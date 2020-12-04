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Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти

Палата представників і Сенат американського Конгресу погодили і внесли в проєкт оборонного бюджету США на 2021 рік поправки, що передбачають посилення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Поправки внесено до підрозділу закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року для уточнення і розширення санкцій, пов'язаних із будівництвом газопроводів, йдеться в документі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У проєкті оборонного бюджету закріплено санкції проти компаній за сприяння продажу, оренди або надання трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, надання послуг страхування або перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту

Санкції поширюватимуться на компанії, які надають послуги модернізації, модифікації та встановлення устаткування для зварювальних робіт на суднах.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Конгресс США закрепил в оборонном бюджете США санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9853
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04.12.2020 09:11
+8
Это уже серьезно. Кацапы, только держись! (за пуйла, да посильнее). Конгресс США закрепил в оборонном бюджете США санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8884
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04.12.2020 09:12
+7
На американском кукане пока что ты, казламордае и долго с него ещё не слезешь, сохатый... Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 220 Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 111
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04.12.2020 10:28
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Конгресс США закрепил в оборонном бюджете США санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6402
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04.12.2020 09:10 Відповісти
Конгресс США закрепил в оборонном бюджете США санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9853
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04.12.2020 09:11 Відповісти
и так будет всегда.
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04.12.2020 09:11 Відповісти
Это уже серьезно. Кацапы, только держись! (за пуйла, да посильнее). Конгресс США закрепил в оборонном бюджете США санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8884
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04.12.2020 09:12 Відповісти
3 километра железяки - далеко еще не вся труба...
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04.12.2020 09:29 Відповісти
Не плач, коцаб.... Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8999
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04.12.2020 09:45 Відповісти
Потом нальют и еще раз возобновят, да мы в курсе)
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04.12.2020 11:13 Відповісти
начали русских жарить....
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04.12.2020 09:27 Відповісти
Конгрессобендерафцы !!! Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 503
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04.12.2020 09:46 Відповісти
😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😜
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04.12.2020 09:48 Відповісти
Було повідомлення,що Трамп ветував проект оборонного бюджету.Вирішив наприкінці допомогти другу путіну.
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04.12.2020 09:55 Відповісти
Руде мудило грозилося накласти вето на оборонний бюджет нібито через відмову скасувати закон, що захищає інтернет-користувачів та провайдерів від відповідальності за поширення матеріалів третіх сторін. Образився, що його в твітері прозвали #********* (Дон в підгузнику). Хоча скоріше за все це лише привід, а насправді ***** підігрує в останній раз.
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04.12.2020 10:22 Відповісти
Помилився з хеш-тегом. Правильний - #DiaperDon
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04.12.2020 10:25 Відповісти
На американском кукане пока что ты, казламордае и долго с него ещё не слезешь, сохатый... Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 220 Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 111
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04.12.2020 10:28 Відповісти
Десь так само розмірковував пересічний німець в році так 1939
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04.12.2020 10:28 Відповісти
Я думал в Германии евроценты... хотя с Воронежа оно виднее))
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04.12.2020 11:14 Відповісти
А Батьківщина, земля з могилами твоїх предків тебе уже не турбує? Ти гадаєш, що варто лише вилізти з якогось підвала чи спуститися з гір - і любе бидло стане "німцем"?. Ніколи ти німцем не станеш - для них ти завжди будеш нацменівською обузою на шию. УНТНРМЕНШЕМ. І, при нагоді, як припече (а мільони таких "жителів на ПМЖ" уже Німеччину і Європу за..али) - вони тобі пригадають швидко і ефективно і Гіммлера і Аушвіц, і Бабин Яр. Це зараз вони ситі і ліниві, тому не звертають на вас, паразитів, уваги. Мовчки заправляй машини ,мий посуду і параші "житель на ПМЖ "...
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04.12.2020 13:15 Відповісти
Американці таки дограються))))"сетойкакеерусофобией")))
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04.12.2020 11:14 Відповісти
Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5542
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04.12.2020 13:11 Відповісти
Питання: Трамп таки наклав вето на оборонний бюджет, чи лише триндів??? Не можу знайти поточну інфу... Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9938
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04.12.2020 12:26 Відповісти
Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9291 А фактично уже факт - що громадяни США на Трампа поклали ... Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2450
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04.12.2020 13:42 Відповісти
 
 