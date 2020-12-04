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Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

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Ворог за добу 9 разів порушив режим

За минулу добу, 3 грудня, зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-мм калібру та автоматичного гранатомета. Неподалік цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями наших військ.

Також окупанти здійснили декілька провокативних пострілів з ручних протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Шуми та Авдіївка, а поблизу Опитного – з підствольного гранатомета.

"Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали", - йдеться в повідомленні.

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"Про застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених зразків важкого озброєння було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

"Українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 9 разів порушив режим тиші на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Не враги, а повстанцы и наши люди, по мнению зельки Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4375
Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2444
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04.12.2020 08:06 Відповісти
Неугомонный не дремлет враг. Однако наши воины по сложившейся за несколько месяцев "традиции" ответный огонь не открывали.
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04.12.2020 08:40 Відповісти
Нічого собі тиша. Гупають 120 міни, а вони і далі пишуть "тиша". Достатньо вже лизати наркоманську дупу, немає тиші і її фактично не було, краще пишіть "знову зірвали перемир'я". А тиша в макітрі Найсвітлішого коли багато курне. Але то таке.
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04.12.2020 08:55 Відповісти
 
 