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Рада сьогодні заслухає план Кабміну щодо боротьби з COVID-19 і розгляне законопроєкти про підтримку бізнесу на карантині

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні заслухає план Кабміну щодо боротьби з COVID-19 і розгляне законопроєкти про підтримку бізнесу на карантині

Верховна Рада 4 грудня планує заслухати інформацію Кабміну про заходи щодо запобігання поширенню в Україні COVID-19 під час Години запитань до уряду і визначитися щодо пакету президентських законопроєктів про підтримку бізнесу і найманих працівників у зв'язку з можливим посиленням карантину.

Час уряду, як і завжди, запланований на початку засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Пакет президентських ініціатив депутати мають намір розглянути у першому читанні після години уряду. Йдеться про проєкт закону за реєстраційним номером 4429 "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2", а також законопроєкти №4430 та №4431, відповідно, "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2" та "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Не виключено, що вказані ініціативи будуть проголосовані одразу в двох читаннях.

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Крім цього, парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкт за реєстраційним номером 3424 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення".

Також депутати, серед іншого, мають намір розглянути у першому читанні законопроєкти №№4107 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", 3091 та 3091-1 "Про державний екологічний контроль" та вкотре спробують розпочати розгляд законопроєкту №3196-д "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України".

Автор: Анастасія Потіха
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Рада сегодня заслушает план Кабмина по борьбе с COVID-19 и рассмотрит законопроекты о поддержке бизнеса на карантине - Цензор.НЕТ 3104
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04.12.2020 09:50 Відповісти
А за растаможку принять нормальный закон уже забыли?! Да?! Верещук нельзя верить как и всему сборищу. Ваше слово не значит ничего, СЛУГИ - Пинчука, Ахметова, Коломойского и т.д.
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04.12.2020 09:57 Відповісти
Что они заслушают?
Все хорошо прекрасная маркиза..
Зедебил в кривом роге щелкает таблоМ..
Какие пЛаны? Ну да он же по бумажке вам наобеЩал кисельные берега и молочные реки... Вот и кушай те.... Вы ж все орали как малахольные как мы классно заживем.. Ну чтож.. Жрите...только я не хочу слышать ваши стоны.. Мне и так тошно...
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04.12.2020 09:59 Відповісти
О, новые видосики для ФОПов
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04.12.2020 10:10 Відповісти
 
 