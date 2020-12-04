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вибори (6145) перерахунок (18) Трамп (3136)

Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів

Верховний суд Вісконсина в четвер оголосив, що не розглядатиме позов штабу Дональда Трампа про скасування результатів президентських виборів у цьому американському штаті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за повідомленням американських ЗМІ, більшість суддів дійшла висновку, що позов, поданий раніше цього тижня, слід розглядати в суді нижчої інстанції.

Метою позову було переконати судову владу Вісконсину не зараховувати понад 200 тис. бюлетенів, що надійшли з "демократичних" районів штату. У разі успіху подібної ініціативи у Трампа з'явилася б реальна можливість добитися перегляду на свою користь підсумків виборів у Вісконсині: згідно з офіційними даними, там він поступився кандидату від демократів Джо Байдену приблизно 20 тис. голосів.

Юристи штабу Трампа нині намагаються в декількох штатах через суди домогтися перегляду підсумків президентських виборів. У разі успіху це може дозволити Трампу залишитися в Білому домі на другий термін. Однак поки що подібні зусилля не принесли істотних успіхів.

Також читайте: Перерахунок голосів в окрузі штату Вісконсин збільшив відрив Байдена від Трампа

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
"Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть не дно...".
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04.12.2020 01:01
+10
Висконсин - бандеровский штат.
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04.12.2020 01:04
+9
Да уже мне это надоело,представляю,как амерам...
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04.12.2020 01:03
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"Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть не дно...".
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04.12.2020 01:01 Відповісти
Бо я вже, куме, бачу, що з вас тече г......о.
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04.12.2020 06:29 Відповісти
Ну, і навіщо було смердючим кацапським висловом паскудить кінцівку благородного українського анекдоту?...
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04.12.2020 07:01 Відповісти
Так з "пісні" слів не викинеш! Куди вже діватися.
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04.12.2020 07:17 Відповісти
Я такої "пісні" не знаю...
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04.12.2020 08:06 Відповісти
Гаразд, а яка по-вашому є кінцівка благородного українського анекдоту, якщо відкинути кацапський вислів? Ваш варіант?
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04.12.2020 08:28 Відповісти
Так мій вислів - це і є його кінцівка...
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04.12.2020 08:37 Відповісти
"Куме, не тратьте дарма сили... Спускайтеся на дно...".
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04.12.2020 07:37 Відповісти
Суть варіації у чому?...
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04.12.2020 08:05 Відповісти
У мелодічності звучання.
з "спускайтеся" йде одним безперервним потоком, "йдіть" - потребує попередньої паузи.
Смислове забарвлення:
- йдіть - прямо, змінити горизонртальну координату.
- спускайтеся - вниз, по драбині, до мети.
Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 609
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04.12.2020 08:24 Відповісти
"Іти в затоки (затоку) див. затока; Іти на дно див. дно; Іти на посадку див.посадка."... (Академічний тлумачний словник української мови)...
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04.12.2020 08:43 Відповісти
Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 9428 Отже, по Вашому, "Ти ж моя люба, сонечко моє." - неправильно, бо:

Со́нце (лат. Sol) - зоря, що є центром Сонячної системи. (отже правильно - бо "люба" є центром Сонячної системи. Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 9199 )

Сонце - типова зоря головної послідовності спектрального класу G2. Воно майже ідеально сферичне і являє собою гарячу плазму, сплетену магнітними полями[12] (отже НЕправильно - бо "люба" НЕ є "...типова зоря..." Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 8277 )

У нас казали
"Куме, не тратьте даром сили... Спускайтеся на дно...".

по моєму так мелодійніше і більш цікаво.... Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 1081
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04.12.2020 09:14 Відповісти
"Кожен дроче, як сам хоче...
І я дрочу, як сам хочу...".
(Ще доколупайся до наголосу...).
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04.12.2020 10:19 Відповісти
ну сиди і дрочи, можеш заодно в дупі колупатись - вважаєш твої збочення цікаві людям?
я з ним по дружньому, а воно хамить.
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04.12.2020 11:09 Відповісти
А "якого хера" ти мені "мізки довбеш" з-за того, що я використав у вислові слово яке вживають в українській мові, яке має кілька синонімів?
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04.12.2020 11:22 Відповісти
хлопчик, не матюкайся - бо не виростеш.

я не більше як поділився як у нас використовували цей вислів. І висловив, що на мою думку так красивіше - та то діло смаку і нікого ні до чого не зобов`язує...

