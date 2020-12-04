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Новини Політика України
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Кицюк (8) Маселко (95) Євген Аблов (22)

Суддя ОАСК Аблов ще в 2016-му заборонив перевіряти "суддю Майдану" Кицюка на предмет люстрації, - Маселко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суддя ОАСК Аблов ще в 2016-му заборонив перевіряти

Фігурант справи про захоплення влади, суддя Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов ще 4 роки тому заборонив проводити люстраційну перевірку щодо судді Віктора Кицюка, який переслідував активістів Майдану.

Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Справа Кицюка просто еталонний приклад кругової поруки і свавільних рішень… Виявляється, Кицюк не проходив перевірку щодо люстрації. А знаєте чому ? Бо ще у березні 2016 року відомий суддя Аблов фактично заборонив ДСА проводити таку перевірку Кицюка", - написав він.

Крім того, Аблов припустився помилки в рішенні і визнав дії ДСА не протиправними, а "противними".

Суддя ОАСК Аблов ще в 2016-му заборонив перевіряти суддю Майдану Кицюка на предмет люстрації, - Маселко 01

Також читайте: ВРП призначила суддю Кицюка, який переслідував активістів Майдану, довічним суддею Печерського суду, - Жернаков

За словами Маселка, ця справа перебуває в касації з жовтня 2016 року і до цього часу не розглянута Верховним Судом.

Нагадаємо, 27 листопада Шевченківський суд Києва виправдав екссуддю Кицюка, якого звинувачували в позбавленні водійських посвідчень учасників поїздки в Межигір'ї взимку 2013 року.

Віктор Кицюк, відповідно до бази активістів, - один із 337 суддів, які під час Революції Гідності ухвалювали неправомірні рішення щодо учасників Майдану: забороняли мирні зібрання, звинувачували активістів нібито за опір правоохоронцям та порушення порядку мирних зібрань.

Суддя ОАСК Аблов ще в 2016-му заборонив перевіряти суддю Майдану Кицюка на предмет люстрації, - Маселко 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
При чем тут барыга, если судьи назначаются на 9 лет, а некоторые- пожизненно?
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04.12.2020 10:43
+6
головне шо не барига
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04.12.2020 10:39
+6
шоколадный их покрывал этих мразей
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04.12.2020 10:39
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головне шо не барига
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04.12.2020 10:39 Відповісти
шоколадный их покрывал этих мразей
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04.12.2020 10:39 Відповісти
Яким чином? Чи тобі б тільки ляпнуть?
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04.12.2020 10:51 Відповісти
почему он их не убрал ?он президент бы
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04.12.2020 10:55 Відповісти
Рекомендую почитати вам про порядок звільнення суддів. Суддя ОАСК Аблов ще в 2016-му заборонив перевіряти "суддю Майдану" Кицюка на предмет люстрації, - Маселко - Цензор.НЕТ 3141
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04.12.2020 11:04 Відповісти
Парламентско-презедентская республика, слышал?
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04.12.2020 11:05 Відповісти
уважаемый Украина это такая страна где порядки устанавливает президент .пора это знать
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04.12.2020 12:20 Відповісти
Уважаємий, такий "порядок" з"явився в Україні з обранням зЕзідента- беспрІдельщІка. Якщо ви не знали.
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04.12.2020 13:32 Відповісти
Я знаю ..не слепой и его не выбирал))
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06.12.2020 10:23 Відповісти
И покрывал, и покрывает, и будет покрывать- иначе за собой потянут.
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04.12.2020 11:17 Відповісти
Пока не вступит в действие юридическая люстрация преступников от власти, будет защищать справедливость уличная, физическая люстрация этих уродов.... Хотят больно, будет им больно....
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04.12.2020 10:42 Відповісти
При чем тут барыга, если судьи назначаются на 9 лет, а некоторые- пожизненно?
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04.12.2020 10:43 Відповісти
А кем назначаются ? )))
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04.12.2020 11:29 Відповісти
Дык, половина судей Ёлкиных, половина барыжных. Барыга- прародитель партии РыГоАналов, БПП, ЕС, а от перемены названий сушьность не меняется.
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04.12.2020 11:29 Відповісти
Мафіозна країна, ще хтось потякає про зовнішнє управління. Мафія править.
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04.12.2020 10:53 Відповісти
Так аблов така ж мерзота, як кицюки та усі інші сєпари.
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04.12.2020 16:45 Відповісти
 
 