Поки юридично існує монобільшість, говорити про створення якихось коаліцій передчасно, - "слуга народу" Кравчук

У "Слузі народу" спростували наявність планів щодо переформатування коаліції.

Як розповіла заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, на цей момент жодних заяв про вихід із фракції немає, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Поки що юридично існує монобільшість, говорити про створення якихось коаліцій передчасно", - сказала вона.

Також нелогічним і нереалістичним вважає перехід частини колег "За майбутнє" мажоритарник від округу в Івано-Франківській області Ігор Фріс, якого відносять до так званої групи Коломойського в СН.

"Все це не більш ніж порожні вигадки. Не можу сказати про цілковиту монолітність фракції. Але повірте, що фракція не ділиться на чиїхось людей або людей, близьких до якогось бізнесмену і фінансово-промисловій групі. Переважно розподіл депутатів всередині фракції відбувається за причетність до якоїсь галузі, сфери компетенції", - сказав нардеп.

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