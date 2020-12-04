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обстріл (21351) штаб (1083) Донбас (21703) операція Об'єднаних сил (4149)

Вранці найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Вранці найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook

За даними штабу, від початку поточної доби, в ранковий час 4 грудня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року та використали заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-мм калібру та 120-мм міномети, здійснивши обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Водяне.

"Вогневі дії противника не становили загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

"Про застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених зразків важкого озброєння було повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - сказано в повідомленні.

Вранці найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
"Приглашение дружить семьями"!!! Так же я их, мразей, НЕНАВИЖУ!!! Лживая, гнилая НЕДОнация!!!
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04.12.2020 08:33
+12
120 мм арта!!! вони так само лаконічно доповідатимуть і про обстріли градами?
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04.12.2020 08:36
+10
безкарність
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04.12.2020 08:34
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"Приглашение дружить семьями"!!! Так же я их, мразей, НЕНАВИЖУ!!! Лживая, гнилая НЕДОнация!!!
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04.12.2020 08:33 Відповісти
Потрібно відповідати артилерійськими та ракетними ударами по позиціям терористів, по складам озброєння, по казармам, по комендатурам! У нас є Байрактари, чому ми їх не використовуємо?
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04.12.2020 10:56 Відповісти
Я теж обома руками "ЗА", але треба розуміти, що такі наші дії миттєво призведуть до посилення агресії з боку рашистів. Вони ж не для того приймали закон про захист руSSкоІзичних громадян у містах виникнення їм загрози, щоб сидіти у кремлі і споглядати, як ми *издимо їхніх ІХТМНЄТОВ на Донбасі? Тут потрібен дуже розумний ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ та міністр ОБОРОНИ, а не сьогоденні непорозуміння.
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04.12.2020 11:22 Відповісти
Це навіть добре, що буде посилення агресії, тим скорше росія отримає війскову поразку!
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04.12.2020 11:23 Відповісти
Так у чому річ. Крокуй до воєнкомату. Доречи, яка в тебе віськова спеціальність та військове звання?
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04.12.2020 12:04 Відповісти
безкарність
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04.12.2020 08:34 Відповісти
120 мм арта!!! вони так само лаконічно доповідатимуть і про обстріли градами?
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04.12.2020 08:36 Відповісти
Головне, шо в нас "рєжим припинення вогню". А то шо там орки пострiлюють - то таке.
Так зеленi мавпи?
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04.12.2020 08:44 Відповісти
сподіваюся, ми не повелися на провокацію і вогонь у відповідь не відкривали - щоб не зірвати перемирєЧМА?
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04.12.2020 08:47 Відповісти
Бубачке намекают, что он должен захотеть посмотреть в глазки Путина?!
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04.12.2020 08:51 Відповісти
какая нехорошая та сторона!и те кто всё это затевает!
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04.12.2020 08:54 Відповісти
Та ладно! Ну это ж не 152 мм в конце концов)
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04.12.2020 09:10 Відповісти
Ну і не "Піон"
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04.12.2020 09:23 Відповісти
какаяразницо?
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07.12.2020 23:31 Відповісти
На хрена тогда приобретали "Байрактары"? Именно тот случай, когда их нужно применить в деле.
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04.12.2020 09:05 Відповісти
Уявляю, як з передової дзвонять в штаб і доповідають: "По нас валять 122 калібром, але ж ви не відповідайте, не дай Бог зірвете перемир'я. Дзвоніть в ОБСЄ"
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04.12.2020 09:29 Відповісти
Ух ты,вон оно какое несмертельное оружие,аж до 122калибра.
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04.12.2020 09:29 Відповісти
О, чувствуется работа "третьей стороны". Молодцы! Только не переборщите, что бы не начались полномасштабные боевые действия. С таким, прости господи, "говнокомандующим" - страшно .
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04.12.2020 10:09 Відповісти
Опять гады несистемно из 122 калибра валят! Когда же у них уже система появится?
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04.12.2020 10:51 Відповісти
 
 