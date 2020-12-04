Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Верховний суд Вісконсина в четвер оголосив, що не розглядатиме позов штабу Дональда Трампа про скасування результатів президентських виборів у цьому американському штаті.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за повідомленням американських ЗМІ, більшість суддів дійшла висновку, що позов, поданий раніше цього тижня, слід розглядати в суді нижчої інстанції.
Метою позову було переконати судову владу Вісконсину не зараховувати понад 200 тис. бюлетенів, що надійшли з "демократичних" районів штату. У разі успіху подібної ініціативи у Трампа з'явилася б реальна можливість добитися перегляду на свою користь підсумків виборів у Вісконсині: згідно з офіційними даними, там він поступився кандидату від демократів Джо Байдену приблизно 20 тис. голосів.
Юристи штабу Трампа нині намагаються в декількох штатах через суди домогтися перегляду підсумків президентських виборів. У разі успіху це може дозволити Трампу залишитися в Білому домі на другий термін. Однак поки що подібні зусилля не принесли істотних успіхів.
Будь ласка, зачекайте...
з "спускайтеся" йде одним безперервним потоком, "йдіть" - потребує попередньої паузи.
Смислове забарвлення:
- йдіть - прямо, змінити горизонртальну координату.
- спускайтеся - вниз, по драбині, до мети.
Со́нце (лат. Sol) - зоря, що є центром Сонячної системи. (отже правильно - бо "люба" є центром Сонячної системи. )
Сонце - типова зоря головної послідовності спектрального класу G2. Воно майже ідеально сферичне і являє собою гарячу плазму, сплетену магнітними полями[12] (отже НЕправильно - бо "люба" НЕ є "...типова зоря..." )
У нас казали
"Куме, не тратьте даром сили... Спускайтеся на дно...".
по моєму так мелодійніше і більш цікаво....
І я дрочу, як сам хочу...".
(Ще доколупайся до наголосу...).
я з ним по дружньому, а воно хамить.
я не більше як поділився як у нас використовували цей вислів. І висловив, що на мою думку так красивіше - та то діло смаку і нікого ні до чого не зобов`язує...
забудь, і дивись на світ простіше...
I won by much - immediately love me - course I won!
если бы еще рыжий туда не лез - бо нормальных людей от него тошнит.
в крестах еще был на допросе по поводу соседа по койке в казарме.
не выдержал пацан нож взял.... - такое же мрачное местечко - различий ноль.
ето в крестах такой камера - на пол роста в высоту - и на 50 см в ширину - не встанешь, ни ляжешь, ни присядешь...
пока вели на допрос - просветили....
Другими словами если Джо, в конце января всю ету рыжую хрень отменит, то не нужно удивляться...
ето разные люди...
Во-вторых: Клинтонша не была на то время президентом, т.е. не была гарантом конституции. А Трамп пока гарант и конституционно ответственен за законные и честные выборы.
Трамп покищо гарант конституції і відповідальний за законні та честні выборы.