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іслам (36) тероризм (2780) Франція (1974) Чечня (264)

В одному із сіл Чечні мешканці "перейменували" вулицю на честь терориста, який обезголовив учителя у Франції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У російській Чечні місцеві жителі "перейменували" одну з вулиць у селищі на честь терориста, який обезголовив учителя у Франції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Расстрига".

У селищі Шалажи до газової труби приварили табличку, на якій написано "Вулиця імені Абдуллаха Анзорова". Це той самий студент, який у середині жовтня відрізав голову викладачеві історії, який пояснював свободу слова на прикладі карикатур на пророка Мухаммеда. Згодом 18-річного Анзорова застрелила поліція.

Сім'я Анзорова була родом із селища Шалажи.

Також читайте: Чоловік, який обезголовив учителя у Франції, виявився російським ісламістом із Москви чеченського походження, - ЗМІ

В одному із сіл Чечні мешканці перейменували вулицю на честь терориста, який обезголовив учителя у Франції 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Ведана, я не великий прибічник чеченців і мусульман, взагалі (як і фанатиків усіх релігій), однак французи отримали те, на що напрошувалися... Якщо ви заводите в домі некастрованого кота - будьте готові до обідраних шпалер і обісцяних кутків... Запустить у країну мільйонну масу людей з іншим менталітетом, і думать, що вони будуть вести себе, як французи - наївно... А якщо ще й відноситься до них зверхньо і знущаться над тим, що вони вважають святим - ідіотизм вищої проби. Спробуйте кота затиснуть в руках і смикать його за вуса, за хвіст, випускать тютюновий дим з рота йому в морду, і побачите, що буде... В ЗМІ ісламського світу чомусь, карикатури на Христа чи Яхве, відсутні... І те, що "Шарлі ****" іменує "толерантністю" і "свободою слова та переконань", нічим, по суті, не відрізняється від карикатур на євреїв часів нацистської Німеччини... А тут ще є "зовнішній чинник", що "підливає масла у вогонь"...
А тепер французам залишаєтться одне з двох - або "відірвать руки і заткнуть рота" "Шарлі ****", або зробить те саме мусульманам у Франції... Тобто, або пристосуваться до співжиття з некастрованим котом, або різать коту яйця... Подивимося, що вони виберуть...
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04.12.2020 06:36
+18
О чем молчат дети гор . А назвать улицу в Чечне в честь уйгуров убитых в Китае слабо или очко жым-жым перед китайцами ?

