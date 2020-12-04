Конфлікт в Україні має бути врегульований з повагою до її суверенітету, - заступниця глави МЗС Італії

На думку заступниці голови МЗС Італії Маріни Серені, в поточному році намітилися позитивні ознаки на шляху до мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Врегулювання конфлікту на Донбасі має відбуватися на основі дотримання принципу суверенітету й територіальної цілісності країни.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Італії Маріна Серені у виступі під час 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки і співпраці в Європі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми виступаємо за політичний діалог у межах нормандського формату та Тристоронньої контактної групи, що могло б створити основу для врегулювання шляхом переговорів, які передбачають повне виконання сторонами Мінських домовленостей, з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності України", - сказала вона.

Заступниця очільника МЗС Італії вказала на те, що цього року спостерігалися позитивні ознаки на шляху до мирного врегулювання.

"Уже понад 6 років ОБСЄ переслідує ціль досягнення стійкого та тривалого врегулювання української кризи з допомогою Спеціальної моніторингової місії та Тристоронньої контактної групи. За останній рік ми констатуємо позитивні ознаки політичного виходу з кризи", - сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українці в Римі закликали парламент Італії визнати Голодомор геноцидом. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, у четвер, 3 грудня, розпочалася дводенна 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться з допомогою відеоконференції.

Участь у головній події Албанського головування беруть приблизно 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україна представлена міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Під час онлайн-зустрічі міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.

Тема російської агресії проти України є однієї з головних тем зустрічі.