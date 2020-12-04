Активіст "Автомайдану" Гриценко закликає прийти на протест проти корупції під ОП
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Активіст "Автомайдану" Олексій Гриценко збирається приєднатися до акції протесту на Банковій увечері 9 листопада і закликає наслідувати його приклад.
Про це Гриценко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він перерахував причини, через які вирішив взяти участь в акції протесту.
"- Татаров зам ОП і активний учасник багатьох оборудок, а разом там ще немало гучних прізвищ
- Венедиктова, яка любить втручатися у слідство і захищати всіх, хто лояльний до ОП. Забув написати, що ще вона генпрокурор
- ВРП, яка рекомендує суддю майдану Кицюка поновити
- КСУ, який легким рішенням звільнив від кримінальної відповідальності купу негідників і створив конституційну кризу в країні..
Перелік тільки за останній час і його можна продовжувати до ранку...", - написал Гриценко.
"Я до чого? 9 грудня - день боротьби з корупцією. Це скоро і дуже символічно.18:30 Банкова. Побачимось!", - додав він.
Нагадаємо, раніше колишній депутат Єгор Соболєв закликав українців вийти ввечері в середу, 9 січня на акцію протесту на Банковій на знак протесту проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим.
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В этой новости 3 разные даты выхода на протест:
9 ноября
9 декабря
9 января.
Что вы там курите?
Конечно , в 2010 он сильно свою репутацию подгадил , когда осудил Тимошенко , шо она не поздравила Ибуковича с типа победой (очевидных и не меньших чем в 2004 фальсификаций) и не пришла на его коронацию (инаогурацию) . Так же в "ЗН" дал жене интервью в том же годе и настаивал , шо зеку-насильнику "нужно дать шанс" ...
Но и Пепа тогда , и Ющ поддерживали открыто Ибуковича и открыто помагали во втором туре . Тайная бухггалтерия Рыгоблевоты многое открыла и то , шо Гриценко в списках этих не было . Что помогло востановить репутацию Гриценко .
Так вот , по абсолютно всем опросам середины березня 2019 года именно Гриценко был единственным кандидатом , у которого были хоть какие-то шансы выиграть второй тур у ЗЕ .
У Пэ ? 50% разница . У Бойко - 35% . У Юли - 15% . А у Толи 5% ... что является статистической погрешностью ...
Так шо не порохоботам судить Анатолия Гриценко . Их "кандидат" проигрывал и без ЗЕ всем и даже Бойко мог проиграть . Он единственный из всех возможных , который даже ватному Бойко мог проиграть . А так он по всем опросам проигрывал : и Юле 12-15% , и Толе - 15-20% . И Смешко - 10-12; .
Да и вообще -- если бы не ЗЕ и не Смешко с Гордоном ... разбавившие протестный , но проевропейский электорат на мелкие части , то Петя был бы на 5 - 6 месте в первом туре .
Так и было до декабря - 2018-го . ЗЕ распорошил Юлин электорат на правом берегу , а Смешко там же располовинил электорат Гриценко . А на левом берегу ЗЕ отобрал часть у Бойко . Только поэтому протиснулся во второй тур Петя .
По редкой оказии ...