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В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383

В Україні станом на ранок п'ятниці, 4 грудня, зафіксовано 15 131 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 13 383 особи, померли 235 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 03госпіталізовано – 1 776 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 03летальних випадків – 235;

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 03одужало – 13 383 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 03здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).

Також читайте: COVID-19: за добу у світі померли 12,6 тис. осіб, виявили 679,1 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 65,5 млн

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 08захворіло – 787 891 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 08одужало – 397 809 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 08летальних випадків – 13 195;

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 08проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 12

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
На этой неделе нового рекорда не будет. Знач или помог карантин выходного для или дают статистикую какую им нужно, ведь еще нужно провести новогодний концерт 95го кварталу...
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04.12.2020 08:13
+6
а Степашка талдычит, что успех от карантина выходного дня.....
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04.12.2020 08:13
+6
Работа у него такая - расхищать МОЗ и вешать спагетти на уши ЗЕлохам.
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04.12.2020 08:14
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а Степашка талдычит, что успех от карантина выходного дня.....
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04.12.2020 08:13 Відповісти
Работа у него такая - расхищать МОЗ и вешать спагетти на уши ЗЕлохам.
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04.12.2020 08:14 Відповісти
Обратите внимание:
26.11.2020 года - новых случаев 15331 проведено тестирований 76911 = 19,93%
и 04.12.2020 года - новых случаев 15131 проведено тестирований 74880 = 20.20%

цифры недельной давности приблизительно одинаковые и процент нововыявленных тоже... где успех??? а сколько недополучил денег финансовый сектор? сколько малых предпринимателей пострадало?...
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04.12.2020 08:37 Відповісти
У нас тестируют 2 раза в неделю результат как когда бывает до вечера бывает через 3-4 дня
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04.12.2020 09:54 Відповісти
Непрофесіонали у владі неспроможні зрозуміти суть боротьби з епідемією! Вони не розуміють що головне завдання влади відділити хворих від здорових, а для цього потрібно знати хто хворий, а для цього потрібно тестувати людей кожен місяць, бо ПЛР тест буде позитивний аж до 70 діб після перенесення коронавірусу і тому дуже важливо знати коли в людини ПЛР тест почав бути позитивним, тобто потрібна історія тестування, тобто потрібен сертифікат здоров'я в якому будуть вказані попередні результати тестів на різні хвороби. Потрібно вводити медичну сертифікацію здоров'я всіх груп ризику і взагалі всіх громадян які перебувають в громадському просторі і кожен місяць повторним тестуванням підтверджувати стан здоров'я кожного громадянина аж поки не мине епідемія, а для груп ризику ще кілька місяців, а може і постійно!
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04.12.2020 10:50 Відповісти
Ну, тестирования ведь не идут делать от хорошей погоды, а при наличии каких-то показаний. Значит, количество таки уменьшилось.
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04.12.2020 09:24 Відповісти
Смерті ростуть, а нові випадки -ні. Лохи схавають зелену брехню. Нічого, незабаром будуть як на рашці писати іншу причину смерті
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04.12.2020 09:05 Відповісти
15 131 х 3 = 45 393 ТАК БУДЕТ ПРАВИЛЬНЕЕ.
Министр здравоохранения Степанов начал оправдывать заниженные данные официальной статистики по эпидемии "Офіційна статистика по COVID-19 не враховує понад 30% захворюваності".
Это достаточно неуклюжая попытка оправдать фальсификации проводимые его ведомством. В вопросе достоверности официальных данных по заболеваемости есть два момента:
Во-первых существует системное и методологическое занижение данных путем снятия ранних статистических результатов которое мы описывали еще в мае 2020 г. * При этом стандартное занижение результатов колеблется в диапазоне 8-15%
Во-вторых имеет место прямое корректирование данных после получения сведений областных управлений непосредственно перед выдачей официальных данных. Это делается с определенными целями и при этом занижение результатов може колеблется в диапазоне 20-40%. Классический пример результаты с 28.11 по 01.12 когда именно такая манипуляция использовалась для аргументации положительного влияния на заболеваемость административных действий власти.
* 2020-07-05 Минздрав. Финты статистикой. https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post.html
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04.12.2020 08:13 Відповісти
На этой неделе нового рекорда не будет. Знач или помог карантин выходного для или дают статистикую какую им нужно, ведь еще нужно провести новогодний концерт 95го кварталу...
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04.12.2020 08:13 Відповісти
Дают какую им нужно.
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04.12.2020 08:15 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 - Цензор.НЕТ 9319 В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 - Цензор.НЕТ 3442
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04.12.2020 08:18 Відповісти
умерли 235 человек/ и пропагандист сайтов РФ-ДНР радостно тулит "ржачную" картинку.
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04.12.2020 09:08 Відповісти
Похоже, что под концерты этого самого Квартала и подгоняют, как статистику так и оглашение тотального локдауна. Ведь многие инфекционисты настоятельно рекомендовали объявить общий жесткий карантин ИМЕННО СЕЙЧАС и снять его или ослабить в канун Нового года. Но у нас величайший лидер всех времен и народов побеспокоился за доходы своих квартальцев, а остальные ему посараю. Остальные у нас питаются исключительно Святым Духом!
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04.12.2020 08:50 Відповісти
Завтра вполне может увидеть новый рекорд.
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04.12.2020 08:51 Відповісти
Вряд ли завтра будет рекорд, они количество тестов в день уменьшили на 5 000. Да и вообще, делают или тем кто их требует с широко открытым ртом, либо платным, либо по направлению добросовестных врачей, коих у нас мало.
Так что "статистика" нереальная.
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04.12.2020 09:12 Відповісти
2600 могил у нас за сутки....
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04.12.2020 08:16 Відповісти
Офіційно в Україні ситуація трохи краща. А зе реальною статистикою наздогонять.
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04.12.2020 10:27 Відповісти
13 000 выздоровевших шо жрали?Аспирин с Амидопирином?
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04.12.2020 08:17 Відповісти
тупо повезло - отсморались, отчихались и откашлялись...
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04.12.2020 08:21 Відповісти
Кстати,аспирин расжижает кровь и снижает риск тромбообразования при пневмонии.Так что не стоит смеялся над древним препаратом.
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04.12.2020 08:45 Відповісти
Через подъезд от меня молодая девушка недавно сломала руку,открытый перегом на ступеньках подъезда.Сделали на локте операцию...через пару дней рука начала пухнуть...сделали флюоорограмму..вскрыли..на локте 4 мотка бинта оставили...дохтора блин...
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04.12.2020 08:26 Відповісти
а ведь могли еще и скальпель там забыть, так шо легко отделалась.
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04.12.2020 08:29 Відповісти
Возможно кто-то из предпринимателей уже откликнулся на призыв идти работать в больницу.
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04.12.2020 08:35 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 - Цензор.НЕТ 2738 В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 - Цензор.НЕТ 2738 В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 - Цензор.НЕТ 3042