https://www.youtube.com/watch?v=AthVcTzqlXU&feature=share
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04.12.2020 02:14
+17
дикий народ - дети гор.
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04.12.2020 02:06
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Именами террористов в СССре дохлом называли улицы,проспекты ,скверы и прочие атрибуты жития в дохлом Совке...улица чЛенина,город Сталино на Дамбассе,улица Котовского,улица Щорса,проспект Дзержинского,проспект Урицкого...,ну и тд.
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04.12.2020 06:30 Відповісти
Кстати Красный террор на РАБссии начался 30 августа 1918 года...
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04.12.2020 06:32 Відповісти
В Украине деревень никогда не было,было село в нем Церковь строилась в первую очередь...разницу между деревней и селом хоть знаете,крысы Мавзолейные В одном из сел Чечни жители "переименовали" улицу в честь террориста, обезглавившего учителя во Франции - Цензор.НЕТ 3533?
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04.12.2020 06:44 Відповісти
В одном из сел Чечни жители "переименовали" улицу в честь террориста, обезглавившего учителя во Франции - Цензор.НЕТ 4793 В одном из сел Чечни жители "переименовали" улицу в честь террориста, обезглавившего учителя во Франции - Цензор.НЕТ 8126 рюсский мир пришел
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04.12.2020 06:49 Відповісти
В одном из сел Чечни жители "переименовали" улицу в честь террориста, обезглавившего учителя во Франции - Цензор.НЕТ 4474Алеппо...
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04.12.2020 06:53 Відповісти
В одном из сел Чечни жители "переименовали" улицу в честь террориста, обезглавившего учителя во Франции - Цензор.НЕТ 2621
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04.12.2020 06:56 Відповісти
Нет, это разбомбленный «укрофашистами» Донецк, о чём 24 часа в сутки вещает из всех утюгов Орды сливной бачок Скабеева, жирная свинья Сладков и прочая рашистская телемразь.
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04.12.2020 07:08 Відповісти
Ещё мендель шото там пищала 😀😀😀
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04.12.2020 10:03 Відповісти
Комовского соловья поющего об Украине забыл...
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04.12.2020 14:06 Відповісти
Ну этот то террорист убил всего одного, да и то была причина, а вот есть названия улиц с именами совсем не террористов, которые были похлеще любых террористов и которые убивали тысячами и это никого не удивляет.
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04.12.2020 07:08 Відповісти
Котовський, Дзержинський, Краснов (тисячі їх).
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04.12.2020 07:44 Відповісти
трохи про релігію миру:
«Вбивай невіруючого, де б ти його не знайшов» (Коран 2:191)
«Воюй проти невірних, що живуть з тобою по сусідству» (Коран 9:123)
«Коли виникає нагода, вбивай невірних, де б ти їх не спіймав» (Коран 9:5)
«Будь-яка релігія, крім ісламу, є неприйнятна» (Коран 3:85)
«Юдеї і християни - відступники; борись з ними» (Коран 9:30)
«Каліч і розпинай невірних, якщо вони критикують іслам» (Коран 5:33)
«Карай невіруючих палаючим одягом, зв'язаними залізними прутами, кип'ячою водою; плав їхню шкіру і животи» (Коран 22:19)
«Невіруючі - дурні; закликай мусульман боротись з ними» (Коран 8:65)
«Мусульмани не повинні брати невірних за друзів» (Коран 3:28)
«Тероризуй і обезголовлюй тих, хто вірить в писання, інше від корану» (Коран 8:12)
«Мусульмани повинні опанувати усіляку зброю, щоб тероризувати невірних» (Коран 8:60)
На додаток до цього є кілька прикладів з вчення і життя Мухамеда. Ось кілька цитат з мусульманських джерел:
- «Мені наказали боротись проти людей, поки вони не визнають, що не існує іншого бога, крім Аллаха, і що Мухамед - посланець Аллаха» (Muslim 1:33)
- «Борись з усіма таким чином, як Аллах, і вбивай тих, хто не вірить в Аллаха» (Ibn Ishaq 992). Життя Мухамеда було послідовністю війни, плюндрування і вбивств… і кожного мусульманина закликається наслідувати цей верховний «зразок для наслідування».
- Мухамед мав і торгував рабами - (Sahih Muslim 3901), і наказував своїм послідовникам каменувати жінок за перелюб - (Muslim 4206)
- Він сам обезголовив 800 юдейських чоловіків і хлопців (Abu Dawud 4390), наказував вбивати жінок (Ibn Ishaq 819, 995) і вбив тих, хто його ображав - (Bukhari 56:369, 4:241)
- За його словами, джихад, як його вчить Аллах, піднімає становище людини в раю в сотню разів - (Muslim 4645)
- За останні десять років його життя, він наказав провести 65 військових кампаній і рейдів. - (Ibn Ishaq) і вбив заручників, захоплених в битвах. - (Ibn Ishaq 451)
- Він заохочував своїх послідовників ґвалтувати полонених жінок (Abu Dawood 2150, Quran 4:24), відступників він карав смертю, захоплював чуже майно і жив з нього, захоплював і робив своїми рабами немусульман.
- Після смерті Мухамеда його послідовники напали і підкорили населення 28 країн та проголосили священну війну представникам п'яти найбільших світових релігій.
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04.12.2020 07:20 Відповісти
Скільки українців убили мусульмани? В скільки українців убили православні кацапи?
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04.12.2020 07:42 Відповісти
звідки у вас береться це недоречне протиставлення і шо воно має до теми? кацапи вбивали і вбиватимуть українців далі, цим нікого не здивуєш. чи османи мало вбили українців(козаків) наприклад? не знаю, думаю багато. думаю багато взялу турки нашого народу в рабство, наприклад. тендеція ісламізації є ще однією загрозою в світі, це відноиться до теми, а до чого відноситься ваші дописи- мені не відомо
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04.12.2020 07:49 Відповісти
Европу заполняют мусульмане - это так
Некоторые страны ЕС уже запрещают строительство мечетей
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04.12.2020 10:06 Відповісти
Чому? В одному із сіл Чечні мешканці "перейменували" вулицю на честь терориста, який обезголовив учителя у Франції - Цензор.НЕТ 7319
Хіба віросповідання=національність?
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04.12.2020 12:36 Відповісти
я сейчас начну верить в летающего макаронного монстра, который повелевает мне убивать всех, кто подписывается Tommy Lee

