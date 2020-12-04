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законопроєкт (1789) електронне декларування (1018) НАЗК (1167)

НАЗК щодо пропозиції карати за брехню в деклараціях обмеженням волі: "Санаторні умови"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК щодо пропозиції карати за брехню в деклараціях обмеженням волі:

Так званий "компромісний" законопроєкт комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради з обмеженням свободи за брехню в деклараціях пропонує "санаторні умови" для корупціонерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

У НАЗК нагадали, що 30 листопада агентство зауважувало, що законопроєкт № 4441, розроблений робочою групою, пропонує лише штрафи і громадські роботи для посадових осіб, які навмисне не подали декларації або навмисне внесли недостовірні відомості.

"Учора, 3 грудня, Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України розглянув цей та інші дотичні законопроєкти. У результаті розгляду було вирішено подати новий законопроєкт (4460-д). НАЗК зазначає, що цей законопроєкт так само не передбачає позбавлення волі ані за умисне декларування недостовірної інформації, ані за умисне неподання декларації", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК наголошують, що особи, які умисно зазначать недостовірних відомостей аж на 4000 неоподатковуваних мінімумів (а це - 8,4 млн грн), можуть отримати покарання у вигляді обмеженням (але не позбавлення) волі на строк до 2 років.

"Тобто максимальне покарання - перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За недостовірне декларування - обмеження волі: в Раді зареєстрували законопроєкт

Також наголошується, що через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію - їй більше не потрібно буде перебувати в центрі, а лише час від часу приходити туди.

"Корупціонер може умисно приховати інформацію про картину Пабло Пікассо або найдорожчу яхту у світі та отримати за це максимум два роки "санаторних умов"", - зазначив глава НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, така пропозиція комітету "не відповідає запиту українського суспільства".

"НАЗК продовжує дотримуватися єдиної позиції: за умисне зазначення недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін

Разом із тим, серед законопроїктів, які можуть стати основою для вирішення питання, ми вбачаємо такі: №4434, ініційований Президентом; № 4304, зареєстрований за ініціативою голови Верховної Ради та ще 124 депутатами; № 4310-1; № 4310.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
И главный санаторный врач

НАПК о предложении наказывать за ложь в декларациях ограничением свободы: "Санаторные условия" - Цензор.НЕТ 9143
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04.12.2020 10:06
+12
Можно сказать и так:"Все наши сегодняшние беды от безнаказанности"
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04.12.2020 10:06
+10
НАЗК щодо пропозиції карати за брехню в деклараціях обмеженням волі: "Санаторні умови" - Цензор.НЕТ 6406
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04.12.2020 10:20
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А кто то думал что депутаты проголосуют против себя ? ))))
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04.12.2020 10:03 Відповісти
Треба ще орден давати - почесний корупціонер і довічну пенсію 1 млн грн на добу!
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04.12.2020 10:53 Відповісти
И главный санаторный врач

НАПК о предложении наказывать за ложь в декларациях ограничением свободы: "Санаторные условия" - Цензор.НЕТ 9143
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04.12.2020 10:06 Відповісти
Он же, кстати, и главный пациент этого санатория по совместительству.
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04.12.2020 10:07 Відповісти
...кінця.
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04.12.2020 12:38 Відповісти
Можно сказать и так:"Все наши сегодняшние беды от безнаказанности"
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04.12.2020 10:06 Відповісти
Все наши сегодняшние беды от отсутствия мозгов у нарида вследствие "самого лучшего" советского образования.
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04.12.2020 10:08 Відповісти
Этот ваш комент и есть порождение советскрго образования.
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04.12.2020 10:11 Відповісти
Вы точно уверены? Кашпировсий и Чумак вам в помощь.
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04.12.2020 10:14 Відповісти
Нарид, рассказывающий здесь сказки, массово заряжал воду и лечился у зомбоящика, нес свои последние сбережения в МММ и выбирал пустоголовую говорящую куклу олигархов на пост президента. И это все явно не ко мне.
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04.12.2020 10:17 Відповісти
И с кем здесь разговаривать? С кем-то у кого даже кликухи поганой нет.
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04.12.2020 10:23 Відповісти
Вот именно -- поганая кликуха -- удел убогих. С чем вас и поздравляю. Баночки с мочой уже зарядили?
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04.12.2020 10:47 Відповісти
Саме радянський союз і виховав у людей тягу до крадіжок. Спочатку відібрали у людей всі пожитки а потім заставили працювати за їжу.
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04.12.2020 10:34 Відповісти
Образование тут ни при чем ! Это вера в хорошего царя (партию) , телевизору и это в генах еще до совка сидит у биомассы !
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04.12.2020 10:44 Відповісти
Опять встряли в рпазговор жучки безродные с погаными кликухами.
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04.12.2020 10:47 Відповісти
Совку нужно было послушное стадо легко управляемых зомбоящиком людей. Таких и воспитывали.
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04.12.2020 10:49 Відповісти
Слугам некогда думать о Пикассо и яхтах.
Слуги верно служат.
Служат зубожілому нариду.
Не спят.
Недоедают.
Служат. Самоотверженно.