забудь, і дивись на світ простіше...
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04.12.2020 11:27 Відповісти
Ну, якщо я "хлопчик", то ти, мабуть, "сперматозоїд"... Судячи з рівня "роздумів", вище ти не піднявся...
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04.12.2020 11:36 Відповісти
Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 6035
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04.12.2020 12:19 Відповісти
Йди сам... Я дороги не знаю... Та й не хочу твоє місце займать...
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04.12.2020 12:22 Відповісти
мелодійності звучання."
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04.12.2020 08:25 Відповісти
Да уже мне это надоело,представляю,как амерам...
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04.12.2020 01:03 Відповісти
не представляете - все ети всхипы I won,
I won by much - immediately love me - course I won!
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04.12.2020 01:10 Відповісти
Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 6510
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04.12.2020 05:14 Відповісти
от де уже и правда стыдно..... Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 1690
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04.12.2020 01:15 Відповісти
Висконсин - бандеровский штат.
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04.12.2020 01:04 Відповісти
ви хотіли сказати байдЕнівський? ))
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04.12.2020 01:07 Відповісти
Мешканці Вісконсіна мають потужний здоровий глузд.
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04.12.2020 02:54 Відповісти
Це не мешканці, а суд, який розуміє якого саме результату чекають від нього демократи. Але одна проблемка - цей результат неможливо здобути розглядом "по суті" - бо там вкидами тільки починається, а закінчується зрадою батьківщини, співпрацюванням демократів з Китаєм, і напевно Росією.
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04.12.2020 06:17 Відповісти
Ой фсьо! Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 7468
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04.12.2020 01:05 Відповісти
Пацана Трампа в Ростове профессор Витя ждёт . 😂😂😂😂
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04.12.2020 01:06 Відповісти
Неправильно, правильно проФФесор
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04.12.2020 07:02 Відповісти
слушне зауваження - грамматика важна.
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04.12.2020 07:16 Відповісти
Трамп собрал после выборов на свои хотелки по выборам более 174 миллионов долларов.Не скудеет рука его поклонников.Он пирует не на свои.
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04.12.2020 01:25 Відповісти
я б ему тоже дал, шо бы он уже заткнулся.....
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04.12.2020 01:28 Відповісти
потом ,когда это животное уйдёт,надеюсь найдётся тот кто отье@ёт эту чепуху клюкой для гольфа
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04.12.2020 01:28 Відповісти
Если в сенате у республиканцев будет большинство, то у кого возникнут проблемы еще вопрос!
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04.12.2020 01:51 Відповісти
а у них будет - и ето правильно.

