Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2"

Палата представників і Сенат американського Конгресу погодили і внесли в проєкт оборонного бюджету США на 2021 рік поправки, що передбачають посилення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Поправки внесено до підрозділу закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року для уточнення і розширення санкцій, пов'язаних із будівництвом газопроводів, йдеться в документі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У проєкті оборонного бюджету закріплено санкції проти компаній за сприяння продажу, оренди або надання трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, надання послуг страхування або перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу.

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Санкції поширюватимуться на компанії, які надають послуги модернізації, модифікації та встановлення устаткування для зварювальних робіт на суднах.