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Новини Політика України
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Активіст "Автомайдану" Гриценко закликає прийти на протест проти корупції під ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Активіст

Активіст "Автомайдану" Олексій Гриценко збирається приєднатися до акції протесту на Банковій увечері 9 листопада і закликає наслідувати його приклад.

Про це Гриценко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він перерахував причини, через які вирішив взяти участь в акції протесту.

"- Татаров зам ОП і активний учасник багатьох оборудок, а разом там ще немало гучних прізвищ

- Венедиктова, яка любить втручатися у слідство і захищати всіх, хто лояльний до ОП. Забув написати, що ще вона генпрокурор

- ВРП, яка рекомендує суддю майдану Кицюка поновити

- КСУ, який легким рішенням звільнив від кримінальної відповідальності купу негідників і створив конституційну кризу в країні..

Перелік тільки за останній час і його можна продовжувати до ранку...", - написал Гриценко.

"Я до чого? 9 грудня - день боротьби з корупцією. Це скоро і дуже символічно.18:30 Банкова. Побачимось!", - додав він.

Нагадаємо, раніше колишній депутат Єгор Соболєв закликав українців вийти ввечері в середу, 9 січня на акцію протесту на Банковій на знак протесту проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим.
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Топ коментарі
+35
Активист "Автомайдана" Гриценко призывает прийти на протест против коррупции под ОП - Цензор.НЕТ 2052
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03.12.2020 22:41
+24
Кто орал если нам не понравится мы его уберем?
Вот убирайте за собой 73% ..накакали и убирайте..
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03.12.2020 22:47
+22
Оказывается галочка в бюллетене 2019 кардинально меняла направление движения Украины.
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03.12.2020 22:41
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а серливо мыролюбный ликвидатор надлышкового майна МО полькоминик онотоль придет?
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04.12.2020 00:04 Відповісти
Хотелось бы знать истинную причину злобы против этого толкового человека, одного из самых подходящих на сегодняшний день на роль политического лидера. Вот уж где действительно вредительство, Игр 44 - клеветать на невиновного.
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04.12.2020 04:14 Відповісти
Ненависть захребетников к тому, кто привык достигать задуманного. Ненависть, тех, кто скорее готов сдаться к тому, кто готов бороться. Ненависть боязливых к тому, кто не трусит. Как говорится - ничто не ново под луной.
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04.12.2020 07:55 Відповісти
На эти сборища пойду только при наличии мобильных гильотин, крепких веревок с мылом и крючьев для снятия кожи. Согреваться на морозе нужно не палеными шинами а костром инквизиции клептократов
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04.12.2020 00:13 Відповісти
Это все будет. Но потом.
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04.12.2020 00:22 Відповісти
То закупіть вірьовки?
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04.12.2020 12:43 Відповісти
Модер, алло!!!
В этой новости 3 разные даты выхода на протест:
9 ноября
9 декабря
9 января.
Что вы там курите?
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04.12.2020 00:16 Відповісти
Мабуть забориста дурь !!!))))
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04.12.2020 00:23 Відповісти
Сегодня не все могут выйти в завтрашний день. .Вернее выйти могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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04.12.2020 06:48 Відповісти
может 9 декабря? или это с ноября призыв повесили?
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04.12.2020 00:30 Відповісти
Егорка Соболєв, а якже "Аби не Порох"? Що, Зелені соплі не пристроїли, як борцунів Наєма та Лещенко? Образився?
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04.12.2020 00:46 Відповісти
Активіст "Автомайдану" Гриценко закликає прийти на протест проти корупції під ОП - Цензор.НЕТ 2186
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04.12.2020 01:02 Відповісти
Досить вже сратися. Досить оціх "73%", "РОЗБИРАЙТЕСЯ САМІ" тощо. Досить піддакувати й піддаватися впливу ботів, досить вже. Дістало. За рік країна втратила усе - гроші, повагу й гідність. Не має значення хто покликав на протест, має значення сам протест - проти цього свавілля прокурорських і суддівських вилупків.
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04.12.2020 02:53 Відповісти
Насчёт папы Антатолия Гриценко .
Конечно , в 2010 он сильно свою репутацию подгадил , когда осудил Тимошенко , шо она не поздравила Ибуковича с типа победой (очевидных и не меньших чем в 2004 фальсификаций) и не пришла на его коронацию (инаогурацию) . Так же в "ЗН" дал жене интервью в том же годе и настаивал , шо зеку-насильнику "нужно дать шанс" ...
Но и Пепа тогда , и Ющ поддерживали открыто Ибуковича и открыто помагали во втором туре . Тайная бухггалтерия Рыгоблевоты многое открыла и то , шо Гриценко в списках этих не было . Что помогло востановить репутацию Гриценко .
Так вот , по абсолютно всем опросам середины березня 2019 года именно Гриценко был единственным кандидатом , у которого были хоть какие-то шансы выиграть второй тур у ЗЕ .
У Пэ ? 50% разница . У Бойко - 35% . У Юли - 15% . А у Толи 5% ... что является статистической погрешностью ...
Так шо не порохоботам судить Анатолия Гриценко . Их "кандидат" проигрывал и без ЗЕ всем и даже Бойко мог проиграть . Он единственный из всех возможных , который даже ватному Бойко мог проиграть . А так он по всем опросам проигрывал : и Юле 12-15% , и Толе - 15-20% . И Смешко - 10-12; .
Да и вообще -- если бы не ЗЕ и не Смешко с Гордоном ... разбавившие протестный , но проевропейский электорат на мелкие части , то Петя был бы на 5 - 6 месте в первом туре .
Так и было до декабря - 2018-го . ЗЕ распорошил Юлин электорат на правом берегу , а Смешко там же располовинил электорат Гриценко . А на левом берегу ЗЕ отобрал часть у Бойко . Только поэтому протиснулся во второй тур Петя .
По редкой оказии ...
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04.12.2020 06:13 Відповісти
Не погоджуюся з Вами. Розумієте, той ролик, де "ґросмейстер_Гриценко" стоїть коло блаЗЄнського забрав у мене залишки поваги до п.Гриценка. Та й схильний він до демагогії.
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04.12.2020 12:46 Відповісти
Уже не стоит ни мелочиться, ни размениваться. Гнать падлючего ЗЕ-брехуна ЗЕлёносопельного БлаЗЕня сраной метлой и заодно - разгонять весь гнусный ЗЕ-балаган как крыс по норам.
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04.12.2020 08:00 Відповісти
Це спеціально написали дату 9 листопада, щоб заплутати і знецінити інформацію?
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04.12.2020 08:10 Відповісти
Тобто: якби було 9.12, то Ви пішли б, а через 9.11 Ви вже образилися та заплуталися й принципово не підете?
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04.12.2020 12:48 Відповісти
9го грудня, так?
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05.12.2020 02:42 Відповісти
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