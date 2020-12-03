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Новини Коронавірус і карантин
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У статистиці Міністерства охорони здоров'я немає безсимптомних випадків коронавірусу, - Степанов

У статистиці Міністерства охорони здоров'я немає безсимптомних випадків коронавірусу, - Степанов

Офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я за страховими випадками коронавірусу в Україні відповідає дійсності. Однак у цю статистику не потрапляють безсимптомні хворі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами міністра, в статистику також не вносять людей, у яких був помилково негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

"За офіційною статистикою: 30% осіб, які хворіють, отримають помилковий результат тесту. І цих людей у статистиці не враховують. Звичайно, людей, які хворіють, більше", - пояснив він.

Степанов додав, що в регіонах є проблема з чергами людей, які чекають на результат тесту, але цю проблему намагаються вирішити.

"Ми цю кількість тестів поступово збільшуємо", - додав міністр.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
звідки ж вони візмуться, якщо тетують лише після наявності симтомів.
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03.12.2020 23:04
+3
А что в твоей статистике вообще есть?
Ты просто идиет..петрушка звиздящая что попало... Даже не в состоянии распечатать памятки про ковид.. Симптомы.. Куда звонить... Что делать
Звиддишь только про койки.. Койки и дома есть.. Дебил..
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03.12.2020 23:05
+2
Отсутствие внятного решения по эпидемиологической ситуации. Неоправданная отсрочка локдауна, как попытка его использования для блокировки протестных настроений. Автор решения - Степанов, подсунувший Зеленскому сфальсифицированные показатели заболеваемости за четыре дня. Скрипя зубами Минздрав сегодня возвращает показатели заболеваемости к реальному уровню - уже почти 15 000....
Осталось еще совсем немножко и вы познаете истину ! (с)
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03.12.2020 23:20
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звідки ж вони візмуться, якщо тетують лише після наявності симтомів.
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03.12.2020 23:04 Відповісти
А что в твоей статистике вообще есть?
Ты просто идиет..петрушка звиздящая что попало... Даже не в состоянии распечатать памятки про ковид.. Симптомы.. Куда звонить... Что делать
Звиддишь только про койки.. Койки и дома есть.. Дебил..
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03.12.2020 23:05 Відповісти
Отсутствие внятного решения по эпидемиологической ситуации. Неоправданная отсрочка локдауна, как попытка его использования для блокировки протестных настроений. Автор решения - Степанов, подсунувший Зеленскому сфальсифицированные показатели заболеваемости за четыре дня. Скрипя зубами Минздрав сегодня возвращает показатели заболеваемости к реальному уровню - уже почти 15 000....
Осталось еще совсем немножко и вы познаете истину ! (с)
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03.12.2020 23:20 Відповісти
По словам министра, в статистику также не вносят людей, у которых был ложноотрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.Источник: https://censor.net/ru/n3234923

А как вы там определяете, шо это именно ложноотрицательный, бо тех, кто бы захотел после отрицательного доискаться до положительного как бы не много. И как вообще они могут участвовать в статистике? Если доискались, то уже положительные, а не ложноотрицательные... Очень занимательная у вас там статистика.
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03.12.2020 23:29 Відповісти
достаточно сделать пцр + антиген и все будет ясно + симптомы , уж поверьте, придет время и вы их ни с чем не спутаете!
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04.12.2020 00:14 Відповісти
Может еще на яйца глист сделать для надежности? Хорошая болезнь: шоб не спутать - 2 анализа сделать нужно. Еще и силы какие надо иметь, шоб это сделать. При гриппе тебе бы было не до этого.
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04.12.2020 06:43 Відповісти
о какой статистике идет речь? я с женой заразились ковидом от ребенка, которій принес его со школы, я делал тест на антиген платный + тест пцр в поликлинике, жена не делала тесты ибо перенесла легче... и такое сплошь и рядом - многие знакомые и друзья говорят, что из семьи тестировался кто-то один.... то есть статистика примерно и половины случаев не отражает!не говоря уже о компенсации.... есть положительный тест и есть рецепт на лекарства - куда отправлять, чтоб компенсировали расходы на лечение?
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04.12.2020 00:11 Відповісти
Вот мудило. Ты с симптомами даже не получишь ни теста, ни мед.помощи. Статистика ваша такая же, как и по койкоместам и всему прочему. В какую статистику вы включали положительные платные тесты? По вашей статистике врачи, работавшие с Ковидными больными и заразившиеся, заражаются где-то за пределами мед.учереждений, где они работают. Уже скоро ******** из соседнего мосрдора по вранью перебьете.
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04.12.2020 01:40 Відповісти
11 листопада 2020 року апеляційний суд Португалії визнав тести ПЛР на ковід-19 фейковими, а карантин незаконним. Якщо хтось отримав позитивний результат, то ймовірність його інфікованості становить менш як 3%. Тести без лікарського діагнозу не можуть бути доказом хвороби.

