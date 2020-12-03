Чоловік Ольги Грабар, яка померла в житомирській міській лікарні: "Кисень привезли, але були технічні проблеми через перемерзання магістралей"

Сергій Левик, дружина якого напередодні смерті написала звернення до мера міста Житомир через перебої з киснем у реанімаційному відділенні житомирської міської лікарні № 1, повідомив, що вона померла від тромбоемболії. За його словами, перебої з киснем, про які писала Ольга Грабар, були пов'язані з промерзанням магістралей, якими він надходить.

Про це йдеться в статті Цензор НЕТ "Дефіцит кисню: чому лікарів викликають на допити, а пацієнти борються за право дихати?"

"Лікарі в самому відділенні боролися за те, щоб все було добре. А керівництво лікарні, можливо, свої технічні проблеми не висловлювало, не говорило, що вони є. Після цього поста дзвонили з міської адміністрації. Я так зрозумів, що кисень привезли, але були технічні проблеми через перемерзання магістралей. Він не надходив, - розповів він. - Просто потрібно було вчасно все утеплити. Це ж проблема не одного дня. Можливо, лікарі в цьому не розбираються, але завжди можна звернутися до людей, які це розуміють".

За словами Левика, Ольга потрапила в лікарню 2 листопада, де у неї виявили пневмонію і підключили до апарату ШВЛ. Поступово її стан покращувався. Вона вже почала потихеньку їсти, сидіти. "Вона писала, що навіть стояла біля ліжка, - каже Сергій. - Зняли ШВЛ, але була киснева маска. У понеділок вранці приїхав. З медсестрою говорив, все було нормально. Але після обіду вже не виходила на зв'язок. А ввечері лікарі зателефонували, що не змогли врятувати. Тромбоемболія. Тромб обірвався в легеневої артерії".

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Після того, як з'явився пост Ольги Грабар, представники місцевої влади запросили її батька, як доктора технічних наук, людини, який багато років працював з кріогенною технікою, на консультацію. Наступного дня, близько 8 ранку він вже був у лікарні. І швидко розібрався, чому кисень надходив із перебоями. І щоб вирішити проблему, привіз теплову гармату.

Вчений пояснює, що кисень надходить при -183ºС, йому треба давати додаткову енергію, тоді система не буде перемерзати. Через збільшення кількості хворих на коронавірус навантаження на кріогенну систему в Україні зросла в 20-30 разів.

Нагадаємо, викладач Житомирського державного технологічного університету Ольга Грабар померла 16 листопада 2020 року. Як повідомляв Цензор.НЕТ у цей час вона була в реанімації 1-ї міськлікарні з діагнозом COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про те, що Ольга Грабар померла в лікарні Житомира через брак кисню.

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что Ольга Грабарь умерла в больнице Житомира из-за нехватки кислорода.