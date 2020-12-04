Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) загиблому в 2014 році бійцю "Айдара" Філіпчуку

Військовослужбовець батальйону "Айдар" Ігор Філіпчук, який загинув у 2014 році в бою з російсько-окупаційними силами поблизу Хрящуватого, отримав звання Героя України. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський у четвер, 3 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, указ про присвоєння нагороди був опублікований на сайті Офісу президента.

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота зірка" Філіпчуку Ігорю Ярославовичу - солдату (посмертно)", - сказано в тексті указу.

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