Поки юридично існує монобільшість, говорити про створення якихось коаліцій передчасно, - "слуга народу" Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У "Слузі народу" спростували наявність планів щодо переформатування коаліції.
Як розповіла заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, на цей момент жодних заяв про вихід із фракції немає, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Поки що юридично існує монобільшість, говорити про створення якихось коаліцій передчасно", - сказала вона.
Також нелогічним і нереалістичним вважає перехід частини колег "За майбутнє" мажоритарник від округу в Івано-Франківській області Ігор Фріс, якого відносять до так званої групи Коломойського в СН.
"Все це не більш ніж порожні вигадки. Не можу сказати про цілковиту монолітність фракції. Але повірте, що фракція не ділиться на чиїхось людей або людей, близьких до якогось бізнесмену і фінансово-промисловій групі. Переважно розподіл депутатів всередині фракції відбувається за причетність до якоїсь галузі, сфери компетенції", - сказав нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
І ось будівельний сезон завершився. Скільки ж кілометрів доріг побудовано?
Отже, згідно з результатами моніторингу CoST Ukraine, дорожниками в 2020 році було виконано:
14,35 км нового будівництва;
77,29 км реконструкції;
449,7 км капітального ремонту;
4395,4 км поточного середнього ремонту.
Тобто ПОБУДОВАНО НЕ 5000 км доріг, а всього 14,35 км!
І навіть якщо зарахувати капітальний ремонт і реконструкцію, то виходить менше 600 км, а зовсім 5000, як обіцяв президент.
Інші 4395,4 км, або майже 90% від усього виконаного обсягу - це поточний середній ремонт.
P.S. Наостанок про гроші. За даними того ж CoST Ukraine, вартість 1 км середнього ремонту в 2020 році склала в середньому 11.193.000 грн або на 91,6% більше, ніж в 2019 році!
Тарас Березовець
Народні депутати України отримають до Нового року по 100 тис. грн на виплату премій помічникам.
Відповідну постанову № 4449 Верховна Рада прийняла 3 грудня.
Ініціаторами проєкту стали депутати фракцій «Слуга народу», «Батьківщина» і ОПЗЖ. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/nardepi-otrimayut-po-100-tisyach-na-premiji-cherez-zalishok-koshtiv-u-byudzheti-722233.html Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/nardepi-otrimayut-po-100-tisyach-na-premiji-cherez-zalishok-koshtiv-u-byudzheti-722233.html
Председателем рады избрали представителя «слуг», бизнесмена-застройщика Виктора Федорченко. Он, в свою очередь, выдвинул на должность заместителя Александра Стрельченко из пророссийской «ОПЗЖ». После того, как было озвучено такое предложение, фракции «Европейской Солидарности», «Батькивщины» и «За майбутнє» демонстративно покинули сессионный зал. Стрельченко избрали голосами «слуг», «ОПЗЖ» и «Нашего края», передает «Суспільне».
Т.е. фракция с численностью 226 человекообразньіх не может единолично входить в коалицию с собой же.