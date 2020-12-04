Звинувачення Венедіктової в незаміні прокурора у справі "Роттердам+" є спробами НАБУ приховати неефективне досудове розслідування, – Офіс генпрокурора

В Офісі генерального прокурора розцінюють звинувачення генпрокурора Ірини Венедіктової з боку НАБУ в незаміні прокурора у провадженні щодо формули "Роттердам+" як спробу приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП та Офіс генпрокурора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"… слід зазначити, що протягом слідства жодні особи не висловлювали сумнівів щодо його (прокурора - ред.) ефективності та не поставало питання необхідності заміни прокурора у провадженні, у тому числі й у зв'язку з його можливою зацікавленістю в унеможливленні публічного судового розгляду протиправних дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів", - сказано в заяві, оприлюдненій у четвер увечері пресслужбою Офісу генпрокурора.

Проте, додають в Офісі, одразу після прийняття прокурором САП Віталієм Пономаренком, який є самостійним у своїй процесуальній діяльності, рішення про закриття кримінального провадження виникла низка запитань щодо ефективності слідства та необхідності в заміні прокурора у провадженні.

В Офісі зазначають, що 11 листопада 2020 року Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні заяви детективів НАБУ про відвід прокурора САП у зазначеному кримінальному провадженні, "а тому відсутні будь-які докази його можливої заангажованості".

"Наразі питання щодо необхідності заміни прокурора у цьому кримінальному провадженні вивчається, та остаточне рішення буде прийнято після повної та всебічної перевірки всіх обставин справи", - наголошують в Офісі генпрокурора.

"При цьому наразі вбачається, що НАБУ вчиняє спроби приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП та Офіс генерального прокурора, водночас намагаючись без наявності необхідних достатніх доказів та їх переконливості скерувати кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду", - говориться в заяві.

При цьому в Офісі генпрокурора наголошують, що у них залишається лише два дні зі встановленого ст. 219 КПК України терміну досудового розслідування.