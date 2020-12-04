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На відновлення туристичної галузі Києва після завданих пандемією COVID-19 збитків може знадобитися приблизно 2 роки, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

На відновлення туристичної галузі Києва після завданих пандемією COVID-19 збитків може знадобитися приблизно 2 роки, - КМДА

На відновлення туристичної галузі Києва після завданих пандемією коронавірусу збитків необхідно до 2 років, повідомили в Київській міськдержадміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"На відновлення туристичної галузі Києва після завданих пандемією COVID-19 збитків, за прогнозами експертів, може знадобитися до 2-х років. Водночас на відновлення світової туристичної сфери потрібно не менше 5 років", - цитує пресслужба на сайті столичної мерії заяву заступниці голови КМДА Марини Хонди під час онлайн-зустрічі з представниками посольств Нідерландів і Фінляндії.

Чиновниця зазначила, що протягом 2020 року Київ відвідала чи не найменша кількість іноземних туристів за останні 10 років.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час онлайн-зустрічі з представниками посольств Нідерландів та Фінляндії.

"Але попри це столиця і Україна залишаються популярним напрямом серед іноземців. І після послаблення обмежень за перше півріччя Київ відвідали 276 тис. туристів, а за 9 місяців надходження від турзбору становлять майже 30 млн. Тобто галузь навіть в умовах пандемії є перспективною і приносить кошти до бюджету", - заявила Хонда.

Також вона вважає, що пандемія закінчиться – і потрібно буде повертатися до "нормального життя".

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"Зараз ми вже працюємо над тим, щоб збільшити кількість туристів до України та Києва. Із цією метою ми плануємо провести спільну крос-промоцію з країнами, які можуть бути цікавими для українських туристів", - сказала вона.

Хонда наголосила, що розпочато переговори з посольствами Нідерландів, Фінляндії та інших країн, щоб вже навесні запустити зазначені проєкти. "Перш за все, вони будуть спрямовані на ознайомлення іноземних туристичних агенцій та представників масмедіа з Україною і Києвом", – зазначила Хонда.

Вона також додала, що практично усі європейські країни для України, і так само Україна для європейців, – перспективний напрям. "Оскільки географічно країни доволі близькі, для туристів може підійти формат поїздки на вихідні", - запропонувала чиновниця.

За словами заступниці голови КМДА, Київ відвідала найбільша кількість туристів з таких країн: Ізраїль, США, Білорусь, Німеччина та Велика Британія.

Автор: Наталя Джума
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Есть две чумы - пандемия и корупция ! Вторая в сотни раз больше убытков приносит !
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04.12.2020 07:32 Відповісти
Пандемия тупости от гордыни пораждает беспомощность. Все познается в сравнении. Где количество орви и пневмонии за 19 год и смертность от них . Ничего не поменялось. и даже уменьшилось . Но буратинам рассказывают про ковид, который занимает 1% в пневмониях. Где эпидемиологи? Вчера выступила одна дивчина эпидемиолог на плюсах и сказала центра статистики нет нам не дают данных. То есть закрыли рот.
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04.12.2020 08:32 Відповісти
Если бы не колосальная коррупция последних 25 лет, то Киев мог быть главной туристической меккой восточной Европы. В отличии от тех же варшав, минсков, московий и тд, у нас есть тысячелетняя история и крутая культура - то чего нет у них... А так кучмовско-поповско-черновецкие мародеры изуродовали город архитектурным дерьмом.
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04.12.2020 08:50 Відповісти
Оптимисты, млять.
На восстановление доходов от туризма до уровня 2019г Киеву (и не только) понадобится минимум 5 лет, если коронавирус победим к февралю 2021г.!
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04.12.2020 10:05 Відповісти
 
 