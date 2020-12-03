Можливість обміну утримуваними особами до кінця цього року залежить від бажання РФ, - Кравчук
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що якщо російська сторона не проявить волі і бажання, то у цьому році здійснити обмін утримуваними особами буде нереально.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо ОРДЛО і російська сторона не проявлять відповідної волі, рішень і бажань, то я думаю, це – нереально. Тому що українська сторона вирішила всі питання, пов’язані з обміном. Список на 11 осіб ми давно вже передали, тепер чекаємо зустрічний список, але на жаль, його немає. Це є основною причиною того, що такий обмін утримуваних осіб ставиться під загрозу", - сказав Кравчук.
Голова української делегації також розповів, за яких умов можливий обмін "всіх на всіх".
"На останньому засіданні ми звернулися до ОРДЛО і Росії допомогти або зробити кроки для вирішення питання. Якщо ми це питання сьогодні вирішимо, то наступне питання "всіх на всіх" стане реальним, а якщо ні - то воно не вирішиться", - сказав Кравчук.
Нагадуємо, однією із домовленостей саміту лідерів "нормандського формату" 9 грудня 2019 року в Парижі був обмін "всіх на всіх".
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когда надо было своих агентов поменять парашка быстро провела обмен, а щас вам показывает дулю, бо зелох просто отпустил кого поймали
Трускавецкая школа
не сміють забувати історію
кацапсько-українських відносин. Кожного
вбитого кацапами треба пам'ятати. Спільна
історія України та Московії, така ж
кривава як і руки Путіна. За часів
панування Московії, в Україні людей
загинуло більше ніж за всі війни разом
взяті.