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Людство зіткнулося із загальним ворогом, - генсек ООН закликав світ разом боротися з COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Людство зіткнулося із загальним ворогом, - генсек ООН закликав світ разом боротися з COVID-19

ООН має забезпечити загальний доступ до вакцин проти COVID-19, які, за розрахунками фахівців організації, будуть доступні вже найближчим часом.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни разом боротися з пандемією. Він нагадав, що від самого початку Вcесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), спираючись на наукові дані, пропонувала боротися з коронавірусом спільно. Про це Гутерріш сказав у ході засідання Генасамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав, що глобальна співпраця сьогодні необхідна як ніколи, - "людство зіткнулося зі спільним ворогом".

"Завдяки невтомній праці вчених і дослідників по всьому світу вакцини можуть бути доступні вже в найближчі тижні або місяці", - зазначив глава ООН.

Він нагадав про ініціативи, спрямовані на те, щоб забезпечити загальний доступ до вакцин від COVID-19, а також засобам з лікування цього захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН збирає спецсесію щодо викликів COVID-19

При цьому Генсек ООН поскаржився на брак фінансування даних важливих ініціатив.

"Зараз не вистачає 28 млрд доларів, включно з 4,3 млрд доларів, які потрібні терміново, протягом найближчих двох місяців", - попередив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
"генсек ООН призвал мир вместе бороться с COVID-19"

Да шел бы ты с эфиопом ВОЗовским в Африку, и там с чем хотите, с тем и боритесь: хоть с мухой це-це, хоть с вагнеровцами.
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04.12.2020 09:25
+8
Зачем постить высеры этой бесполезной организации?
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04.12.2020 09:26
+3
торкнутый, та шо там австралия, вот в италии трупаки по обочинам еще весной лежали, а в амерыке целый корабль загрузили
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04.12.2020 10:04
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"генсек ООН призвал мир вместе бороться с COVID-19"

Да шел бы ты с эфиопом ВОЗовским в Африку, и там с чем хотите, с тем и боритесь: хоть с мухой це-це, хоть с вагнеровцами.
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04.12.2020 09:25 Відповісти
международный заговор банкиров, а не пандемия.
де то я уже ето слышал....
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04.12.2020 09:46 Відповісти
от тока 2000+ трупаков в день куда деть?
вам в авсраляндии не нужны?
сиди тихo пока тебя не торкнуло...
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04.12.2020 09:54 Відповісти
торкнутый, та шо там австралия, вот в италии трупаки по обочинам еще весной лежали, а в амерыке целый корабль загрузили
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04.12.2020 10:04 Відповісти
недотoркaнутый - повтори вопрос...
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04.12.2020 10:11 Відповісти
Ты меня пугаешь что ли?
Да ты что же, думаешь, что после строительства посольства Пластелины (в "нации Виктории", как наше отребье, премьер штата Виктория, объявил официально на сайте strong cities network) на соседней со мной улице я что-то еще боюсь?
Это ТЫ бойся: прибили Сулеймани, начальника ядерной программы Ирана и еще какого-то генерала иранского в Сирии прибили на днях, а Насралла то ли подох, то ли в Иран эвакуировался, проект транзита героина через Бейрут закрыт.

Моссадовцы - дай им Бо-г здоровья - ликуют на полит сайтах, и я вместе с ними
так что это ТЫ теперь бойся.
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04.12.2020 14:23 Відповісти
"С восторгом" (С) я буду наблюдать, как вы теперь без денег "танцевать" будете, поток героина из Ирана и Афгана закрыт намертво: Карабах теперь в руках у султана, а Насралла из Бейрута самовыпилился, проект Хизболла отдал душу, героина через Бейкрут больше не будет - и Насралла на списание пошел.
Что как бЭ говорит нам всем, что окончание потока героина из Ирана и Афгана - это навсегда.
Очень "переживаю", можно сказать, скорблю, о будущей горестной судьбе аятолл.

Что же у вас останется без ковида, прям даже и не знаю?
Может, еще какую "пандемию" забубоните или там потепление, только теперь ужемежгалактическое?
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04.12.2020 14:28 Відповісти
И еще, bunny, передай там по начальству, что Китаю Монголии не видать, слишком много еще с начала 20-го века иные люди вложили в создание независимой Монголии (начиная от банка и письменности), чтобы КНР Монголию под себя подгреб.
И есть один козырь, который вы перебить не сможете: китайские коммунисты убили очень много буддийских монахов, когда захватили Тибет, а как китайцы поиздевались над тибетской номеклатурой - то вообще не поддается описанию. И было это совсем недавно, и монголы (а они буддисты,и сязи с Тибетом и них давние и очень глубокие) это не забыли, и никакими деньгами - которые со взрывом "селитры" в Бейруте и переходом Карабаха под султана закончились навсегда - этого не заполировать.
Так что Центральная Азию Фсёёё.
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04.12.2020 14:37 Відповісти
передам непременно - архивариуса разбуди...
ваш тандем мощнее - одно ты не тянешь...
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04.12.2020 18:38 Відповісти
Зачем постить высеры этой бесполезной организации?
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04.12.2020 09:26 Відповісти
Правильно.... с заклятым мновековым врагом, который ненавидит саму человеческую сущность.
И понимание этого очень важно....особенно в ООН.
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04.12.2020 09:31 Відповісти
Генсек десь в прострації. "Общійвраг"-це х.йлостан з х.йлом . І поки до них не дійде це,срач в цілому світі буде тільки наростати.
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04.12.2020 09:34 Відповісти
Підтримую.Мою можеш віддати тому,кому дуже сильносрочно треба.Відмінусуй від тих 28мільярдів.
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04.12.2020 09:37 Відповісти
и года не прошло как оонь озаботилась...
шустрые такие деды там.
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04.12.2020 09:41 Відповісти
ООН давно в этом мире ничего не решает...
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04.12.2020 09:47 Відповісти
У же и в ООН прочухали выгоду. Прямо так и говорят - ДАЙТЕ ГРОШЕЙ, НАМ НЕ ХВАТАЄ!
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04.12.2020 10:04 Відповісти
Людство потерпає від ідіотів, які масово захопили високі посади.
Засоби оздоровлення народу є і вони прості, але фарма-мафія не дає масово запровадити такі дії.
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04.12.2020 11:00 Відповісти
Давайте объявим генсеку ООН свою высокую обеспокоенность.
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04.12.2020 12:38 Відповісти
Яка огидна і брехлива патетика.
Більше проблем ні у світі, ні на з(З)емлі нема ?
Лицеміри.
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04.12.2020 19:16 Відповісти
 
 