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COVID-19: за добу у світі померли 12,6 тис. осіб, виявили 679,1 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 65,5 млн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: за добу у світі померли 12,6 тис. осіб, виявили 679,1 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 65,5 млн

Станом на ранок 4 грудня у світі зареєстрували 679 194 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 683 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 65 536 642 випадки інфікування, з них 679 194 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 511 919 осіб, з них 12 683 за минулу добу.

COVID-19: за добу у світі померли 12,6 тис. осіб, виявили 679,1 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 65,5 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 45,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

COVID-19: за добу у світі померли 12,6 тис. осіб, виявили 679,1 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 65,5 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Німеччина, Велика Британія, Франція та Польща.

COVID-19: за добу у світі померли 12,6 тис. осіб, виявили 679,1 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 65,5 млн 03
COVID-19: за добу у світі померли 12,6 тис. осіб, виявили 679,1 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 65,5 млн 04

Автор: Наталя Джума
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от мені цікаво це перша хвиля чи друга??
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04.12.2020 07:53 Відповісти
От инфарктов инсультов алкоголя и наркоты в Мире дохнут в 10 раз больше чем от этого коронофейка...
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04.12.2020 08:10 Відповісти
Скоро скажут воспаление легких это наследственная болезня...с плохим вирусом,у которого нет аналогов... COVID-19: за добу у світі померли 12,6 тис. осіб, виявили 679,1 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 65,5 млн - Цензор.НЕТ 9089
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04.12.2020 08:15 Відповісти
 
 