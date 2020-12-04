Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 3 грудня, зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-мм калібру та автоматичного гранатомета. Неподалік цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями наших військ.

Також окупанти здійснили декілька провокативних пострілів з ручних протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Шуми та Авдіївка, а поблизу Опитного – з підствольного гранатомета.

"Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали", - йдеться в повідомленні.

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"Про застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених зразків важкого озброєння було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

"Українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.