Судовий процес у Португалії почався після того, як четверо людей були примусово поміщені в карантин Регіональним управлінням охорони здоров'я. Вони подали в суд і виграли, створивши прецедент для того, щоб тест ПЛР був відкинутий як псевдонаукове шахрайство.
Передісторія така. Азорский суд виніс рішення про неправомочність затримання чотирьох німецьких туристів. У свою чергу Управління охорони здоров'я Азорських островів не погодилося з рішенням і оскаржило його у вищій інстанції, а саме в Апеляційному Суді Лісабона. Слухання відбулося 11 листопада і судді Маргаріда Рамуш де Алмейда (Margarida Ramos de Almeida) і Ана Парамеш (Ana Paramés) підтвердили рішення азорського суду і вказали на незаконність затримання, уточнивши, що тести ПЛР без поставленого лікарями діагнозу не можуть бути доказом хвороби. Це рішення викликало справжній переполох.
Текст рішення суду (португальською мовою): Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
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04.12.2020 01:43 Відповісти
У своєму рішенні судді послалися на декілька наукових досліджень. В першу чергу це дослідження групи авторів, опубліковане 28 вересня 2020 року в британському «Clinical Infectious Diseases» (Клінічні інфекційні хвороби) - провідному рецензованому медичному журналі в галузі інфекційних хвороб, що видається Oxford University Press і має широку міжнародну аудиторію.

Назва статті: Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction-Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates).

Згідно з цим дослідженням, при запуску тестів ПЛР з 35 або більше циклами їх точність падає до 3%, а це означає, що 97% позитивних результатів можуть бути хибнопозитивними
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04.12.2020 01:44 Відповісти
Пояснимо, що ПЛР-тест проводиться циклами. На кожному циклі кількість біоматеріалу збільшується в сотні тисяч разів. ПЛ-Реакція клонує будь-яку ДНК, але робить це не завжди точно, тому разом з кількістю біоматеріалу зростає і ймовірність помилки. При трьох десятках циклів ймовірність знайти будь-який генетичний код наближається до 100%, навіть якщо його спочатку там не було - за рахунок того, що помилкові копії теж продовжують реплікуватися. Оскільки ймовірність помилки зростає в геометричній прогресії, то якою б малою вона не була спочатку, рано чи пізно вона наблизиться до 100%.

Важливо, що Кері Малліс (Kary Mullis), винахідник технології полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), стверджував, що ПЛР не годиться для діагностики інфекцій.

І ось тепер це вже доведений факт: ПЛР-тестування непридатне для виявлення будь-яких інфекцій, зокрема Ковід-19. Тепер цей факт закріплений у судовій практиці ЄС. Фрагмент судового рішення:

«Якщо хтось отримав позитивний результат за допомогою ПЛР при використанні порогу 35 циклів або вище (як у більшості лабораторій в Європі та США), то ймовірність того, що ця людина інфікована, становить менше 3%. Ймовірність того, що зазначений результат є хибнопозитивним, становить 97%».
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04.12.2020 01:45 Відповісти
Ще один важливий висновок з цього рішення суду:

Медичний діагноз - це медична дія, на яку має юридичне право тільки лікар і за яку цей лікар несе одноосібну і повну відповідальність. Жодна інша особа або установа, включаючи урядові установи або суди, не має таких повноважень.

Будь-яка фізична або юридична особа, яка видає наказ, що веде до позбавлення свободи інших осіб шляхом ув'язнення, ізоляції, карантину, профілактичного захисту, спостереження за здоров'ям тощо, і який не відповідає закону, перевищує свої повноваження і порушує закон.
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04.12.2020 01:46 Відповісти
Степанов - ПРЕСТУПНИК.

Министр здравоохранения Степанов начал оправдывать заниженные данные официальной статистики по эпидемии "Офіційна статистика по COVID-19 не враховує понад 30% захворюваності".
Это достаточно неуклюжая попытка оправдать фальсификации проводимые его ведомством. В вопросе достоверности официальных данных по заболеваемости есть два момента:
Во-первых существует системное и методологическое занижение данных путем снятия ранних статистических результатов которое мы описывали еще в мае 2020 г. * При этом стандартное занижение результатов колеблется в диапазоне 8-15%
Во-вторых имеет место прямое корректирование данных после получения сведений областных управлений непосредственно перед выдачей официальных данных. Это делается с определенными целями и при этом занижение результатов може колеблется в диапазоне 20-40%. Классический пример результаты с 28.11 по 01.12 когда именно такая манипуляция использовалась для аргументации положительного влияния на заболеваемость административных действий власти.
* 2020-07-05 Минздрав. Финты статистикой. https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post.html
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04.12.2020 07:47 Відповісти
 
 