и шо? хіба ні? свобода віросповідання, кококо?
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12.03.2021 18:42 Відповісти
Тоді поясни мені: навіщо мені проблема вбивства однієї людини навіженим фанатиком, якщо мох земляків вбивають православні навіжені фанатики? Невже забув відомий, де кацапи зі словами "Ваімя Ісуса Христа" стріляє з Рапіри по ДАПу? Оце мене більше непокоїть.
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04.12.2020 12:33 Відповісти
В Талмуді пишеться, що взагалі жиди -- єдині люди на Землі, а усі решта, то тварини і здобич.
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04.12.2020 12:00 Відповісти
руский мир однако ...
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04.12.2020 07:22 Відповісти
Генерал Джохар Дудаев не террорист,а умнейший военный стратег и политик,в отличие от кремлевских шакалов бравших Чечню 2 раза и штурмовавших школу в Беслане и Норд-Ост в Москве...Молчали бы уже...крысы Мавзолейные...
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04.12.2020 07:24 Відповісти
Без дозволу кадирки у купованій Ічкерії нічого не робиться.
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04.12.2020 07:39 Відповісти
цензор, сделайте отдельную новостную ветку "новости скотомогильника" и выкладывайте там такую дичь, отдельно от основной ветки
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04.12.2020 07:52 Відповісти
Это называется "наглядная агитация и пропаганда". (С) В одном из сел Чечни жители "переименовали" улицу в честь террориста, обезглавившего учителя во Франции - Цензор.НЕТ 2560 для прарвильного воспитания подрастающего поколения.
Подождите, Рамзан Кадыров еще халифом будет, вот увидите. В одном из сел Чечни жители "переименовали" улицу в честь террориста, обезглавившего учителя во Франции - Цензор.НЕТ 2638
Имею вопрос к прогрессивному мировому человечеству: вам как, прогрессивное мировое человечество, нравятся вот такие, которых вы понавезли под видом "беженцев"?
Так что теперь чечены в чеченском, то есть французском, тьфу ты, в новом северо-африканском городе Дижоне (бывшем французском городе Дижоне) поножовщину устраивают с северными африканцами, разбираясь, кто будет крышевать потоки наркоты?
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04.12.2020 08:20 Відповісти
Есть у меня друг-азербайджанец. Когда-то бухали с ним и я в шутку сказал, мол "в помещении можно накатить, Аллах сквозь стены не видит". В ответ он серьезно посмотрел на меня и попросил: "не говори, пожалуйста, так об Аллахе, для меня это оскорбление". Я извинился и мы продолжили бухать. Так вот, это я к чему? К тому, что, оскорбляя ислам, ты в определенной мере рискуешь. И это должны понимать те, кто запускает в свою страну мусульман, или начинает с ними брататься. И нет смысла разделять мусульман на "хороших" и "плохих", как это сегодня делают у нас "татары - братья, чеченцы - враги". При любых раскладах шутки по поводу ислама от "неверных" они не всопримут. А как далеко продвинется это невосприятие - отрезаная голова юмориста или ответ "сам дурак", зависит от двух факторов: силы государства, которое оно может продемонстрировать стороннику ислама и силы самого юмориста. В любом случае, Европа еще не раз ощутит на себе последствия толерантности и непродуманной миграционной политики.
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04.12.2020 08:32 Відповісти
Знаєш, чим ви, "батраки лахтинские", "пад хахлов касящие", мені подобаєтеся? Своєю тупістю... Як тільки вискакуєте за межі "методички", починаєте " такую пургу гнать..."!!! Ти ж сам себе "спалив", "на голому місці"!!!... "И нет смысла разделять мусульман на "хороших" и "плохих", как это сегодня делают у нас "татары - братья, чеченцы - враги...".
Ідіот!...Тільки в Росії "чеченці" - це така собі "бука", якою дітей лякають... В Україні чеченців ніхто "врагами" не вважає... Є, просто народ, в якому є хороші люди, і погані... Є люди, що захищали свою свободу під Хасав"юртом, а є люди, що придушували чужу свободу під Мар"їнкою...
Скажи куратору, що ти остаточно "спалився", хай поставить тобі "двійку", позбавить премії і поміняє "нік" - цей уже "засвічений"...
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04.12.2020 09:16 Відповісти
Виктор , рассмотрите этот вопрос с другой стороны- верующего христианина тоже оскорбят насмешки над Богом.

