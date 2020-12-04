ОБСЄ зафіксувала понад 50 порушень перемир'я в Луганській області за добу

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість із них - у Луганській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ станом на вечір 2 грудня.

Так, у Луганській області Місія зафіксувала 52 порушення режиму припинення вогню, зокрема 15 невстановлених вибухів. Майже всі вони були поблизу Попасної. Деякі з них зафіксовано поблизу Золотого.

У Донецькій області СММ зафіксувала десять порушень режиму припинення вогню, зокрема п'ять невстановлених вибухів. Усі - в районі Донецької фільтрувальної станції (ДФС).

Загалом від початку перемир'я на Донбасі СММ зафіксувала в цілому 2846 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 1108 вибухів, 89 снарядів у польоті, 33 дульні спалахи, 27 освітлювальних ракет і 1589 черг і пострілів).

Також читайте: ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі російську станцію РЕБ "Житель"