуть інсценувати серцевий напад, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що завтра на суді будуть намагатися перешкодити продовженню запобіжного заходу Ігорю Редькіну, підозрюваному у вбивстві Аміни Окуєвої.

Про це Геращенко повідомив під час церемонії відкриття пам'ятного знаку, присвяченого трагічній загибелі Окуєвої, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Геращенко розповів, що цього року була затримана група осіб, підозрюваних у причетності до виконання вбивства Аміни Окуєвої.

"Керівник цієї групи народився в Дагестані, жив на території України і займався виконанням замовних убивств. Ми розуміємо, що зараз слідство схопило тільки виконавців. Замовники були в Російській Федерації, а мотивом була помста Аміні й Адаму. За вбивство Адама, за певною інформацією, досі призначено суму 500 тисяч доларів. Тому він змушений зараз перебувати у ситуації, за якої його не можуть знайти", - зазначив Геращенко.

Він додав, що завтра відбудеться черговий суд щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у виконанні вбивства Ігорю Редькіну.

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"У нас є оперативна інформація, що особи, які замовляли це вбивство, з різних сторін підходять до суддів, і хочуть завтра інсценувати у нього серцевий напад на суді, щоб швидка допомога забрала цього підозрюваного у вбивстві, щоб не було продовжено запобіжний захід", - зазначив заступник голови МВС.

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Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

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Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.