В Італії зафіксовано найвищу з березня добову смертність через COVID-19 - померли 993 людини

Лікарі в Італії зафіксували за добу смерть 993 пацієнтів з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють у четвер римські ЗМІ.

Це - найгірший показник у країні з моменту початку пандемії. Попередній антирекорд був встановлений під час "першої хвилі" коронавірусу - 17 березня 2020 року. Тоді за добу в Італії померли 969 осіб.

Таким чином, в цілому за весь час пандемії COVID-19 в Італії від наслідків зараження померли понад 58 тис. осіб.

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При цьому, в цілому ситуація з коронавірусом у країні поступово повертається під контроль: за добу в Італії виявили близько 23 тис. нових випадків зараження. Це значно нижче, ніж, наприклад, в середині листопада, коли цей показник часом зашкалював за 40 тис.