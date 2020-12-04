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Новини Київські новини
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Рух вулицею Грушевського в центрі Києва перекрито у зв'язку з проведенням акції протесту, - патрульна поліція

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Рух вулицею Грушевського в центрі Києва перекрито у зв'язку з проведенням акції протесту, - патрульна поліція

Учасники акції протесту в урядовому кварталі в центрі столиці сьогодні вранці перекрили автомобільний рух по вул. Грушевського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє патрульна поліція Києва.

"Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. (Від Кріпосного провулку до Європейської площі, а також виїзд на вулицю Інститутську)", - йдеться в повідомленні.

У той же час, Департамент комунікації Національної поліції повідомляє, що поліцейські взяли під посилену охорону центральну частину столиці.

"До охорони правопорядку залучено працівників структурних підрозділів поліції і військовослужбовці Національної гвардії України. Щоб не допустити будь-яких правопорушень і забезпечити мирне проведення заходів, представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз'яснювальну роботу", - йдеться в повідомленні.

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"Разом з тим інформуємо, що у зв'язку з заходами можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці, а тому закликаємо водіїв заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням цієї інформації", - підсумували в Нацполіції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Це така українська забавка.
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04.12.2020 10:08
+4
Рух вулицею Грушевського в центрі Києва перекрито у зв'язку з проведенням акції протесту, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 4043
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04.12.2020 10:26
+2
а нормальные кандидаты были?
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04.12.2020 10:15
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Учимся уму разуму по ходу пьесы... Движение по улице Грушевского в центре Киева перекрыто в связи с проведением акции протеста, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 6392
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04.12.2020 10:01 Відповісти
Хто там мітингує і по якому поводу?
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04.12.2020 10:02 Відповісти
Предприниматели, ЗЕ их снова на*бал Рух вулицею Грушевського в центрі Києва перекрито у зв'язку з проведенням акції протесту, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 3510
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04.12.2020 10:16 Відповісти
Рух вулицею Грушевського в центрі Києва перекрито у зв'язку з проведенням акції протесту, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 4043
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04.12.2020 10:26 Відповісти
Холуї Бахматюка
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03.02.2021 14:03 Відповісти
Невже українці не можуть обрати нормальну владу, щоб потім не ходити на протести
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04.12.2020 10:03 Відповісти
Це така українська забавка.
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04.12.2020 10:08 Відповісти
а нормальные кандидаты были?
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04.12.2020 10:15 Відповісти
Влада це і є відображення народу

Рух вулицею Грушевського в центрі Києва перекрито у зв'язку з проведенням акції протесту, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 5765
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04.12.2020 10:15 Відповісти
дивне запитання, звісно не можуть. не факт що не здатні проте точно не можуть і зрозуміло чому. та система псевдодержавного типауправління і виборче законодавство яке злампічили олігархи руками своїх холуїв працює виключно на олігархів і їх холуїв. у цих виродків усе вийшло все зрослося. зламати цю систему загнаними у стійло пересічними українцями не вдасться до тих пір поки не зявиться особистість, народжена суспільством і ним підтримана яка здатна зламати хребта злодійсько-олігархічній системі управління країною. це процес, процес історичний, який залежить від багатьох факторів які не стоять на місці і постійно відбуваються і ці суки жидомордоолігархічні дуже уважно цей процес моніторять і роблять усе можливе і неможливе щоб та особистість вмерла не народившись. залишається сподіватись на чудо або на якись надзвичайний зашквар від тієї наволочі що розірве суспільство зсередини і знесе олігархічне правління країною.
про бубочку зелепука янелоховича навіть не згадую бо вже очевидно що з його "обранням" у президенти народ програв заплановано проте незаплановано олігархи тоже просрались.
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04.12.2020 11:39 Відповісти
дурне суспільство не зможе народити діяча такого рівня.
його просто не помітять і не зрозуміють.
краще тєлєк глянуть.
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04.12.2020 16:13 Відповісти
киевляне как не проснуться так по улице Грушевского катаются - протестуйте - не ошибетесь.....
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04.12.2020 10:07 Відповісти
Рух вулицею Грушевського в центрі Києва перекрито у зв'язку з проведенням акції протесту, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 3120
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04.12.2020 10:15 Відповісти
А что за протесты?
Или "нам заплатили и нам пох...й"
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04.12.2020 10:18 Відповісти
это ФОПы съехали со всей Украины, т.к. ЗЕ пытается ликвидировать малый и средний бизнес
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04.12.2020 10:20 Відповісти
Не бреши! То прибічники олігарха Бахматюка.
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03.02.2021 14:05 Відповісти
Каждодневные демонстрации в поддержку бубочки? Вот это авторитет!
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04.12.2020 10:21 Відповісти
- Бэримор, кто это на улице так шумит? - Митинг ЛГБТ за равенство, сэр!

- А разве у них не равные права? - Равные, сэр!

- Так чего же они митингуют? - 3.14дарасы, сэр!
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04.12.2020 10:44 Відповісти
 
 