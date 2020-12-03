У статистиці Міністерства охорони здоров'я немає безсимптомних випадків коронавірусу, - Степанов

Офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я за страховими випадками коронавірусу в Україні відповідає дійсності. Однак у цю статистику не потрапляють безсимптомні хворі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами міністра, в статистику також не вносять людей, у яких був помилково негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

"За офіційною статистикою: 30% осіб, які хворіють, отримають помилковий результат тесту. І цих людей у статистиці не враховують. Звичайно, людей, які хворіють, більше", - пояснив він.

Степанов додав, що в регіонах є проблема з чергами людей, які чекають на результат тесту, але цю проблему намагаються вирішити.

"Ми цю кількість тестів поступово збільшуємо", - додав міністр.

Читайте також: "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти