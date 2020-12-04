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карантин (16073) Степанов Максим (2011) COVID-19 (18055) коронавірус (16702) локдаун (289)

До кінця року локдауну не буде. Рекомендуємо запроваджувати жорсткий карантин з перших чисел січня, - Степанов. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що локдаун в Україні будуть пропонувати запровадити в січні на три тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

"Зараз головна тема, яка обговорюється в суспільстві - запровадження локдауну. Ми можемо губитися в здогадах і коштувати теорії, але є очевидні закони епідеміології, на які ми спираємося, коли приймаємо важливі рішення для всієї країни. Усі лікарі розуміють, що з кінця січня протягом лютого ми очікуємо пік захворюваності грипом. Це сезонний пік. Це також призведе до великої завантаженості на нашу медичну систему, тому до цього періоду потрібно підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19 і, як наслідок, з мінімальною кількістю госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів", - повідомив міністр.

Степанов зазначив, що незважаючи на стабільний приріст нових хворих, різких стрибків захворюваності немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жорсткого карантину до кінця грудня не буде, - Степанов

"Ми як МОЗ не будемо рекомендувати вводити жорстокий карантин до кінця грудня. Ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає нинішнє навантаження в зв'язку з COVID-19 ... Ми можемо говорити, що точно витримаємо до кінця грудня", - сказав він.

"Разом з тим, ми бачимо необхідність збити хвилю коронавірусу ... Ми рекомендуємо уряду ввести плановий жорсткий карантин починаючи з перших чисел січня. Тривалість такого карантину повинна бути протягом трьох тижнів", - додав міністр.

Зазначимо, 30 листопада в Україні закінчився карантин вихідного дня. В уряді говорили, що це було необхідно для того, щоб розірвати ланцюжок захворюваності і на початок грудня вийти на плато за кількістю хворих. Ось тільки Степанов визнав провал карантину вихідного дня, а все через те, що його масово порушували. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що за останній тиждень листопада захворюваність знизилася на шість тисяч випадків. Тепер по всій Україні і в будні, і у вихідні дні діє режим "помаранчевої зони".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
билеты на "квартал 95" проданы на конец декабря, вот и вся история....
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04.12.2020 10:01
+4
Все так и есть. В больницы разослали указания - с легкой и средней тяжестью ковида и пневмонии не принимать - пусть пациент лечится дома.
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04.12.2020 10:00
+3
Ну що, ще 10 000 померлих і можна карантин вводити.

Якби люди були дисципліновані то і локдауну було б непотрібно. Але ж всі герої таки, тому що в школі на уроках біології бухали десь поза школою.
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04.12.2020 10:07
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Услышали голос разума... До конца года локдауна не будет. Рекомендуем вводить жесткий карантин с первых чисел января, - Степанов - Цензор.НЕТ 778
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04.12.2020 10:00 Відповісти
Все так и есть. В больницы разослали указания - с легкой и средней тяжестью ковида и пневмонии не принимать - пусть пациент лечится дома.
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04.12.2020 10:00 Відповісти
билеты на "квартал 95" проданы на конец декабря, вот и вся история....
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04.12.2020 10:01 Відповісти
Да и на корпоративах бабла срубить.
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04.12.2020 10:10 Відповісти
А шо до сих пор ходят 73% на квартал после года треша?я бы принципиально не пошёл еслиб бы и был почитателем того лайна,а им видимо "какаяразница"
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04.12.2020 10:15 Відповісти
А что так-зассали? До кінця року локдауну не буде. Рекомендуємо запроваджувати жорсткий карантин з перших чисел січня, - Степанов - Цензор.НЕТ 3155
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04.12.2020 10:05 Відповісти
На 95 квартал ходит народец с плоским умом,а вот юморески Павла Глазового,это высший пилотаж...,как говорят в Одессе,это совсем другой колинкор... До кінця року локдауну не буде. Рекомендуємо запроваджувати жорсткий карантин з перших чисел січня, - Степанов - Цензор.НЕТ 9533
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04.12.2020 10:06 Відповісти
Ну що, ще 10 000 померлих і можна карантин вводити.

Якби люди були дисципліновані то і локдауну було б непотрібно. Але ж всі герої таки, тому що в школі на уроках біології бухали десь поза школою.
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04.12.2020 10:07 Відповісти
Щоб збіть валну кармановіруса, треба виключити вишки 5G, які протягом 2020 року вішали на кожному стовбі, ніби це найголовніша задача. Всі вони працюють і споживають по 35 кВт. А люди навколо хворіють пачками на банановірус. Абсолютна більшість лікується вдома і не здає ніяких тестів, бо навіть не має сімейного лікаря, ходить в аптеку просить "щось від горла, від голови, від температури".
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04.12.2020 10:10 Відповісти
...ти з якого племені, папуас?
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04.12.2020 10:19 Відповісти
чувак, короновирус возникает изза гомосексуальных связей, инфа 100% До кінця року локдауну не буде. Рекомендуємо запроваджувати жорсткий карантин з перших чисел січня, - Степанов - Цензор.НЕТ 3523
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04.12.2020 17:14 Відповісти
Хватит молоть чушь про концерты квартала, кто в здравом уме на эту муть будет время тратить. Учебные заведения надо закрыть сейчас полностью. Сразу будет результат. Остальное пусть работает, с соблюдением норм естественно.
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04.12.2020 10:15 Відповісти
Закриття навчальних закладів - це в майбутньому віддалені фахівці з усіх дисциплін. Це методика тих, хто хоче перетворення народу на стадо баранів.
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04.12.2020 10:18 Відповісти
Cтепанов, ти краще повиліковуй хворих, а решті почни робити профілактику - опромінення лазерною терапією горла і носа впродовж 15 хв. - гарантія не захворіти в наступні півроку. Метод заснований на такому посиленні імунітету ефективніший за всі ваші дурнуваті щеплення разом взяті.
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04.12.2020 10:15 Відповісти
Надіюсь даунів теж винесуть до нового року. До кінця року локдауну не буде. Рекомендуємо запроваджувати жорсткий карантин з перших чисел січня, - Степанов - Цензор.НЕТ 340
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04.12.2020 10:16 Відповісти
Головне "баблішка срубіть" на біомасі, щоб подарунки всі встигли накупити і заодно підхопити побільше зарази. Не дарма карантин вихідного дня відмінили...треба здерти грошей побільше. А після НГ хай хоч потоп буде.... Ще забули заборонити роботу приватних лабораторій під час локдауну, ото буде красота по циферкам..
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04.12.2020 10:23 Відповісти
Який блін локдаун на Різдвяні свята? Дебіли!
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04.12.2020 10:31 Відповісти
Ну ясное дело. Новогодние корпоративы главное отбарабанить, а там хоть потоп. В общем таки лидерство в европе будет наше.
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04.12.2020 10:56 Відповісти
Нужно еще подождать.... чтобы побольше пенсионеров вымерло !!!!!
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04.12.2020 11:26 Відповісти
Мы знаем!
Мы уже видели расписание туров 95го квартала!
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04.12.2020 11:37 Відповісти
Новые видения Министра видения: "Вижу январь сразу за декабрем".
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04.12.2020 11:53 Відповісти
А чего именно в январе? Я считаю что первоначальный вариант был правильным - на оба Рождества и Новый Год, а они наверное ждут чтобы побольше заразилось за праздники и потом начинать карантин.
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04.12.2020 13:06 Відповісти
и я , с 1января завязую бухать, а сичас отрываюсь на полную
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04.12.2020 13:13 Відповісти
 
 