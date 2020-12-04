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Новини Політика України
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Італія (1002) Донбас (21703)

Конфлікт в Україні має бути врегульований з повагою до її суверенітету, - заступниця глави МЗС Італії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конфлікт в Україні має бути врегульований з повагою до її суверенітету, - заступниця глави МЗС Італії

На думку заступниці голови МЗС Італії Маріни Серені, в поточному році намітилися позитивні ознаки на шляху до мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Врегулювання конфлікту на Донбасі має відбуватися на основі дотримання принципу суверенітету й територіальної цілісності країни.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Італії Маріна Серені у виступі під час 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки і співпраці в Європі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми виступаємо за політичний діалог у межах нормандського формату та Тристоронньої контактної групи, що могло б створити основу для врегулювання шляхом переговорів, які передбачають повне виконання сторонами Мінських домовленостей, з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності України", - сказала вона.

Заступниця очільника МЗС Італії вказала на те, що цього року спостерігалися позитивні ознаки на шляху до мирного врегулювання.

"Уже понад 6 років ОБСЄ переслідує ціль досягнення стійкого та тривалого врегулювання української кризи з допомогою Спеціальної моніторингової місії та Тристоронньої контактної групи. За останній рік ми констатуємо позитивні ознаки політичного виходу з кризи", - сказала вона.

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Як повідомлялося, у четвер, 3 грудня, розпочалася дводенна 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться з допомогою відеоконференції.

Участь у головній події Албанського головування беруть приблизно 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україна представлена міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Під час онлайн-зустрічі міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.

Тема російської агресії проти України є однієї з головних тем зустрічі.

Автор: Наталя Джума
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Ось вона, проблема:"Уже более 6 лет ОБСЕ преследует цель достижения устойчивого и длительного урегулирования украинского кризиса с помощью Специальной мониторинговой миссии и Трехсторонней контактной группы."
Вони всі пробують регулювати УКРАЇНСЬКУ кризу. А криза то не українська, а КАЦАПСЬКА! Українці нічого не створювали, нікуди не лізли нікого е чіпали, тому кризу ніяк спровокувати не могли. Коли світ усвідомить, що то не українська криза і її вирішення ніяк від України не залежить, то тоді і з'явитися розуміння, як цю кризу вирішити.
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04.12.2020 09:20 Відповісти
Дозвольте запитати про який конфлікт може йти мова коли проти України здійснена агресія зі сторони так званої "дружньої, братньої"держави?
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04.12.2020 10:56 Відповісти
Який ти вумний.
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04.12.2020 12:01 Відповісти
Так тут і горобцям зрозуміло, не одній тільки козі.
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04.12.2020 14:07 Відповісти
а дурний толік все сподівається, що його питання когось цікавить.
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04.12.2020 16:30 Відповісти
Вже б визначився вумний чи дурний, щоб було зрозуміло дякувати за "комплімент" чи ні.
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04.12.2020 17:12 Відповісти
А чому нема реакції на цю заяву про "українську кризу" п. Кулеби? Чи його мовчання - це знак згоди?
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04.12.2020 14:07 Відповісти
Звісно дурний, якщо сподіваєшься що Італія буде вести проукраїнську політику і руйнувати свої відностини з Росією. Поки в України є підтримка США, Великої Британії, Канади поки нам будуть допомагати Франція і Німеччина, а інші будуть голосувати за санкції. Можливо це визнання помилки 100-чної давнини коли саме США, Британія і Франція в угоду Польщі дали полякам і більшовикам роздавити українську державнсть ЗУНР і УНР. І все знов, гіпотетично, буде залежати від того чи закінчаться у нас набої. Якщо ні, то вистоїмо у цій війні і здобудемо те, що начебто нам так легко дісталось в 1991 році.
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04.12.2020 17:34 Відповісти
 
 