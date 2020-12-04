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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 48%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 48%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 4 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у 16 областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 48%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 48%, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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С клоунами живем в тотальном вранье...
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04.12.2020 10:23 Відповісти
С*ка манипуляторы хреновы!

Кировоградская область на 29ноября - 63% загруженность коек, а уже 3 декабря - 40%
Как такое может быть?? За счет чего такой бешеный скачок?

Везде в интернете люди кричат просто, что мест нет, в больницу не ляжешь. А минздрав живет в параллельной реальности.

Но больше всего меня поражают рядовые клерки этой богадельни. Которые ссут нам в уши и при этом не имеют никаких моральных проблем, спокойно продолжают работать. Вот что за моральные уроды
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04.12.2020 10:28 Відповісти
Легко.
На бумаге имеем скажем 1000 мест. Но ***** при этом умалчиваем, что:
1) 600 из них - в области в различных пгт, из которых уже давно народ повыезжал в областной центр или же вообще за бугор или просто умер - и они заброшены и нахер никому не впали
2) 400 - в облцентре... в который приехали люди из п.1... в котором возвели еще 100 жилых домов для них... И НИ ОДНОГО МЕСТА В БОЛЬНИЦАХ, школах и садиках.
Потому как для обхода градостроительных норм схемки таки есть. А еще эти нормы с 21го года отменяют.
В итоге имеем в городе потребность увеличилась... а мест как было со времен совка, так и осталось. А на бумаге они в области числятся...
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04.12.2020 11:43 Відповісти
если семья заболевает ковидом - то, в большинстве случаев тест на ковид делает только один - у кого сложнее он проходит, а семейные врачи даже не интересуются контактными лицами - отсюда статистика заболевших не отражает даже половины случаев!
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04.12.2020 10:33 Відповісти
Да, сирьёзна. 48% Чё, не вериш?
Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 48%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7558
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04.12.2020 10:49 Відповісти
Так я не поняла... У нас в государстве оказывается нет никаких проблем, а чего же тогда о локдауне трандят? все же хорошо?
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04.12.2020 10:59 Відповісти
вполне допускаю, что собственно железных коек с зассаными матрацами действительно хватает. Только кислорода, лекарств и врачей нет.
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04.12.2020 11:15 Відповісти
В больницы пришли циркуляры - больных с легкой и средней степенью короновируса и пневмонии не принимать - пусть лечатся как хотят и где хотят. Вот статистика и улучшилась.
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04.12.2020 11:36 Відповісти
Все правильно. В больницы только тех, кто при смерти.
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04.12.2020 12:41 Відповісти
 
 