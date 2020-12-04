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Звинувачення Венедіктової в незаміні прокурора у справі "Роттердам+" є спробами НАБУ приховати неефективне досудове розслідування, – Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Звинувачення Венедіктової в незаміні прокурора у справі

В Офісі генерального прокурора розцінюють звинувачення генпрокурора Ірини Венедіктової з боку НАБУ в незаміні прокурора у провадженні щодо формули "Роттердам+" як спробу приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП та Офіс генпрокурора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"… слід зазначити, що протягом слідства жодні особи не висловлювали сумнівів щодо його (прокурора - ред.) ефективності та не поставало питання необхідності заміни прокурора у провадженні, у тому числі й у зв'язку з його можливою зацікавленістю в унеможливленні публічного судового розгляду протиправних дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів", - сказано в заяві, оприлюдненій у четвер увечері пресслужбою Офісу генпрокурора.

Проте, додають в Офісі, одразу після прийняття прокурором САП Віталієм Пономаренком, який є самостійним у своїй процесуальній діяльності, рішення про закриття кримінального провадження виникла низка запитань щодо ефективності слідства та необхідності в заміні прокурора у провадженні.

В Офісі зазначають, що 11 листопада 2020 року Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні заяви детективів НАБУ про відвід прокурора САП у зазначеному кримінальному провадженні, "а тому відсутні будь-які докази його можливої заангажованості".

"Наразі питання щодо необхідності заміни прокурора у цьому кримінальному провадженні вивчається, та остаточне рішення буде прийнято після повної та всебічної перевірки всіх обставин справи", - наголошують в Офісі генпрокурора.

"При цьому наразі вбачається, що НАБУ вчиняє спроби приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП та Офіс генерального прокурора, водночас намагаючись без наявності необхідних достатніх доказів та їх переконливості скерувати кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду", - говориться в заяві.

При цьому в Офісі генпрокурора наголошують, що у них залишається лише два дні зі встановленого ст. 219 КПК України терміну досудового розслідування.
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Топ коментарі
+5
горит пердак у прокуроршки- как уж на сковородке- но все равно ей прийдеться ответить перед законом-
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03.12.2020 20:19
+5
А не забыли ещё эту сволочь? Так вот - я даже не знаю кто из них двоих более конченый!
Обвинения Венедиктовой в незамене прокурора в деле "Роттердам+" являются попытками НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2140
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03.12.2020 20:23
+4
Как раз в данный момент на Г+Г бредит бенядиктова. Мосейчучка подмахивает,как обычно. Порошенко обсуждают. Это агония))
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03.12.2020 20:23
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горит пердак у прокуроршки- как уж на сковородке- но все равно ей прийдеться ответить перед законом-
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03.12.2020 20:19 Відповісти
Остання новина- Арестовича окрім Єрмака, ще найняла ще й Венедіктова відмивати її від фейків.
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03.12.2020 20:21 Відповісти
А что о Татарове молчите?
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03.12.2020 20:21 Відповісти
твари прокурорские ссут нам в глаза
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03.12.2020 20:21 Відповісти
Яке може бути "дорослідування справи "Роттердам+", якщо гроші віт Ринатушки Ахметова вже розкладені по кишенях?
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03.12.2020 20:22 Відповісти
Как раз в данный момент на Г+Г бредит бенядиктова. Мосейчучка подмахивает,как обычно. Порошенко обсуждают. Это агония))
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03.12.2020 20:23 Відповісти
Обвинения Венедиктовой в незамене прокурора в деле "Роттердам+" являются попытками НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7938
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03.12.2020 20:25 Відповісти
А не забыли ещё эту сволочь? Так вот - я даже не знаю кто из них двоих более конченый!
Обвинения Венедиктовой в незамене прокурора в деле "Роттердам+" являются попытками НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2140
показати весь коментар
03.12.2020 20:23 Відповісти
прокурва бенедыркова - очередное позорище свей зеленой шоблы
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03.12.2020 20:27 Відповісти
От яка ж свята і божа людина, тонни помиїв ллють на неї зі сторони НАБУ в відповідь на її безкомпромісну боротьбу з корупцією.
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03.12.2020 20:38 Відповісти
Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой/ Буратино кодлана Коломойского Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Обманом. Это -моральные потери. Есть и денежные потери. Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 г. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.
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03.12.2020 20:38 Відповісти
вРоттерДам красивый голландский город Обвинения Венедиктовой в незамене прокурора в деле "Роттердам+" являются попытками НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8594
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03.12.2020 20:53 Відповісти
РАБссия в убыток себе продала Китаю газу на 166 миллиардов....Венедиктова срочно на РАБссию...Грабють Мавзолейных... Обвинения Венедиктовой в незамене прокурора в деле "Роттердам+" являются попытками НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1420
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03.12.2020 20:55 Відповісти
За одного татарова тупая, алчная баба должна быть на нарах, и вот здесь, вам зубы обламают, и отсюда начало конца вовчика.
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03.12.2020 20:57 Відповісти
Некоторые чиновники управления ЦВС Генштаба ВСУ зарабатывают на перевозке тел украинских военных с Донбасса. Об этом пишет в Facebook журналистка Янина Соколова.

«На прошлой неделе один из офицеров ВСУ, который сейчас служит на Донбассе в в/ч, прислал мне документы, согласно которым ФЛП, зарегистрированный на некого Ткачука И.И. с местом регистрации - общежитие, осуществляет предоставление ритуальных услуг по завышенным ценам. Такие услуги предоставлялись десятки раз одним и тем самым ФЛПом, где для примера перевозка тела военного с Донбасса домой в три раза превышала реальную стоимость», - написала она.

По словам командира воинской части, работает это так: им звонят из высшего командования Генштаба и предлагают заключить договор на ритуальные услуги именно с этим ФЛПом.

«В ходе проверки нами с Александром Ильиных в Соромно документов и дополнительных вопросов, офицером ВСУ была названа фамилия полковника Бондаря, который является представителем управления ЦВС Генштаба Вооруженных Сил», - пишет журналистка.

Сам полковник Бондар отказался комментировать, знает ли о схеме и господине Ткачуке с его ФЛП.

Кроме того, журналисты выяснили, что «Бондар, вероятно, тоже причастен к дерибану средств через тендеры для своего семейного бизнеса».

«Мы выяснили, что теща Бондаря - Алла Марш, также имеет ФЛП и часто выигрывает тендеры относительно поставок в структуре ВСУ. Сам Бондар задекларировал 2 участка в Киево-Святошинском районе за последние два года. А жена, киевский прокурор, стала обладательницей Рендж Ровер», - пишет Соколова.
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03.12.2020 21:30 Відповісти
А шо все уцепились в того Татарова. Ну уволят его, даже предположим что посадят, - тот кто его назначил никуда ж не делся. И через день назначит такого же "татарова".
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03.12.2020 21:43 Відповісти
 
 