Какое еще "уголовное преследование"??!
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04.12.2020 10:08 Відповісти
"Декларации" - это механизм управления в странах 3-го мира.
В уважающих себя странах декларуют только доходы, и то в налоговую, а не в газету.
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04.12.2020 10:16 Відповісти
Следуя Глебу Жиглову вы похуже жучки подзаборной, у вас даже кликухи поганой нет.
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04.12.2020 10:19 Відповісти
НАЗК щодо пропозиції карати за брехню в деклараціях обмеженням волі: "Санаторні умови" - Цензор.НЕТ 6406
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04.12.2020 10:20 Відповісти
Неужели у кого-то были сомнения, что зеленский с бандой пришли во власть, чтобы думать о людях? Ясное дело - грабить нищих лохов. Поэтому декларации зебилам ненужны раз есть возможность хорошо прибарахлится
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04.12.2020 10:21 Відповісти
НАЗК щодо пропозиції карати за брехню в деклараціях обмеженням волі: "Санаторні умови" - Цензор.НЕТ 6214
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04.12.2020 10:39 Відповісти
Нарид жаждет пожизненного тюремного срока для коррупционеров, послы G7 четко заявили, что уже прописанные в законах наказания не должны послабляться, но непримиримый борцун с коррупцией прАстой парень из Кривого Рога и его шобла ложатся костьми, чтобы создать курорт для коррупционеров.
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04.12.2020 10:23 Відповісти
Представляю, если коррупционеры, хапуги и несуны вытащат на Свет Божий все свои утаенные статки да еще уплатят с них налог + штрафные санкции за несвоевременно предоставленные данные, то Украина взлетит в международных рейтингах ого-го! И МВФ сможет у нас кредитоваться. Мечты-мечты, где ваша сладость?
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04.12.2020 10:40 Відповісти
Кража народных денег или коррупция во время войны должна в наше гуманное время наказываться пожизненным с конфискацией ! А вообще расстрелом ! Иначе надо распускать это государство !
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04.12.2020 10:48 Відповісти
Да премии надо давать коррупционерам - чем больше украл, тем больше премия за мужество..!.
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04.12.2020 11:02 Відповісти
Нам предлагают подмену понятий: сначала называют воровство недостоверным заполнением деклараций, а потом наказывают за него как за грамматические ошибки.
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04.12.2020 11:17 Відповісти
Так мы с Вами дорогие украинцы еще и будем оплачивать их пребывание в этих санаториях из выплаченных нами налогов!!!!
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04.12.2020 11:33 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что депутаты (причем практически со всех фракций) костьми лягут, но не позволят сажать за недостоверное декларирование, ну а народ это все схавает или вообще не в курсе будет что происходит.
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04.12.2020 11:34 Відповісти
Тут не треба записувати багатослівні статті у кримінальний кодекс. Чітко і недвозначно записати: "Будь-яке незадеклароване майно КОНФІСКУЄТЬСЯ негайно і безповоротно!" І надходить в бюджет благодійних фондів. Раз посадовець не задекларував своє майно, значить воно йому не потрібне. Але все судочинство і так звана "юриспруденція", як чорт ладана боїться чітких і ясних визначень.
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04.12.2020 11:38 Відповісти
 
 