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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Росія докладає масу зусиль, щоб припинити будь-яку критику в окупованому Криму, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія докладає масу зусиль, щоб припинити будь-яку критику в окупованому Криму, - Держдеп США

Росія докладає всіх зусиль, щоб припинити будь-яку критику окупації нею Кримського півострова.

Про це заявив виконуючий обов'язки асистента державного секретаря США Філіп Рікер під час наради міністрів ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Росія докладає всіх зусиль, щоб припинити будь-яку критику своєї окупації жорстокою і засуджуючою тактикою. Я був стурбований, коли почув історію Сервера Мустафаєва, якого в листопаді засудили до 14 років ув'язнення за активність у висвітленні тяжкого становища інших кримських політв'язнів", - сказав Рікер.

За словами дипломата, Мустафаєв - "лише один із понад 90 українців, яких Росія несправедливо ув'язнила за мирну незгоду, і одна із сотень тисяч життів, які зазнають наслідків окупації".

"Використання Росією свого опорного пункту в Криму для проєктування влади в Чорному морі, Середземному морі і на Близькому Сході підриває регіональну безпеку і впливає на всіх нас. Ось чому США вітають дипломатичну ініціативу України щодо акцентування міжнародної уваги на російській окупації Криму", - додав Рікер.

Читайте також: В.о. заступника держсекретаря США Рікер завтра відвідає Київ, а потім обговорить українське питання з главами МЗС ОБСЄ в Братиславі
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Топ коментарі
+8
А с какой бухты металлолом расейский в Тартус сирийский плавает?
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03.12.2020 23:49
+7
на кацапі і тюбітєйка горить)
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03.12.2020 23:44
+6
Карлика в Гаагу.
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03.12.2020 23:45
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на кацапі і тюбітєйка горить)
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03.12.2020 23:44 Відповісти
"Использование Россией своего опорного пункта в Крыму для проектирования власти в Черном море, Средиземном море и на Ближнем Востоке подрывает региональную безопасность"

Крым вообще не имеет никакого значения для проецирования в Средиземном море.
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03.12.2020 23:45 Відповісти
А с какой бухты металлолом расейский в Тартус сирийский плавает?
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03.12.2020 23:49 Відповісти
До открытия ж/д сообщения плавал исключительно с Новороссийска. Сейчас может чтобы хоть как-то загрузить санкционные крымские порты плавает и оттуда, но необходимости в этом никакой нет.
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03.12.2020 23:52 Відповісти
что вы там плаваете - давай поподробней...
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04.12.2020 00:03 Відповісти
Якраз і має значення.
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03.12.2020 23:55 Відповісти
Карлика в Гаагу.
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03.12.2020 23:45 Відповісти
а каким образом ?
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04.12.2020 13:47 Відповісти
Русофоби гуртуються, як я бачу.
Незабаром ведмідь почне сосати лапу.
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03.12.2020 23:47 Відповісти
Ти певен що то лапа ???))
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03.12.2020 23:49 Відповісти
То проблеми ведмідя...
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03.12.2020 23:50 Відповісти
Россия прикладывает массу усилий, чтобы прекратить любую критику в оккупированном Крыму, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 6115
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03.12.2020 23:57 Відповісти
медведь это символ солнечной калифорнии а никак не намордовии. тотемных животных у кацапни то болотный выхухоль разведенный в неволе и цап.
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04.12.2020 00:03 Відповісти
В чем проблема,перестаньте вести с ********** любые диалоги,полная изоляция от цивилизованного мира,не впускать ни одну ******** с куриным паспортом никуда,никакой торговли с рогатыми,никаких договоров!
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04.12.2020 00:02 Відповісти
Россия прикладывает массу усилий, чтобы прекратить любую критику в оккупированном Крыму, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3323
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04.12.2020 00:03 Відповісти
стурбований ще один
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04.12.2020 00:11 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла
продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я
та бувші ригіАнали!!
руSSкому
міру повірити....себе обманути!!!
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04.12.2020 00:36 Відповісти
Шо-та гундяйки не наблюдается, он там хоть еще живой, чи они с пыней состязаются, кто первым сыграет в труну?
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04.12.2020 04:00 Відповісти
гундяй на місці... він "живєє всєх живих".... ховається Гнида, чорт кривославний.... чує: жареним запахло....
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04.12.2020 14:22 Відповісти
Это он в ноябре был обеспокоен, а сейчас уже беспокойство прошло.
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04.12.2020 06:51 Відповісти
Мокша подавився Україною, бо до цього вони брехали всьому світу про агресію молдован, азербайджанців, грузин, татжиків, чеченців, а вони такі мирні і правильні і примушували до миру. А в цьому вимпадку санкції аж до розпаду недоімперії і правда за дійсного терориста і вбивцю.
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04.12.2020 07:42 Відповісти
РФ - Карфаген , будет разрушен !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.12.2020 20:04 Відповісти
 
 