Прокурор попросив 9 років для іноземця, який вчинив у 2019 р. розбійний напад на співробітника АП Бухтатого, після чого той помер
3 грудня у Шевченківському районному суді Києва відбулися судові дебати у провадженні за обвинуваченням громадянина Вірменії в скоєнні розбійного нападу на співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого в березні 2019 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
У березні минулого року на вул. Багговутівській у Києві обвинувачений разом зі спільником скоїли розбійний напад на перехожого, завдавши йому не менше чотирьох ударів в область голови. Тіло потерпілого вранці наступного дня знайшли місцеві жителі. Загиблим виявився співробітник Адміністрації президента України. За результатами слідства правоохоронцям вдалося встановити і затримати одного з нападників.
Під час дебатів прокурор попросив суд призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років із конфіскацією майна. Обвинувачений під час дебатів визнав свою провину частково.
Заслухавши сторони, суд продовжив термін утримання під вартою обвинуваченого і призначив на 20 січня 2021 р виступ обвинуваченого з останнім словом. Матеріали стосовно співучасника злочину виділено в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування в якому триває.
Нагадуємо, тіло співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого знайшли в Шевченківському районі Києва вранці 14 березня 2019 року. Бухтатий був головним консультантом департаменту інформаційної політики АП.
Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родичам померлого і закликав правоохоронців якомога швидше розслідувати його кончину.
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