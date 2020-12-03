Чоловік Ольги Грабар, яка померла в житомирській міській лікарні: "Кисень привезли, але були технічні проблеми через перемерзання магістралей"
Сергій Левик, дружина якого напередодні смерті написала звернення до мера міста Житомир через перебої з киснем у реанімаційному відділенні житомирської міської лікарні № 1, повідомив, що вона померла від тромбоемболії. За його словами, перебої з киснем, про які писала Ольга Грабар, були пов'язані з промерзанням магістралей, якими він надходить.
Про це йдеться в статті Цензор НЕТ "Дефіцит кисню: чому лікарів викликають на допити, а пацієнти борються за право дихати?"
"Лікарі в самому відділенні боролися за те, щоб все було добре. А керівництво лікарні, можливо, свої технічні проблеми не висловлювало, не говорило, що вони є. Після цього поста дзвонили з міської адміністрації. Я так зрозумів, що кисень привезли, але були технічні проблеми через перемерзання магістралей. Він не надходив, - розповів він. - Просто потрібно було вчасно все утеплити. Це ж проблема не одного дня. Можливо, лікарі в цьому не розбираються, але завжди можна звернутися до людей, які це розуміють".
За словами Левика, Ольга потрапила в лікарню 2 листопада, де у неї виявили пневмонію і підключили до апарату ШВЛ. Поступово її стан покращувався. Вона вже почала потихеньку їсти, сидіти. "Вона писала, що навіть стояла біля ліжка, - каже Сергій. - Зняли ШВЛ, але була киснева маска. У понеділок вранці приїхав. З медсестрою говорив, все було нормально. Але після обіду вже не виходила на зв'язок. А ввечері лікарі зателефонували, що не змогли врятувати. Тромбоемболія. Тромб обірвався в легеневої артерії".
Після того, як з'явився пост Ольги Грабар, представники місцевої влади запросили її батька, як доктора технічних наук, людини, який багато років працював з кріогенною технікою, на консультацію. Наступного дня, близько 8 ранку він вже був у лікарні. І швидко розібрався, чому кисень надходив із перебоями. І щоб вирішити проблему, привіз теплову гармату.
Вчений пояснює, що кисень надходить при -183ºС, йому треба давати додаткову енергію, тоді система не буде перемерзати. Через збільшення кількості хворих на коронавірус навантаження на кріогенну систему в Україні зросла в 20-30 разів.
Нагадаємо, викладач Житомирського державного технологічного університету Ольга Грабар померла 16 листопада 2020 року. Як повідомляв Цензор.НЕТ у цей час вона була в реанімації 1-ї міськлікарні з діагнозом COVID-19.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про те, що Ольга Грабар померла в лікарні Житомира через брак кисню.
Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что Ольга Грабарь умерла в больнице Житомира из-за нехватки кислорода.
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Жидким кислородом под давлением 8 МПа (80 атм.) ?!
Да , представьте , се , кислород он не только пожароопасен , но и при определённых концетрациях и давлениях -- взрывоопасен . Кислород под давлением .
Сам принцип сеппарации газовой смеси (воздух : азота и кислорода) как раз и лежит в компрессии воздуха до жидкой фазы : т.е. суппер давление + охлаждение ...
А потом жизкий воздух снова охлаждают (той же декомпрессией) до температуры когда азот "закипает" . Понятно , что никто не "работает" с температурами примерно минус 200°C (температура атмосферного перехода воздуха в жидкую фазу . А намного более высокими с учётом фактора высокого давления .
И вообще высокое давление стоит на порядок дешевле суппер-низких температур .
Но Вы задумывались как этот газ в баллоны пападает ?! Как раз именно в жидкой фазе ...
но с в двое более низким давлением от того , когда кислород нагревается и возвращается в газовую фазу , но с удвоенным давлением .
Плотность газа может быть переменной , но степень копрессии газа тоже имеет пределы .
Как впрочем и т.н. "предел текучести" самого прочного титана ...
Но уже надцать лет не занимаюсь гидро-пневматикой . Так осталось одно "хобби" от старой профессии . Пишу ПО для проектирования разводки труб и фитингов -- плагины под Автокад . Поэтому сленг ещё тот ... Но теплотехнику и гидравлику ещё бы мог преподавать студентам , потому шо курсовые время от времени помагаю делать . И даже по сопрамату и ТММ , а вот "Детали машин" лень вникать ...
Разумеется , что опытный эксплутационщик и монтажник знает , шо если на условный баллон в проекте заложенно 10 трубок по четверть дюйма , то подключив к нему 15 и уж тем паче 20 трубок начинается сбой системы ... Даже кто-то скажет , шо по непонятным причинам что-то там конденсируется . Проблемма в том , что объяснить причину конденсации эти люди не могут и потому не отдают се отчёта , шо кто-то заложил там 10 трубок неспроста . Шо предложив администрации "решение" , шо "можно" вместо 10 трубок развести по 15 или даже двадцати ... токо нужно быстрее менять баллоны . Просто говно , а не "решение" .
И подогрев трубок -- только частично убирает проблему ... Поскольку самая высокая дикомпрессия на выходе из редуктора и увеличив совокупный диаметр в полтора-два раза увеличивается пропорционально не только скорость замерзания , но и сокращается пропорционально опасный участок , где и может замерзать . Участок становится ближе к редуктору . А редуктор это запорная арматура и вблизи к ней очень небезопасно производить другие термодинамические процессы -- т.е. дуть горячий воздух . А до редуктора -- там кислород высокого давления ...
И потом , больницы проектировались не под фостмажор , а фостмажор создаёт для администраций больниц иллюзию, шо инженерные задачи можно решать без "инженерной бюрократии" , т.е. силами своего инж.тех. персонала , у которого руки золотые и всё делает быстро , но руками ... но не расчёты
Я Не видела как только как все полоумные побежали голосовать за дебила..
Который из мешка всем достанет любимую игрушку)))
Я поняла что стране кирдык..
Для этого ненадо быть стратегом. Увы..
Куда уж клоунской власти знать , что такое декомпрессия . Оне ж думали , шо бабосы абы были и кислород подвести как два пальця .
А законы термодинамики и знать не знали о блестящей ЗЕ-команде . Термодинамике похер , она после редуктора снижает температуру обратно-пропорционально давлению . И когда вместо 5 отводов подвести десять того же диаметра ... то кислород кристализуется в капилярах . А ещё добавляется кавитация ...
Тупорылые техники хрен что понимают в термодинамике , а врачи вообще этому не обучались . Потому в нормальных условиях "подвести кислород" это сначало нужно проект сделать , ну хотя бы на уровне технологической схемы с расчётами . Но лучше и чертежи монтажной сборки .
Тогда "под прокурором ходит" ГИП (гл. инж. проекта) , а не руководство больнички .
А сейчас судить нужно администрацию больницы .
PS: Хотелось бы ещё знать насколько качественно производится дезинфекция самих дыхательных аппаратов после каждого больного чтобы они не служили рассадником для обмена штаммами вируса.
Сам принцип сеппарации газовой смеси (воздух : азота и кислорода) как раз и лежит в компрессии воздуха до жидкой фазы : т.е. суппер давление + охлаждение ...
А потом жизкий воздух снова охлаждают (той же декомпрессией) до температуры когда азот "закипает" . Понятно , что никто не "работает" с температурами примерно минус 200°C (температура атмосферного перехода воздуха в жидкую фазу . А намного более высокими с учётом фактора высокого давления .
И вообще высокое давление стоит на порядок дешевле суппер-низких температур .