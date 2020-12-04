Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 48%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 4 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у 16 областях України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 48%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Кировоградская область на 29ноября - 63% загруженность коек, а уже 3 декабря - 40%
Как такое может быть?? За счет чего такой бешеный скачок?
Везде в интернете люди кричат просто, что мест нет, в больницу не ляжешь. А минздрав живет в параллельной реальности.
Но больше всего меня поражают рядовые клерки этой богадельни. Которые ссут нам в уши и при этом не имеют никаких моральных проблем, спокойно продолжают работать. Вот что за моральные уроды
На бумаге имеем скажем 1000 мест. Но ***** при этом умалчиваем, что:
1) 600 из них - в области в различных пгт, из которых уже давно народ повыезжал в областной центр или же вообще за бугор или просто умер - и они заброшены и нахер никому не впали
2) 400 - в облцентре... в который приехали люди из п.1... в котором возвели еще 100 жилых домов для них... И НИ ОДНОГО МЕСТА В БОЛЬНИЦАХ, школах и садиках.
Потому как для обхода градостроительных норм схемки таки есть. А еще эти нормы с 21го года отменяют.
В итоге имеем в городе потребность увеличилась... а мест как было со времен совка, так и осталось. А на бумаге они в области числятся...