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Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) загиблому в 2014 році бійцю "Айдара" Філіпчуку

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) загиблому в 2014 році бійцю

Військовослужбовець батальйону "Айдар" Ігор Філіпчук, який загинув у 2014 році в бою з російсько-окупаційними силами поблизу Хрящуватого, отримав звання Героя України. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський у четвер, 3 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, указ про присвоєння нагороди був опублікований на сайті Офісу президента.

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота зірка" Філіпчуку Ігорю Ярославовичу - солдату (посмертно)", - сказано в тексті указу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пам'ятник загиблому Герою України лейтенанту Тарасу Матвіїву відкрили на Луганщині, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж
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А що там за бій був? Чим цей герой відзначився? Скільки ворогій відправив на той світ?
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03.12.2020 20:51 Відповісти
пулеметчик батальона «Айдар» с позывным «Сороковой» Игорь Филипчук.

Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшему в 2014 году бойцу "Айдара" Филипчуку - Цензор.НЕТ 5025 Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшему в 2014 году бойцу "Айдара" Филипчуку - Цензор.НЕТ 6287

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03.12.2020 20:51 Відповісти
а Журавлю?
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03.12.2020 22:08 Відповісти
Слава Герою!
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03.12.2020 23:39 Відповісти
 
 