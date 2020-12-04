Вранці найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook

За даними штабу, від початку поточної доби, в ранковий час 4 грудня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року та використали заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-мм калібру та 120-мм міномети, здійснивши обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Водяне.

"Вогневі дії противника не становили загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

"Про застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених зразків важкого озброєння було повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - сказано в повідомленні.