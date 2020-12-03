У статистиці Міністерства охорони здоров'я немає безсимптомних випадків коронавірусу, - Степанов
Офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я за страховими випадками коронавірусу в Україні відповідає дійсності. Однак у цю статистику не потрапляють безсимптомні хворі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами міністра, в статистику також не вносять людей, у яких був помилково негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.
"За офіційною статистикою: 30% осіб, які хворіють, отримають помилковий результат тесту. І цих людей у статистиці не враховують. Звичайно, людей, які хворіють, більше", - пояснив він.
Степанов додав, що в регіонах є проблема з чергами людей, які чекають на результат тесту, але цю проблему намагаються вирішити.
"Ми цю кількість тестів поступово збільшуємо", - додав міністр.
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Ты просто идиет..петрушка звиздящая что попало... Даже не в состоянии распечатать памятки про ковид.. Симптомы.. Куда звонить... Что делать
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А как вы там определяете, шо это именно ложноотрицательный, бо тех, кто бы захотел после отрицательного доискаться до положительного как бы не много. И как вообще они могут участвовать в статистике? Если доискались, то уже положительные, а не ложноотрицательные... Очень занимательная у вас там статистика.
Судовий процес у Португалії почався після того, як четверо людей були примусово поміщені в карантин Регіональним управлінням охорони здоров'я. Вони подали в суд і виграли, створивши прецедент для того, щоб тест ПЛР був відкинутий як псевдонаукове шахрайство.
Передісторія така. Азорский суд виніс рішення про неправомочність затримання чотирьох німецьких туристів. У свою чергу Управління охорони здоров'я Азорських островів не погодилося з рішенням і оскаржило його у вищій інстанції, а саме в Апеляційному Суді Лісабона. Слухання відбулося 11 листопада і судді Маргаріда Рамуш де Алмейда (Margarida Ramos de Almeida) і Ана Парамеш (Ana Paramés) підтвердили рішення азорського суду і вказали на незаконність затримання, уточнивши, що тести ПЛР без поставленого лікарями діагнозу не можуть бути доказом хвороби. Це рішення викликало справжній переполох.
Текст рішення суду (португальською мовою): Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
Назва статті: Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction-Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates).
Згідно з цим дослідженням, при запуску тестів ПЛР з 35 або більше циклами їх точність падає до 3%, а це означає, що 97% позитивних результатів можуть бути хибнопозитивними
Важливо, що Кері Малліс (Kary Mullis), винахідник технології полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), стверджував, що ПЛР не годиться для діагностики інфекцій.
І ось тепер це вже доведений факт: ПЛР-тестування непридатне для виявлення будь-яких інфекцій, зокрема Ковід-19. Тепер цей факт закріплений у судовій практиці ЄС. Фрагмент судового рішення:
«Якщо хтось отримав позитивний результат за допомогою ПЛР при використанні порогу 35 циклів або вище (як у більшості лабораторій в Європі та США), то ймовірність того, що ця людина інфікована, становить менше 3%. Ймовірність того, що зазначений результат є хибнопозитивним, становить 97%».
Медичний діагноз - це медична дія, на яку має юридичне право тільки лікар і за яку цей лікар несе одноосібну і повну відповідальність. Жодна інша особа або установа, включаючи урядові установи або суди, не має таких повноважень.
Будь-яка фізична або юридична особа, яка видає наказ, що веде до позбавлення свободи інших осіб шляхом ув'язнення, ізоляції, карантину, профілактичного захисту, спостереження за здоров'ям тощо, і який не відповідає закону, перевищує свої повноваження і порушує закон.
Министр здравоохранения Степанов начал оправдывать заниженные данные официальной статистики по эпидемии "Офіційна статистика по COVID-19 не враховує понад 30% захворюваності".
Это достаточно неуклюжая попытка оправдать фальсификации проводимые его ведомством. В вопросе достоверности официальных данных по заболеваемости есть два момента:
Во-первых существует системное и методологическое занижение данных путем снятия ранних статистических результатов которое мы описывали еще в мае 2020 г. * При этом стандартное занижение результатов колеблется в диапазоне 8-15%
Во-вторых имеет место прямое корректирование данных после получения сведений областных управлений непосредственно перед выдачей официальных данных. Это делается с определенными целями и при этом занижение результатов може колеблется в диапазоне 20-40%. Классический пример результаты с 28.11 по 01.12 когда именно такая манипуляция использовалась для аргументации положительного влияния на заболеваемость административных действий власти.
* 2020-07-05 Минздрав. Финты статистикой. https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post.html