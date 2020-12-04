В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383
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В Україні станом на ранок п'ятниці, 4 грудня, зафіксовано 15 131 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 13 383 особи, померли 235 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 776 осіб;
летальних випадків – 235;
одужало – 13 383 особи;
здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 787 891 особа;
одужало – 397 809 осіб;
летальних випадків – 13 195;
проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
26.11.2020 года - новых случаев 15331 проведено тестирований 76911 = 19,93%
и 04.12.2020 года - новых случаев 15131 проведено тестирований 74880 = 20.20%
цифры недельной давности приблизительно одинаковые и процент нововыявленных тоже... где успех??? а сколько недополучил денег финансовый сектор? сколько малых предпринимателей пострадало?...
Министр здравоохранения Степанов начал оправдывать заниженные данные официальной статистики по эпидемии "Офіційна статистика по COVID-19 не враховує понад 30% захворюваності".
Это достаточно неуклюжая попытка оправдать фальсификации проводимые его ведомством. В вопросе достоверности официальных данных по заболеваемости есть два момента:
Во-первых существует системное и методологическое занижение данных путем снятия ранних статистических результатов которое мы описывали еще в мае 2020 г. * При этом стандартное занижение результатов колеблется в диапазоне 8-15%
Во-вторых имеет место прямое корректирование данных после получения сведений областных управлений непосредственно перед выдачей официальных данных. Это делается с определенными целями и при этом занижение результатов може колеблется в диапазоне 20-40%. Классический пример результаты с 28.11 по 01.12 когда именно такая манипуляция использовалась для аргументации положительного влияния на заболеваемость административных действий власти.
* 2020-07-05 Минздрав. Финты статистикой. https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post.html
Так что "статистика" нереальная.
супер! и это при условии, что там и так рукожопых хватает...
Представте только, как только вам будут благодарны потомки...
А кто-нибудь «умерших ОТ ковида» хоть как-нибудь «отсортировывает» от «умерших С ковидом»?...