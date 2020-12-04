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Новини За кордоном Революція в Білорусі
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Опозиція Білорусі оприлюднила шість сценаріїв розвитку подій у країні. Серед них і нові вибори, і військовий переворот

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Опозиція Білорусі оприлюднила шість сценаріїв розвитку подій у країні. Серед них і нові вибори, і військовий переворот

Команда екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської оприлюднила шість сценаріїв розвитку ситуації в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на сайт Тіхановської.

"Сьогодні, 3 грудня, Світлана Тіхановська заявила про готовність очолити Білорусь у перехідний період. Радник Світлани Тіхановської Олександр Добровольський представив можливі сценарії розвитку ситуації в Білорусі та участь у них самої Тіхановської", - йдеться в повідомленні.

Добровольський зазначив, що першим сценарієм може стати проведення нових виборів у результаті переговорів. Причин у початку цих переговорів може бути дві: чинний "президент" Олександр Лукашенко (ЄС і США не визнають його законно обраним. - Ред.) сам ухвалює рішення або "група людей, що представляють інтереси колишньої влади, ухвалює рішення про вступ до переговорів". В обох випадках "з боку протестувальників у переговорах бере участь переговорна група, призначена Світланою Тіхановською, група співпрацює з Координаційною радою (білоруською опозицією. - Ред.)".

Другий сценарій, на думку Добровольського, це "нові вибори в результаті того, що посада президента стає вакантною" через те, що "колишній президент залишає країну", "подає у відставку" або "піддається арешту".

Також дивіться: Тіхановська офіційно оголосила про готовність очолити Білорусь у перехідний період. ВІДЕО

Третім варіантом може стати "жорсткість режиму, масові репресії, можливе запровадження надзвичайного або воєнного стану". Добровольський вважає, що в такому разі "Лукашенко залишається при владі на деякий період, але відсутність його легітимності і дефіцит ресурсів для існування режиму скорочують цей період. Сценарій стає нестійким, є тенденція перетікання його в сценарій 1 або 2".

Четвертий сценарій передбачає "спроби з боку Лукашенка тягнути час з обіцянкою конституційної реформи в надії, що протести вщухнуть".

"Проводяться Загальнобільруські народні збори (які є неконституційним органом). На зборах ухвалюється проєкт зміни Конституції (найімовірніше, без конкретного змісту і без конкретних термінів реалізації). Попри можливе затягування часу, Лукашенко в цій ситуації залишається нелегітимним, на суспільну підтримку він розраховувати не зможе", - зазначає Добровольський.

На його думку, оголошення нових президентських виборів навесні 2021 року могло би пом'якшити ситуацію і послабити протести, але "Лукашенко навряд чи на це піде".

"Вкрай малоймовірно, що вдасться зберегти керованість до весни 2021 року. Імовірність протриматися до осені й зовсім наближена до нуля", - заявив радник Тіхановської.

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Як ще один сценарій Добровольський називає можливість введення до Білорусі російських військових і поліцейських формувань з можливою інкорпорацією або без неї. На його думку, "у Росії вистачить ресурсів на утримання режиму на доволі довгий час, але санкції, велике навантаження на економіку і внутрішні заворушення призведуть до нестабільності ситуації в Росії".

Другим варіантом цього сценарію може стати те, що Лукашенко або відсторонюється від посади, або позбавляється реальної влади. Це може викликати розкол у силових структурах і масові протести. "При цьому суспільні настрої приведуть до появи масового антиросійського руху. Відносини з Росією будуть безнадійно зіпсовані", - прогнозує Добровольський.

І, нарешті, останнім сценарієм опозиціонер називає "номенклатурний або військовий переворот, відсторонення Лукашенка від влади".

"Аналіз названих вище сценаріїв показує, що лише два з них стійкі і можуть мати стабільні наслідки. Це сценарії 1 і 2. Результатом реалізації цих сценаріїв є вирішення базового протиріччя (народ відмовив Лукашенку в довірі і вимагає його відходу, але Лукашенко відмовляється йти)", - резюмував Добровольський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
А я назву "сьомий варіант" - білорусам все надоїсть, на вулиці стане холодно, і вони розійдуться по домівках, "драники" смажить...
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04.12.2020 10:25
+5
Все мусора живы, значит наверное людей все устраивает
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04.12.2020 10:14
+5
Адреса мусоров известны, мотивация есть, но за пол года еще ни один мусор не подох, рабы есть рабы...
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04.12.2020 10:25
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Все мусора живы, значит наверное людей все устраивает
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04.12.2020 10:14 Відповісти
Какие 6 сценариев? Есть только один сценарий и длиться он уже с августа месяца. Ну не уйдет Бацка с президенсткого кресла, если и дальше дарить цвяты силовикам и вадить хараводы и к стенке становитсо...
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04.12.2020 10:17 Відповісти
6 вариант, ждать пока сдохнет)))
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04.12.2020 10:17 Відповісти
походят еще пару месяцев болотные рабы с криками жыве беларусссия и разойдутся окончательно по баракам.
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04.12.2020 10:21 Відповісти
А я назву "сьомий варіант" - білорусам все надоїсть, на вулиці стане холодно, і вони розійдуться по домівках, "драники" смажить...
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04.12.2020 10:25 Відповісти
Адреса мусоров известны, мотивация есть, но за пол года еще ни один мусор не подох, рабы есть рабы...
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04.12.2020 10:25 Відповісти
Ты лично убил хоть одного мусора, нераб?
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04.12.2020 13:59 Відповісти
Да н...хера там не поменяется. Крепостные получают п....зды. Их боярин назначенный царем из мацквы дальше рулит. Все эти сценарии не более чем влажные мечты отдельных "борцов-хороводников". А с учетом того что "оппозиция" там это ватные казлорылые консервы... то получайте п...зды дальше. К новому году все равно разойдетесь пожрать и накатить под выступление своего "лидера".
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04.12.2020 10:34 Відповісти
Чем больше сценариев, тем меньше шансов на их реализацию.
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04.12.2020 11:10 Відповісти
Писец !!!Тихановская - сказочница !!!!!
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04.12.2020 11:28 Відповісти
"Военный переворот"....
Ох уж эти сказочники...
Цензору благодарствую. Говорят, минута смеха продлевает жизнь на 5 минут....
минут 10-15 они мне подарили)))
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04.12.2020 11:38 Відповісти
на самом деле сценария только три-анус,рот или влагалишшо
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04.12.2020 11:43 Відповісти
Оппозиция Беларуси делит шкуру не убитого медведя. Лучше пусть сушат гербарии на зимние акции протестов.
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04.12.2020 12:41 Відповісти
А самый эффективный и ОЧЕВИДНЫЙ путь (но только для СВОДОБНЫХ людей -НЕРАБОВ) это взять в руки оружие и отстоять свою СВОБОДУ, ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО никто не рассматривает!?
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04.12.2020 13:09 Відповісти
Так что, ультиматум недавно провозглашенный результатов не дал что-ль?
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04.12.2020 14:00 Відповісти
 
 