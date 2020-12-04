Звинувачення Венедіктової в незаміні прокурора у справі "Роттердам+" є спробами НАБУ приховати неефективне досудове розслідування, – Офіс генпрокурора
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В Офісі генерального прокурора розцінюють звинувачення генпрокурора Ірини Венедіктової з боку НАБУ в незаміні прокурора у провадженні щодо формули "Роттердам+" як спробу приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП та Офіс генпрокурора.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"… слід зазначити, що протягом слідства жодні особи не висловлювали сумнівів щодо його (прокурора - ред.) ефективності та не поставало питання необхідності заміни прокурора у провадженні, у тому числі й у зв'язку з його можливою зацікавленістю в унеможливленні публічного судового розгляду протиправних дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів", - сказано в заяві, оприлюдненій у четвер увечері пресслужбою Офісу генпрокурора.
Проте, додають в Офісі, одразу після прийняття прокурором САП Віталієм Пономаренком, який є самостійним у своїй процесуальній діяльності, рішення про закриття кримінального провадження виникла низка запитань щодо ефективності слідства та необхідності в заміні прокурора у провадженні.
В Офісі зазначають, що 11 листопада 2020 року Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні заяви детективів НАБУ про відвід прокурора САП у зазначеному кримінальному провадженні, "а тому відсутні будь-які докази його можливої заангажованості".
"Наразі питання щодо необхідності заміни прокурора у цьому кримінальному провадженні вивчається, та остаточне рішення буде прийнято після повної та всебічної перевірки всіх обставин справи", - наголошують в Офісі генпрокурора.
"При цьому наразі вбачається, що НАБУ вчиняє спроби приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП та Офіс генерального прокурора, водночас намагаючись без наявності необхідних достатніх доказів та їх переконливості скерувати кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду", - говориться в заяві.
При цьому в Офісі генпрокурора наголошують, що у них залишається лише два дні зі встановленого ст. 219 КПК України терміну досудового розслідування.
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«На прошлой неделе один из офицеров ВСУ, который сейчас служит на Донбассе в в/ч, прислал мне документы, согласно которым ФЛП, зарегистрированный на некого Ткачука И.И. с местом регистрации - общежитие, осуществляет предоставление ритуальных услуг по завышенным ценам. Такие услуги предоставлялись десятки раз одним и тем самым ФЛПом, где для примера перевозка тела военного с Донбасса домой в три раза превышала реальную стоимость», - написала она.
По словам командира воинской части, работает это так: им звонят из высшего командования Генштаба и предлагают заключить договор на ритуальные услуги именно с этим ФЛПом.
«В ходе проверки нами с Александром Ильиных в Соромно документов и дополнительных вопросов, офицером ВСУ была названа фамилия полковника Бондаря, который является представителем управления ЦВС Генштаба Вооруженных Сил», - пишет журналистка.
Сам полковник Бондар отказался комментировать, знает ли о схеме и господине Ткачуке с его ФЛП.
Кроме того, журналисты выяснили, что «Бондар, вероятно, тоже причастен к дерибану средств через тендеры для своего семейного бизнеса».
«Мы выяснили, что теща Бондаря - Алла Марш, также имеет ФЛП и часто выигрывает тендеры относительно поставок в структуре ВСУ. Сам Бондар задекларировал 2 участка в Киево-Святошинском районе за последние два года. А жена, киевский прокурор, стала обладательницей Рендж Ровер», - пишет Соколова.