Людство зіткнулося із загальним ворогом, - генсек ООН закликав світ разом боротися з COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
ООН має забезпечити загальний доступ до вакцин проти COVID-19, які, за розрахунками фахівців організації, будуть доступні вже найближчим часом.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни разом боротися з пандемією. Він нагадав, що від самого початку Вcесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), спираючись на наукові дані, пропонувала боротися з коронавірусом спільно. Про це Гутерріш сказав у ході засідання Генасамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він нагадав, що глобальна співпраця сьогодні необхідна як ніколи, - "людство зіткнулося зі спільним ворогом".
"Завдяки невтомній праці вчених і дослідників по всьому світу вакцини можуть бути доступні вже в найближчі тижні або місяці", - зазначив глава ООН.
Він нагадав про ініціативи, спрямовані на те, щоб забезпечити загальний доступ до вакцин від COVID-19, а також засобам з лікування цього захворювання.
При цьому Генсек ООН поскаржився на брак фінансування даних важливих ініціатив.
"Зараз не вистачає 28 млрд доларів, включно з 4,3 млрд доларів, які потрібні терміново, протягом найближчих двох місяців", - попередив він.
Будь ласка, зачекайте...
Да шел бы ты с эфиопом ВОЗовским в Африку, и там с чем хотите, с тем и боритесь: хоть с мухой це-це, хоть с вагнеровцами.
де то я уже ето слышал....
вам в авсраляндии не нужны?
сиди тихo пока тебя не торкнуло...
Да ты что же, думаешь, что после строительства посольства Пластелины (в "нации Виктории", как наше отребье, премьер штата Виктория, объявил официально на сайте strong cities network) на соседней со мной улице я что-то еще боюсь?
Это ТЫ бойся: прибили Сулеймани, начальника ядерной программы Ирана и еще какого-то генерала иранского в Сирии прибили на днях, а Насралла то ли подох, то ли в Иран эвакуировался, проект транзита героина через Бейрут закрыт.
Моссадовцы - дай им Бо-г здоровья - ликуют на полит сайтах, и я вместе с ними
так что это ТЫ теперь бойся.
Что как бЭ говорит нам всем, что окончание потока героина из Ирана и Афгана - это навсегда.
Очень "переживаю", можно сказать, скорблю, о будущей горестной судьбе аятолл.
Что же у вас останется без ковида, прям даже и не знаю?
Может, еще какую "пандемию" забубоните или там потепление, только теперь ужемежгалактическое?
И есть один козырь, который вы перебить не сможете: китайские коммунисты убили очень много буддийских монахов, когда захватили Тибет, а как китайцы поиздевались над тибетской номеклатурой - то вообще не поддается описанию. И было это совсем недавно, и монголы (а они буддисты,и сязи с Тибетом и них давние и очень глубокие) это не забыли, и никакими деньгами - которые со взрывом "селитры" в Бейруте и переходом Карабаха под султана закончились навсегда - этого не заполировать.
Так что Центральная Азию Фсёёё.
ваш тандем мощнее - одно ты не тянешь...
И понимание этого очень важно....особенно в ООН.
шустрые такие деды там.
Засоби оздоровлення народу є і вони прості, але фарма-мафія не дає масово запровадити такі дії.
Більше проблем ні у світі, ні на з(З)емлі нема ?
Лицеміри.