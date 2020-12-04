До кінця року локдауну не буде. Рекомендуємо запроваджувати жорсткий карантин з перших чисел січня, - Степанов. ВIДЕО
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Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що локдаун в Україні будуть пропонувати запровадити в січні на три тижні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.
"Зараз головна тема, яка обговорюється в суспільстві - запровадження локдауну. Ми можемо губитися в здогадах і коштувати теорії, але є очевидні закони епідеміології, на які ми спираємося, коли приймаємо важливі рішення для всієї країни. Усі лікарі розуміють, що з кінця січня протягом лютого ми очікуємо пік захворюваності грипом. Це сезонний пік. Це також призведе до великої завантаженості на нашу медичну систему, тому до цього періоду потрібно підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19 і, як наслідок, з мінімальною кількістю госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів", - повідомив міністр.
Степанов зазначив, що незважаючи на стабільний приріст нових хворих, різких стрибків захворюваності немає.
"Ми як МОЗ не будемо рекомендувати вводити жорстокий карантин до кінця грудня. Ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає нинішнє навантаження в зв'язку з COVID-19 ... Ми можемо говорити, що точно витримаємо до кінця грудня", - сказав він.
"Разом з тим, ми бачимо необхідність збити хвилю коронавірусу ... Ми рекомендуємо уряду ввести плановий жорсткий карантин починаючи з перших чисел січня. Тривалість такого карантину повинна бути протягом трьох тижнів", - додав міністр.
Зазначимо, 30 листопада в Україні закінчився карантин вихідного дня. В уряді говорили, що це було необхідно для того, щоб розірвати ланцюжок захворюваності і на початок грудня вийти на плато за кількістю хворих. Ось тільки Степанов визнав провал карантину вихідного дня, а все через те, що його масово порушували. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що за останній тиждень листопада захворюваність знизилася на шість тисяч випадків. Тепер по всій Україні і в будні, і у вихідні дні діє режим "помаранчевої зони".
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Якби люди були дисципліновані то і локдауну було б непотрібно. Але ж всі герої таки, тому що в школі на уроках біології бухали десь поза школою.
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