супер! и это при условии, что там и так рукожопых хватает...
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04.12.2020 08:40 Відповісти
Може не треба, А то перепродадуть все що ще залишилось в лікарнях. Там і бізнесменів у халатах вистачає.
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04.12.2020 10:29 Відповісти
А шо ж такое? зеленый дурантин выходного дня оказался пустышкой?! А столько пафоса было, столько видосиков. Но оказалось, что зебилы занимались банальной имитацией борьбы с ковидом принимая решение про дурантин. Надеюсь, что те дурачки, любящие ходить на выборы по-приколу, таки ощутили финансовые потери от бестолкового зеленого дурантина по выходным. Ведь лох всегда должен страдать!
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04.12.2020 08:37 Відповісти
Меня интересует, а почему в Кировоградской области так мало случаев заболевания. Может изза того, что там урановые рудники, может они создают защиту от короны.
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04.12.2020 08:44 Відповісти
А пожертвовать собой ради науки и поехать провести эксперимент, в голову не приходило?.. В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 - Цензор.НЕТ 694
Представте только, как только вам будут благодарны потомки... В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 - Цензор.НЕТ 9529 В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, виявлено 15 131 новий випадок, одужали - 13 383 - Цензор.НЕТ 9529
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04.12.2020 09:16 Відповісти
Степанов, твою дівізію!!! Ми під Іловайськом вбитими за день менше втратили чим від Короновірусу за цю добу. Карантин негайно для шкіл і садочків! Скільки ще має вмирати щодня??
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04.12.2020 08:45 Відповісти
Простите!...Не знаю к кому... и как обратиться!...
А кто-нибудь «умерших ОТ ковида» хоть как-нибудь «отсортировывает» от «умерших С ковидом»?...
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04.12.2020 08:46 Відповісти
Мабуть, як умєрших від кулі та з кулею?))
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04.12.2020 09:11 Відповісти
Ну, Вы то, любезный, как не обладали ни умом, ни чувством юмора (пусть даже "чёрного") - так и умрёте без оных.
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07.12.2020 04:42 Відповісти
К икспердам этого форума - они тут все спецы широкого профиля😁
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04.12.2020 14:12 Відповісти
Якби в нас тестування було доступним, цифри були б іншими.
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04.12.2020 10:11 Відповісти
 
 