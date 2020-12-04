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мінування (1159) США (14513) Донбас (21703)

Сапери The HALO Trust розмінували понад 1,6 млн кв. м на Донбасі, - посольство США в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сапери The HALO Trust розмінували понад 1,6 млн кв. м на Донбасі, - посольство США в Україні

Починаючи з 2014 року США направили близько 3,4 мільйона доларів на проведення робіт з розмінування територій на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані посольства США в Україні.

"А ви знали, що з 2014 року Україна стала однією з найбільш постраждалих від замінування країн світу? Завдяки фінансуванню з боку США в розмірі 3,4 млн доларів і після майже трирічної роботи, The HALO Trust знешкодили наземні міни та боєприпаси, що не вибухнули на площі понад 1,6 мільйона кв.м. Дякуємо, HALO Trust! Ваша робота вселяє надію українцям, постраждалим від російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Сапери The HALO Trust розмінували понад 1,6 млн кв. м на Донбасі, - посольство США в Україні 01

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Автор: Анастасія Потіха
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Вот им занятсо больше нечем)))
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04.12.2020 10:34 Відповісти
ПаРаша минирует даунбасс, а США тратят деньги на разминирование... Непорядок...Пора Штатам утопить паРашу в дерьме, удавить санкциями и запретами.... Арестовать резервный путинский фонд, и из него помогать Украине вооружением и финансами....
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04.12.2020 10:36 Відповісти
Подержываю
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04.12.2020 11:18 Відповісти
16 кв.км...мизер. Но в квадратных сантиметрах площадь была бы значительно больше...
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04.12.2020 11:24 Відповісти
пардон, в 10 раз меньше. представим 1000м помножить на 1600 м.
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04.12.2020 11:28 Відповісти
Спасибо
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04.12.2020 12:18 Відповісти
"мартышкин труд" завтра знову нових наставлять. доки кацапи не покинуть наші землі проведення будьяких робіт там не має сенсу.
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04.12.2020 17:28 Відповісти
 
 