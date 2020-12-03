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Новини Агресія Росії проти України Обмін полоненими
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Можливість обміну утримуваними особами до кінця цього року залежить від бажання РФ, - Кравчук

Можливість обміну утримуваними особами до кінця цього року залежить від бажання РФ, - Кравчук

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що якщо російська сторона не проявить волі і бажання, то у цьому році здійснити обмін утримуваними особами буде нереально.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ОРДЛО і російська сторона не проявлять відповідної волі, рішень і бажань, то я думаю, це – нереально. Тому що українська сторона вирішила всі питання, пов’язані з обміном. Список на 11 осіб ми давно вже передали, тепер чекаємо зустрічний список, але на жаль, його немає. Це є основною причиною того, що такий обмін утримуваних осіб ставиться під загрозу", - сказав Кравчук.

Голова української делегації також розповів, за яких умов можливий обмін "всіх на всіх".

"На останньому засіданні ми звернулися до ОРДЛО і Росії допомогти або зробити кроки для вирішення питання. Якщо ми це питання сьогодні вирішимо, то наступне питання "всіх на всіх" стане реальним, а якщо ні - то воно не вирішиться", - сказав Кравчук.

Нагадуємо, однією із домовленостей саміту лідерів "нормандського формату" 9 грудня 2019 року в Парижі був обмін "всіх на всіх".

Читайте також: Кравчук про відмову Кремля від обміну утримуваними особами: Росія і Путін не хочуть миру в Україні

Автор: 

Кравчук Леонід (546) росія (64946) Донбас (22354) полонені (2251) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+8
Да ты шо!!! А вы ***** не знали???
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03.12.2020 21:27
+7
Развели как лошар=>кацапы выменяли тех, которые им были нужны и у Украины уже нет обменного(!) «фонда»........и с учетом того, что преЗедент пофигист-пацифист - об обменном «фонде» можно пока забыть.....
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03.12.2020 21:30
+7
За медведчука з його відьмою можна було б всіх наших полонених виміняти.
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03.12.2020 21:40
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Коммунист Кравчук раньше верил Марксу и где то Бланку. Сейчас он верит Коломойскому и Шефиру. / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
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03.12.2020 21:22 Відповісти
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03.12.2020 21:24 Відповісти
ммда, старик умнеет на глазах
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03.12.2020 22:03 Відповісти
а толку?, то, до чего он допер только сейчас, многим было известно с самого начала...
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03.12.2020 22:27 Відповісти
Да ты шо!!! А вы ***** не знали???
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03.12.2020 21:27 Відповісти
А казали, шо то Петя не вміє домовлятися...
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03.12.2020 21:31 Відповісти
В цьому то і проблема, що якраз домовлятися він вміє, з тими з ким взагалі не має про що говорити......
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03.12.2020 22:24 Відповісти
Тобто, більш за 3000 заручників, хай би собі далі там сиділи?
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03.12.2020 22:30 Відповісти
Развели как лошар=>кацапы выменяли тех, которые им были нужны и у Украины уже нет обменного(!) «фонда»........и с учетом того, что преЗедент пофигист-пацифист - об обменном «фонде» можно пока забыть.....
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03.12.2020 21:30 Відповісти
Ви, з буьочкою, просрали весь обмінний фонд, тому українськи заручники будуть ще довго знаходитись у полоні...
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03.12.2020 21:32 Відповісти
Менше треба зазирати куди не слід...

Возможность обмена удерживаемыми лицами до конца этого года зависит от желания РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1182
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03.12.2020 21:53 Відповісти
деда - ты бесполезный
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03.12.2020 21:35 Відповісти
За медведчука з його відьмою можна було б всіх наших полонених виміняти.
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03.12.2020 21:40 Відповісти
деда маладец - и не делает ни буя и при деле....
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03.12.2020 21:43 Відповісти
Старий вже такий і дурний-дурний
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03.12.2020 21:46 Відповісти
Ну, дура не дура, а три рубля в день имею(с)
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03.12.2020 21:53 Відповісти
офигительные переговорщики, от них ничего не зависит, прям мастера спорта
когда надо было своих агентов поменять парашка быстро провела обмен, а щас вам показывает дулю, бо зелох просто отпустил кого поймали
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03.12.2020 21:53 Відповісти
Пока было чем торговать, что попередники оставили, - переговоры шли, а теперь заглохли?
Трускавецкая школа
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03.12.2020 21:56 Відповісти
Мудрий висновок" у виконанні старої компартійної лисиці, на кшталт, я старався, як міг, ... але, на жаль. Хоча, він прекрасно знав про такий фінал, марної і безглуздої затії, народженої в порожній голові Зельцмана та його найближчого оточення.
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03.12.2020 22:00 Відповісти
Українці
не сміють забувати історію
кацапсько-українських відносин. Кожного
вбитого кацапами треба пам'ятати. Спільна
історія України та Московії, така ж
кривава як і руки Путіна. За часів
панування Московії, в Україні людей
загинуло більше ніж за всі війни разом
взяті.
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03.12.2020 22:06 Відповісти
Россия создала на оккупированной территории на Донбассе концлагеря и не выпускает украинцев с лагерей блокируя их на пропускных пунктах под всяким выдуманным предлогом,оккупанты боятся потерять живой щит в случае освобождения украинскими войсками своей территории.
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03.12.2020 22:14 Відповісти
Обмены пойдут полегче, когда к ним подключится Байден со своими обещанными санкциями, убивающими паРашу...
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03.12.2020 22:16 Відповісти
Макарич,не сміши людей... Так тобі і будуть кацапи заложників відпускати...
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03.12.2020 22:51 Відповісти
 
 