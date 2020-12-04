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Італія (1002) пандемія (102) смерть (6542)

В Італії зафіксовано найвищу з березня добову смертність через COVID-19 - померли 993 людини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Італії зафіксовано найвищу з березня добову смертність через COVID-19 - померли 993 людини

Лікарі в Італії зафіксували за добу смерть 993 пацієнтів з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють у четвер римські ЗМІ.

Це - найгірший показник у країні з моменту початку пандемії. Попередній антирекорд був встановлений під час "першої хвилі" коронавірусу - 17 березня 2020 року. Тоді за добу в Італії померли 969 осіб.

Таким чином, в цілому за весь час пандемії COVID-19 в Італії від наслідків зараження померли понад 58 тис. осіб.

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При цьому, в цілому ситуація з коронавірусом у країні поступово повертається під контроль: за добу в Італії виявили близько 23 тис. нових випадків зараження. Це значно нижче, ніж, наприклад, в середині листопада, коли цей показник часом зашкалював за 40 тис.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
в Украине цифры статистики по короне занижены минимум в 2 раза - если заболевает кто-то в семье то при обращении только ему делают тест и не интересуются о составе семьи , в основном супруги оба заболевают но в статистику попадает один...
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04.12.2020 09:27
+3
пусть меньше тестов делают или делают их только за деньги пациента как у нас, тогда и смертности будет мало как у нас
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04.12.2020 09:13
+2
за сутки в Италии выявили около 23 тыс. новых случаев заражения. Источник: https://censor.net/ru/n3234953\\\\\\\

и умерла тыща, а у нас поймали 15тыс. и умерло 200.
Что то из двух одно - либо из Италии сюда сотнями едут медики - перенимать опыт, либо кто-то немного подбрехивает.
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04.12.2020 09:12
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Ого. Значить у нас ще не так все погано.
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04.12.2020 09:08 Відповісти
за сутки в Италии выявили около 23 тыс. новых случаев заражения. Источник: https://censor.net/ru/n3234953\\\\\\\

и умерла тыща, а у нас поймали 15тыс. и умерло 200.
Что то из двух одно - либо из Италии сюда сотнями едут медики - перенимать опыт, либо кто-то немного подбрехивает.
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04.12.2020 09:12 Відповісти
в Украине цифры статистики по короне занижены минимум в 2 раза - если заболевает кто-то в семье то при обращении только ему делают тест и не интересуются о составе семьи , в основном супруги оба заболевают но в статистику попадает один...
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04.12.2020 09:27 Відповісти
ь І помирають інколи від радикуліту чи односторонньої любові. Але ні в якому разі не від коронавірусу. Інакше головлікарю потрібно віддуватись.
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04.12.2020 10:02 Відповісти
в Словакии ни 2млн. протестированных за два дня настигли 25к. зараженных. А дальше - таблица умножения и поправка на то шо у нас всем пофиг(ну, по кр. мере больше чем всем пофиг там)
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04.12.2020 10:33 Відповісти
пусть меньше тестов делают или делают их только за деньги пациента как у нас, тогда и смертности будет мало как у нас
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04.12.2020 09:13 Відповісти
Надо им сказать чтобы маски носили.
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04.12.2020 09:24 Відповісти
Нехай знову кацапів запрошують)))Ті "допоможуть"-однозначно)))
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04.12.2020 09:29 Відповісти
Супрун.
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04.12.2020 09:51 Відповісти
и шо ты мне сделал бы? ..отсосал бы разве что ...
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04.12.2020 10:29 Відповісти
тупое зебыдло
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04.12.2020 10:30 Відповісти
В Україні з її медициною ще більше від короновірусу вмирає... Багато людей які хворіють просто не звертаються в лікарню бо не мають грошей. Як наприклад бабці років 80 яка живе сама а селі, доїхати до лікарні в місто за 30 км, коли в неї температура і слабкість викликана короновірусом? В неї не мобільного, не грошей ..
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04.12.2020 09:42 Відповісти
Ну, ті лікарні в принципі були дикарні.
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04.12.2020 10:03 Відповісти
Та там вообще нет врачей. Я знаю лично ПГТ в Черниговской обл. с населением около 25тыс., так там больница своя и не малая с территорией общей в 1га+ и отсутствием врачей. Мужик один на своём транспорте ездит к кому успевает, обезбашенный, без средств защиты и даже без маски. Рассказывал, что пик по городку был в средине ноября, и на сегодня почти половина уже переболела. Ни кто тесты там ни делал. Пару человек кто с Киевом завязан, и так же как все заболел и смог сделать тесты на ковид, у всех был положительный, а те почти 10 тыс. что живут в этом пгт, ни в какую статистику не попали. А сколько таких пгт по Украине?
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04.12.2020 11:01 Відповісти
В Україні з її медициною ще більше від короновірусу вмирає... Багато людей які хворіють просто не звертаються в лікарню бо не мають грошей. Як наприклад бабці років 80 яка живе сама а селі, доїхати до лікарні в місто за 30 км, коли в неї температура і слабкість викликана короновірусом? В неї не мобільного, не грошей ..
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04.12.2020 09:56 Відповісти
старики мрут их там много
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04.12.2020 09:57 Відповісти
Когда закончится эпоха правления зеленых недоумков, тогда будет открыто уголовное дело по факту сокрытия масштабов пандемии короновируса в Украине. И мы узнаем, как это у зеленых 3.14драх#ев получилось после 16 тыс заболевших в сутки, вирус стремительно пошел вниз.
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04.12.2020 10:12 Відповісти
Тл маски не ефективні ?
В Італії ж всі носять: нам про це розказують і форумчани (ще й в приклад наводять всю Європу), і змі вже скільки місяців.
Чи, може, не лікують людей ...
Про категорії померлих, звичайно, не доб*єшся.
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04.12.2020 22:03 Відповісти
 
 