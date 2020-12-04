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Повне врегулювання конфлікту на Донбасі має охоплювати і питання Криму, - глава ОБСЄ Рама

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Повне врегулювання конфлікту на Донбасі має охоплювати і питання Криму, - глава ОБСЄ Рама

Повне врегулювання пов'язаного з Україною конфлікту має охоплювати і питання окупованого Криму.

Про це заявив голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама 3 грудня під час відкриття 27-го засідання Ради міністрів ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"На початку року я зазначив, що пов'язаний з Україною конфлікт буде головним пріоритетом нашого головування. Це не змінилося і не може змінитися. Певного прогресу було досягнуто, але все ще потрібно пройти довгий шлях до всеосяжного мирного врегулювання, разом із викликами, пов'язаними із Кримом" , – сказав він.

Читайте: Не треба нових ініціатив, треба виконувати існуючі домовленості, - голова ОБСЄ Рама про врегулювання на Донбасі

Рама зазначив, що прогрес можливий за наявності політичної волі, а також за умови виконання Мінських угод і домовленостей, досягнутих лідерами країн нормандського формату на переговорах у Парижі 9 грудня 2019 року.

Він закликав максимально залучити до процесу врегулювання переговори тристоронньої контактної групи за посередництва ОБСЄ.

Автор: Наталя Джума
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04.12.2020 10:21 Відповісти
Хорошо бы все это увязать, но роSSии надо настойчиво "помочь" свалить и с Донбасса, и с милитаризированного ею Крыма. Её вон с Молдовы х** выкуришь, а у нас все гораздо хуже.
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04.12.2020 10:51 Відповісти
Ну это как у тебя украли смартфон, вор говорит "Ну на счет симки еще побазарить можно ..." (подчеркиваю: не вернуть, а "побазарить"). А ты такой говоришь: "Не, не, не. Прошу вернуть все".
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04.12.2020 11:17 Відповісти
 
 