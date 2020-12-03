Можливість обміну утримуваними особами до кінця цього року залежить від бажання РФ, - Кравчук

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що якщо російська сторона не проявить волі і бажання, то у цьому році здійснити обмін утримуваними особами буде нереально.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ОРДЛО і російська сторона не проявлять відповідної волі, рішень і бажань, то я думаю, це – нереально. Тому що українська сторона вирішила всі питання, пов’язані з обміном. Список на 11 осіб ми давно вже передали, тепер чекаємо зустрічний список, але на жаль, його немає. Це є основною причиною того, що такий обмін утримуваних осіб ставиться під загрозу", - сказав Кравчук.

Голова української делегації також розповів, за яких умов можливий обмін "всіх на всіх".

"На останньому засіданні ми звернулися до ОРДЛО і Росії допомогти або зробити кроки для вирішення питання. Якщо ми це питання сьогодні вирішимо, то наступне питання "всіх на всіх" стане реальним, а якщо ні - то воно не вирішиться", - сказав Кравчук.

Нагадуємо, однією із домовленостей саміту лідерів "нормандського формату" 9 грудня 2019 року в Парижі був обмін "всіх на всіх".

Читайте також: Кравчук про відмову Кремля від обміну утримуваними особами: Росія і Путін не хочуть миру в Україні