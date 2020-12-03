Головні новини 3 грудня: земля для тестя Татарова, обшуки в "Укроборонпромі", новий голова Київради

Тесть Татарова після його призначення в ОП отримав землю в Києві під забудову, СБУ обшукала "Укроборонпром" у справі про держзраду, секретарем Київради обрано соратника Кличка Бондаренка, - головні новини 3 грудня

Скандал з Татаровим обростає новими подробицями

Журналісти з'ясували, що відразу після призначення Олега Татарова на посаду радника глави ОП компанія "Дейрінг Капітал", співвласником якої є його тесть Олександр Павлушин, отримала від Київради землю під забудову.

Офіс генерального прокурора відповів на звинувачення НАБУ на адресу Венедіктової і назвав їх спробою публічної дискредитації. "Всі рішення, ухвалені Офісом генерального прокурора і, зокрема, генеральним прокурором, ґрунтуються виключно на вимогах кримінального процесуального законодавства України", - сказано в заяві.

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що президент Зеленський особисто вирішив захищати Татарова від НАБУ, і через це не отримає грошей від ЄС і МВФ і буде змушений взяти їх у Росії.

За версією Шабуніна, це виведе українців на вулиці. Ексдепутат Єгор Соболєв вже кличе всіх на протест на Банкову ввечері 9 грудня.

Тим часом скандальний забудовник Микитась, який здав напередодні Татарова, вийшов із СІЗО і відправився під цілодобовий домашній арешт.

Обшуки в "Укроборонпромі"

СБУ провела обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті" у справі про держзраду. Слідчі вважають, що через дії спецекспортера Україна втратила ринки в окремих країнах азіатського регіону, а державним інтересам було завдано збитків у сумі $100 млн.

Колишній глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв офіційно очолив "Укроборонпром". Незабаром після призначення він заявив, що наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування, а на його місці буде створено нові холдингові компанії.

Вбивство Гандзюк

Фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігор Павловський вийшов на свободу. Прокуратура не стала клопотати про продовження йому запобіжного заходу у вигляді арешту у двох кримінальних справах, які проти нього розслідують. У справі про вбивство Гандзюк Павловський нещодавно був засуджений до 2 років умовно.

Київраду очолив Володимир Бондаренко

Володимир Бондаренко - член партії "УДАР Віталія Кличка". Його кандидатуру на роль секретаря Київради запропонував чинний мер Києва. За Бондаренка проголосували 114 депутатів, проти - 4, утримались - 1, не голосували - 2.

20 невідомих не пустили поліцію на місце нелегального видобутку бурштину

Інцидент стався в заповіднику на Рівненщині. Чоловіки в балаклавах перекрили поліцейським дорогу і спробували не пустити їх на місце видобутку. Поліцейські викликали підмогу і "задокументували факт незаконного видобутку бурштину", але затримувати нікого не стали, і тепер встановлюють особи невідомих у балаклавах.

Адольф Гітлер переміг на місцевих виборах у Намібії

Політик на ім'я Адольф Гітлер Уунон набрав майже 85% голосів на виборах у поселенні Омпунджа на півночі Намібії. Він розповів, що Гітлером його назвав батько, який не особливо розбирався в історії, і пообіцяв не намагатися підкорити весь світ.