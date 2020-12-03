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Новини Силовики
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Прокурор попросив 9 років для іноземця, який вчинив у 2019 р. розбійний напад на співробітника АП Бухтатого, після чого той помер

Прокурор попросив 9 років для іноземця, який вчинив у 2019 р. розбійний напад на співробітника АП Бухтатого, після чого той помер

3 грудня у Шевченківському районному суді Києва відбулися судові дебати у провадженні за обвинуваченням громадянина Вірменії в скоєнні розбійного нападу на співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого в березні 2019 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

У березні минулого року на вул. Багговутівській у Києві обвинувачений разом зі спільником скоїли розбійний напад на перехожого, завдавши йому не менше чотирьох ударів в область голови. Тіло потерпілого вранці наступного дня знайшли місцеві жителі. Загиблим виявився співробітник Адміністрації президента України. За результатами слідства правоохоронцям вдалося встановити і затримати одного з нападників.

Під час дебатів прокурор попросив суд призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років із конфіскацією майна. Обвинувачений під час дебатів визнав свою провину частково.

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Заслухавши сторони, суд продовжив термін утримання під вартою обвинуваченого і призначив на 20 січня 2021 р виступ обвинуваченого з останнім словом. Матеріали стосовно співучасника злочину виділено в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування в якому триває.

Нагадуємо, тіло співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого знайшли в Шевченківському районі Києва вранці 14 березня 2019 року. Бухтатий був головним консультантом департаменту інформаційної політики АП.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родичам померлого і закликав правоохоронців якомога швидше розслідувати його кончину.

Автор: 

Адміністрація Президента (583) Київ (19422) Правоохоронні органи (2706) прокуратура (3669) силовики (2512) Бухтатий Олександр (8)


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Топ коментарі
+5
Если бы украинец в РФ замочил русского, то моментально получил бы все 25 лет, или кто-то сомневается.
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03.12.2020 21:05
+3
В США за такое было бы пожизненное, в Украине самый гуманный в мире УПК, хотя в принципе какая страна, такой и УПК.
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03.12.2020 20:43
+1
Ара ей знали на кого нападати! А прізвище БухТато- якраз для АП ,хоча зелена пліснява назвала охісом пріпіzдєнта. Про назву вулиці "Багговутівська" взагалі мовчу.
Якийсь неймовірний треш у збігу власних назв ,імен і дієвих осіб.
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03.12.2020 20:58
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В США за такое было бы пожизненное, в Украине самый гуманный в мире УПК, хотя в принципе какая страна, такой и УПК.
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03.12.2020 20:43 Відповісти
какая страна, такой и УПК./ Страна нормальная. Есть козлы но их не 86% как в Козлостане *****.
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03.12.2020 20:58 Відповісти
Лише 73%
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04.12.2020 09:23 Відповісти
Они другой, не людоедской, породы.
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04.12.2020 12:23 Відповісти
Ара ей знали на кого нападати! А прізвище БухТато- якраз для АП ,хоча зелена пліснява назвала охісом пріпіzдєнта. Про назву вулиці "Багговутівська" взагалі мовчу.
Якийсь неймовірний треш у збігу власних назв ,імен і дієвих осіб.
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03.12.2020 20:58 Відповісти
Если бы украинец в РФ замочил русского, то моментально получил бы все 25 лет, или кто-то сомневается.
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03.12.2020 21:05 Відповісти
не похоже на обычный разбой.
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03.12.2020 21:16 Відповісти
не ори ! всем пох":%й давно !
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03.12.2020 21:34 Відповісти
ну таки по третьей части от 8 до 15 . прокурор просит 9 суд даст 8 - минималку . по 2000 дол.за год минимум учитывая резонанс - не меньше 15 штук отдал .
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04.12.2020 08:48 Відповісти
 
 