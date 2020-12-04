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Сапери The HALO Trust розмінували понад 1,6 млн кв. м на Донбасі, - посольство США в Україні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Починаючи з 2014 року США направили близько 3,4 мільйона доларів на проведення робіт з розмінування територій на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані посольства США в Україні.
"А ви знали, що з 2014 року Україна стала однією з найбільш постраждалих від замінування країн світу? Завдяки фінансуванню з боку США в розмірі 3,4 млн доларів і після майже трирічної роботи, The HALO Trust знешкодили наземні міни та боєприпаси, що не вибухнули на площі понад 1,6 мільйона кв.м. Дякуємо, HALO Trust! Ваша робота вселяє надію українцям, постраждалим від російської агресії", - йдеться в повідомленні.
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