если бы еще рыжий туда не лез - бо нормальных людей от него тошнит.
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04.12.2020 07:18 Відповісти
короче. хана чубатому. будет он чалиться где нибудь в шоушенке или алькатрасе за связи с кацапней.
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04.12.2020 01:56 Відповісти
"Алькатрас" закрили і в музей перетворили...
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04.12.2020 06:56 Відповісти
мрачное местечко...
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04.12.2020 07:20 Відповісти
Не був, не знаю... В українських тюрмах бував, але тільки з доброї волі, виконуючи професійні обов"язки...
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04.12.2020 08:50 Відповісти
был там на "екскурсии" - ничего там хорошего нет....
в крестах еще был на допросе по поводу соседа по койке в казарме.
не выдержал пацан нож взял.... - такое же мрачное местечко - различий ноль.
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04.12.2020 08:59 Відповісти
Яр - вы знаете шо такое "стакан"?
ето в крестах такой камера - на пол роста в высоту - и на 50 см в ширину - не встанешь, ни ляжешь, ни присядешь...
пока вели на допрос - просветили....
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04.12.2020 10:27 Відповісти
ну как можно взять и не засчитать 200 000 бюллетеней, неважно с каких они графств штата... детский просто какой-то, где такой судью взять в США у которого поднимется рука на такое или откажут мозги..
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04.12.2020 02:01 Відповісти
детский сад какой-то... "а давайте одни голоса засчитаем, а другие нет Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 5116"
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04.12.2020 02:02 Відповісти
Надо засчитать только правильно заполненные бюллетени. Там где галочка стоит в положенном месте - напротив фамилии Trump. Как это адвокаты Трампа до такой простой, но эффективной формулировки искового требования не додумались. Ведь если суд вдруг удовлетворит такой иск - это же будет 100% big win Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 6979
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04.12.2020 06:57 Відповісти
10 дней осталось... дождемся 14 декабря)
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04.12.2020 02:04 Відповісти
Всерівно буде "каламути воду" до 21 січня. По принципу півня - якщо не дожену, то хоч зігріюся.
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04.12.2020 06:36 Відповісти
вот как синхронно Трампу с пыней пришел трындец... Бубочке готовиться на выход.
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04.12.2020 03:01 Відповісти
Тобто вони розуміють, що вкид на виборах був, але спихують на нижчі інстанції щоб: а) - затягувати час бюрократичними процедурами, або б) - бояться за своє здоров'я, бо троцкісти-забайденці вже одного свідка побили.
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04.12.2020 06:03 Відповісти
Клоун проиграл,и может теперь сесть в буцыгарню,причем на долго,больше чем его подельник Пол Манафорт Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 7194
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04.12.2020 06:05 Відповісти
У Трампа есть еще возможность издать указ и объявить себя императором галактики. Тогда у него появится возможность переехать в палаты к императорам, а не в буцыгарню к Манафортам Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 252
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04.12.2020 07:02 Відповісти
указы Президента, не одобренные Сенатом, деййствуют до момента их отмены другим Президентом.
Другими словами если Джо, в конце января всю ету рыжую хрень отменит, то не нужно удивляться...
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04.12.2020 07:51 Відповісти
Та тут речь не о том, что такой указ кто-то всерьез воспримет. Просто из белого дома лучше переехать в желтый, чем в казенный Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 63
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04.12.2020 07:56 Відповісти
с самого начала было видно, шо ето пациент недообследованый...
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04.12.2020 08:00 Відповісти
и не нужно путать республиканцев с трампавжопуцеловальщиками...
ето разные люди...
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04.12.2020 07:58 Відповісти
я в курсе, шо разные
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04.12.2020 08:03 Відповісти
В 2016 году за Гиллари Клинтон проголосовало на 3 миллиона американцев больше чем за Трампа,но она не подавала в Суд и не пересчитывала голоса,потому что она умная Леди,в отличие от этого дурака... Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 7622 Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 7622
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04.12.2020 06:08 Відповісти
Во-первых: таки пересчитывала, ищем по словах: 2016 clinton recount
Во-вторых: Клинтонша не была на то время президентом, т.е. не была гарантом конституции. А Трамп пока гарант и конституционно ответственен за законные и честные выборы.
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04.12.2020 06:22 Відповісти
Я все это читал давно...,не парься... Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 2714РАБссиянское быдло тоже не вмешивалось в выборы в США,но придуман способ голосования по почте,где говнобросы Мавзолея от 2016 года не действуют... Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 2714
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04.12.2020 07:47 Відповісти
Бункер Путлер не поздравил Байдена с победой...,что это значит сами догадайтесь кто Штирлиц,...Путлер или Трамп... Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 381
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04.12.2020 06:15 Відповісти
Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 8165
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04.12.2020 06:34 Відповісти
Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 6382
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04.12.2020 08:37 Відповісти
Тобто вони розуміють, що вкид на виборах був, але спихують на нижчі інстанції щоб: а) - затягувати час бюрократичними процедурами, або б) - бояться за своє здоров'я, бо троцкісти-забайденці вже одного свідка побили.
Трамп покищо гарант конституції і відповідальний за законні та честні выборы.
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04.12.2020 07:57 Відповісти
Складывается впечатление, что Трамп от пенделей в собственную жопу получает удовольствие. Хоть бы Трампычиха вразумила Дональда Фредовича, шо ему ж жопа ещё пригодится, чтобы на ней сидеть, не говоря об остальном. Или Меланка и сама насчёт втыкнуть пендель коварно замышляет.
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04.12.2020 07:57 Відповісти
вона наче подала на розлучення. контракт дружини президента закінчився.
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04.12.2020 08:38 Відповісти
Воно і не дивно - меньшого Кличка тільки-тільки відлупцювали, а Панеттьєрі одразу Володю на Хайден заслала. А Трамп окрім того, що лузер, так ще й старе пердло.
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04.12.2020 09:50 Відповісти
Той хто став перед бандітом Флойдом на коліна - останній покидьок. Що він там обіцяє Росії - немає жодного значення.
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04.12.2020 08:03 Відповісти
Паходу, у кацапов опять украли пабеду, да, кацапы ??? Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 415
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04.12.2020 08:28 Відповісти
По ходу у кацапів палає набагато сильніше, чим у американців, які підтримують республіканців.
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04.12.2020 08:39 Відповісти
Тут питання законності. На хвильку перестаньте фантазувати про "пердаки кацапів" і хоча би подивіться відео вкиду бюлетнів. Вас так само будуть водити за носа Росією, а змін не буде.
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04.12.2020 18:15 Відповісти
 
 