Вопрос в том, ЧТО В СОВКЕ уничтожали веру в Бога почти 100 лет.
А во многих странах Европы народ ходит в церковь по воскресеньям и соблюдает посты .
И даже СНАЧАЛА РОЖДЕСТВО ( 25 ) , а потом уже ( водку пить в земле валяттся😀) Новый год . И праздник нового года не так важен для европейцев - важно РОЖДЕСТВО .
А в странах совка В ПОСТ ПЬЮТ ЗА НОВЫЙ ГОД - а потом Рождество . Потому Вас и удивляет обида верующих
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04.12.2020 10:17 Відповісти
В СССР празднование Нового Года по-моему началось после войньі в 50-х. И то, 1 января бьіло рабочим днем
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04.12.2020 10:52 Відповісти
Понимаете, каждая религия проходит определенный период. Когда Христианство проходило Средневековье, то христианские чиновники тоже сжигали на кострах "неверных". Ислам - моложе и он сейчас проходит свое "средневековье".
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04.12.2020 19:18 Відповісти
От читаю я вашу полеміку, і сміюся... Вам підсовують "какашку в бамажке", а ви ковтаєте... "Терещенко" з В одному із сіл Чечні мешканці "перейменували" вулицю на честь терориста, який обезголовив учителя у Франції - Цензор.НЕТ 4697 "Creator Nikdud" - тролі кацапські, разом з тезою про святкування Нового Року пропихають наратив про ненависть до ісламу, як віросповідання, а ви "ведетеся", як діти...Ви ж, будівельник - що буде, якщо десь під фронтоном, на стику двох зовнішніх стін, вмурувать, між цеглинами, пусту пляшку, горлом назовні? Правильно, коли буде дуть вітер з того боку, в домі "гудьож" стоятиме... А коли "забуть" покласти гідроізоляцію між фундаментом і ******* стіною? Підлога на першому поверсі гнитиме... От і вам тут подібне, підсовують... Будинок красивий, а життя спокійного нема... Вчитайтесь в їх коментарі детальніше...
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05.12.2020 05:20 Відповісти
Когда-то бухали ....

В ответ он серьезно посмотрел на меня и попросил: "не говори, пожалуйста, так об Аллахе, для меня это оскорбление". Я извинился и мы продолжили бухать.

А то что он бухал, это не оскорбление для Аллаха?
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04.12.2020 15:42 Відповісти
А вот тут у меня у самого был диссонанс. Но оказалось, что грешить (в данном случае бухать) - это одна степень греха, а оскорблять Аллаха - совсем другая. Как юрист, я провел аналогии между админправонарушением и особо тяжким преступлением. Это, как раз. тот момент, чтоб понять мусульман
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04.12.2020 19:11 Відповісти
Ага, точно, как админ и тяжкое ....
Точно такой же исламист, как и те, что весной в одно из воскресений пошел булку водой побрызгал и всё, мандец - офигительный православный ....
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04.12.2020 20:40 Відповісти
ничего удивительного, в каждой религии есть своя градация фанатизма.
Есть же иудеи, которые по субботам даже холодильник не открывают, потому что там лампочка загорится, а в субботу зажигать ничего нельзя, и нельзя заставлять ничего работать.
Но далеко не все евреи настолько фанатичны.

