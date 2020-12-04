Рада сьогодні заслухає план Кабміну щодо боротьби з COVID-19 і розгляне законопроєкти про підтримку бізнесу на карантині

Верховна Рада 4 грудня планує заслухати інформацію Кабміну про заходи щодо запобігання поширенню в Україні COVID-19 під час Години запитань до уряду і визначитися щодо пакету президентських законопроєктів про підтримку бізнесу і найманих працівників у зв'язку з можливим посиленням карантину.

Час уряду, як і завжди, запланований на початку засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Пакет президентських ініціатив депутати мають намір розглянути у першому читанні після години уряду. Йдеться про проєкт закону за реєстраційним номером 4429 "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2", а також законопроєкти №4430 та №4431, відповідно, "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2" та "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Не виключено, що вказані ініціативи будуть проголосовані одразу в двох читаннях.

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Крім цього, парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкт за реєстраційним номером 3424 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення".

Також депутати, серед іншого, мають намір розглянути у першому читанні законопроєкти №№4107 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", 3091 та 3091-1 "Про державний екологічний контроль" та вкотре спробують розпочати розгляд законопроєкту №3196-д "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України".