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ВР (11779) коаліція (331) Кравчук Євгенія (361) Фріс Ігор (8)

Поки юридично існує монобільшість, говорити про створення якихось коаліцій передчасно, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поки юридично існує монобільшість, говорити про створення якихось коаліцій передчасно, -

У "Слузі народу" спростували наявність планів щодо переформатування коаліції.

Як розповіла заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, на цей момент жодних заяв про вихід із фракції немає, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Поки що юридично існує монобільшість, говорити про створення якихось коаліцій передчасно", - сказала вона.

Також нелогічним і нереалістичним вважає перехід частини колег "За майбутнє" мажоритарник від округу в Івано-Франківській області Ігор Фріс, якого відносять до так званої групи Коломойського в СН.

"Все це не більш ніж порожні вигадки. Не можу сказати про цілковиту монолітність фракції. Але повірте, що фракція не ділиться на чиїхось людей або людей, близьких до якогось бізнесмену і фінансово-промисловій групі. Переважно розподіл депутатів всередині фракції відбувається за причетність до якоїсь галузі, сфери компетенції", - сказав нардеп.

Також читайте: "Жодних коаліційних переговорів поки бути не може, тому що існує монобільшість", - "слуга народу" Корнієнко

Автор: Наталя Джума
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Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2684
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04.12.2020 08:54 Відповісти
Менш ніж за рік Зеленський обіцяв ПОБУДУВАТИ 5 тис км доріг

І ось будівельний сезон завершився. Скільки ж кілометрів доріг побудовано?

Отже, згідно з результатами моніторингу CoST Ukraine, дорожниками в 2020 році було виконано:

Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 581914,35 км нового будівництва;

Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 581977,29 км реконструкції;
Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5819449,7 км капітального ремонту;
Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 58194395,4 км поточного середнього ремонту.

Тобто ПОБУДОВАНО НЕ 5000 км доріг, а всього 14,35 км!

І навіть якщо зарахувати капітальний ремонт і реконструкцію, то виходить менше 600 км, а зовсім 5000, як обіцяв президент.

Інші 4395,4 км, або майже 90% від усього виконаного обсягу - це поточний середній ремонт.

P.S. Наостанок про гроші. За даними того ж CoST Ukraine, вартість 1 км середнього ремонту в 2020 році склала в середньому 11.193.000 грн або на 91,6% більше, ніж в 2019 році!

Тарас Березовець
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04.12.2020 08:57 Відповісти
Тут вчера порохобот вещал про 9 000 км. новых дорог построенных порохом лично. Не ты?
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04.12.2020 10:39 Відповісти
O как. А когда Парубий попросил месяц на формирование коалиции, зелений чорт просто распустил парламент, при полной поддержке КС.
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04.12.2020 08:57 Відповісти
Нардепи отримають по 100 тисяч на премії через «залишок коштів у бюджеті».У пояснювальній записці до постанови наголошується, що в кошторисі Ради через економію утворився надлишок

Народні депутати України отримають до Нового року по 100 тис. грн на виплату премій помічникам.

Відповідну постанову № 4449 Верховна Рада прийняла 3 грудня.

Ініціаторами проєкту стали депутати фракцій «Слуга народу», «Батьківщина» і ОПЗЖ. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/nardepi-otrimayut-po-100-tisyach-na-premiji-cherez-zalishok-koshtiv-u-byudzheti-722233.html Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/nardepi-otrimayut-po-100-tisyach-na-premiji-cherez-zalishok-koshtiv-u-byudzheti-722233.html
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04.12.2020 09:02 Відповісти
"На первой сессии Сумской облрады «Слуга народа», «ОПЗЖ» и «Наш край» голосовали синхронно". Стрельченко избрали голосами «слуг», «ОПЗЖ» и «Нашего края», передает «Суспільне». На первой сессии новоизбранной Сумской областной рады, которая состоялась 3 декабря, фракции «Слуги народа», «Нашего края» и «Оппозиционной платформы - за жизнь» голосовали синхронно. Это спровоцировало конфликт с представителями других политических сил.

Председателем рады избрали представителя «слуг», бизнесмена-застройщика Виктора Федорченко. Он, в свою очередь, выдвинул на должность заместителя Александра Стрельченко из пророссийской «ОПЗЖ». После того, как было озвучено такое предложение, фракции «Европейской Солидарности», «Батькивщины» и «За майбутнє» демонстративно покинули сессионный зал. Стрельченко избрали голосами «слуг», «ОПЗЖ» и «Нашего края», передает «Суспільне».
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04.12.2020 09:12 Відповісти
Короче, бунт на кораблі слуг - недалеко.
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04.12.2020 09:58 Відповісти
Вообще я бьі инициировал такую норму Закона: парламентская коалиция в 226 голосов и более формируется минимум из двух фракций вне зависимости от их численности.
Т.е. фракция с численностью 226 человекообразньіх не может единолично входить в коалицию с собой же.
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04.12.2020 10:17 Відповісти
Де-юре то можливо і так, а де-факто - іначе. А взагалі, то спостерігається більшість сексуально стурбованих.
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04.12.2020 11:04 Відповісти
 
 