У меня есть знакомые христиане, бывшие менониты, у них тоже были свои бзыки. Сейчас попустило.

И у исламистов мир далеко не монолитный, одно деление на шиитов и суннитов чего только стоит.
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12.03.2021 18:50 Відповісти
По теме есть неплохой фильм "Отверженные". Сюжет вкратце такой: между понаехавшими в Париж ниграми и цыганами в гетто может возникнуть междоусобица и французский полицейский, вместо того, чтоб действовать, как его мудрые украинские коллеги (пусть поубтвают друг друга, а я потом все это раскрою), начинает пытаться это предотвратить... в общем, хорошо показана суть этих людей, настоятельно рекомендую.
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04.12.2020 08:35 Відповісти
Никакая улица нигде не переименована. Это фкйк! Бгг!
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04.12.2020 08:36 Відповісти
Улица олигофренов
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04.12.2020 09:13 Відповісти
Французи, давайте до себе ще більше чеченів запускайте... Дуже працьовитий народ. Он москвичі не дадуть збрехати
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04.12.2020 08:50 Відповісти
Софія, не треба плутать "воду" з "брудною піною"... В якому-завгодно народі є ці дві "субстанції"... Ви-б, послухали, що про нас, українців, кажуть у Європі ті люди, що ************* з тими, хто туди перебрався... Практично, те саме... Ви чули про "ніжинську" мафію? Як мені казали хлопці, що з нашої міліції, які, знаючи німецьку мову, перейшли до німецької поліції, щоб працювать з "русскаязичними", 95% крадених у Німеччині автомобілів, що пересікли польський кордон - їх рук справа... І конкурують вони у цьому, з... чеченцями. То який висновок можна зробить, ставши на Вашу позицію?... Я років десять жив на кордоні Казахстану і Росії. Там була відносно велика чеченська діаспора. В основному - пастухи. Так цілком порядні люди, навіть порядніші, ніж казахи, що жили поряд...
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05.12.2020 05:32 Відповісти
В заголовке надо в кавычках писать "жители", а не "переименовали". кадыров с Джохара, а не жители в одном из сел.
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04.12.2020 09:24 Відповісти
Почему ООН (и не только) уделяет столько внимания религиозной толерантности?
Что бы оскорбление религии одних не приводило к отрезанию головы другим.
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04.12.2020 10:07 Відповісти
Заголовок абсолютно не точний.

Точніше буде так:
В одному із сіл російської ********* мешканці "перейменували" вулицю на честь терориста, який обезголовив учителя у Франції
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04.12.2020 10:36 Відповісти
судячи по фото, переможці чеченської війни добре піднялись на данині, якою вони обложили внуків дєдиваивал. Для приколу нагугліть вигляд псковських/твєрських дєрєвєнь - є з чим порівняти )))
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04.12.2020 10:41 Відповісти
Якої "данини"? То компенсація за руїну, яку зробила рашка бомбардуваннями. Та й та "компенсація" за рахунок чеченської нафти. Зміни прапорець, романов.
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04.12.2020 12:17 Відповісти
або то чого мені його міняти? чи в мене мова гірша за вашу, чи то прізвище вам очі муляє? так воно болгарське, мій прадід - болгари! то ж зітріть зі своїх мізків затхлі стереотипи й не лізьте зі своїм стецькуватим тактом до незнайомих людей.
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04.12.2020 20:04 Відповісти
Гірські бойові свині козо@ба кадирова як завжди в своєму репертуарі.
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04.12.2020 11:44 Відповісти
Им бы теперь выкрасть мощи этого Абдуллы, канонизировать, расчленить и наделать священных амулетиков, которые за бабулесы будут обсасывать прихожане.
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04.12.2020 13:06 Відповісти
Интересно, а СК РФ уже возбудился по поводу оправдания или пропаганды терроризма?
Или он на пехотинцев не возбуждается?
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05.12.2020 09:11 Відповісти
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