Посилювати карантин у грудні не плануємо, далі будемо говорити про січень, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що медична система в грудні витримує навантаження, тому підсилювати карантинні заходи в цьому місяці не планують.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль сказав у ході години запитань до уряду в парламенті.
"Сьогодні міністр охорони здоров'я заявив про те, що медична система витримує в грудні навантаження, хоча воно дуже високе, і дуже складно працювати медикам. Ми можемо допустити, що протягом грудня місяця посилення карантинних заходів необхідності здійснювати не буде. Далі ми будемо говорити про січень", - сказав прем'єр-міністр.
Топ коментарі
+11 Перехватчик
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+6 Стрелок
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Будь ласка, зачекайте...
P.S.Скоро они договорятся до того, что украинцы победили вирус свои иммунитетом
ждем ного года и переносим проблемы на бюджет следующего года...
как вы,блин,предсказуемы
А как как ржали.. ИНтеллектуалы.. Еп
Выдерживает.. Счас.. Люди дома с короной валяются...
А в больницу вас заберут когда задыхаться будете. А так дома.. Переболеете и слава богу богу. А нет.. Патологии у вас.. Что вы хотите..
И пока люди будут выживать и бороться с этой короной.. Они будут делишки свои обмывать
Ведь вам будет не до этого.. Правильно??