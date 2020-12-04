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Новини ПодіїЗа кордоном Репресії в Білорусі
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Білорусь (5972) зґвалтування (356) Лукашенко (2279) репресії (1598)

"Анус, піхва, рот ... У хід ішли палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування омонівцями

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Шведське видання ETC опублікувало історію білоруски, яку жорстоко зґвалтували кийком в ізоляторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook  написав перший заступник головного редактора у виданні "Достоєвський і світова культура. Філологічний журнал" Микола Підосокорський.

Журналіст зазначає, що героїня надала редакції медичні документи, які підтверджують правдивість її історії. Видання не називає реального імені дівчини, дати того, що сталося, і конкретного місця, але з розповіді ясно, що це сталося вже після 9-11 серпня, в період недільних маршів. Героїня підкреслює, що розповідає свою історію, щоб її почув весь світ.

Підосокорський також опублікував текст журналіста ETC (наводимо мовою оригіналу):

"Кристина попросила меня написать этот текст. Это ее показания, рассказ о том, чему она подверглась в тюрьме в Минске, Беларусь, после того как ее отвели в камеру трое бойцов ОМОНа диктатора Александра Лукашенко. Она рассказала мне о том, как ее изнасиловали. Детали ее истории настолько суровы, настолько сюрреалистичны, настолько запутаны, что я был вынужден попросить ее показать медицинскую карту. Неужели это правда? Она прислала, я перевел документы, и обнаружил, что в ее истории нет никаких приукрашиваний. На самом деле все это правда.

Гинеколог, специализирующийся на восстановлении поврежденных гениталий, говорит мне, что такие травмы, которые получила Кристина, обычно наблюдаются у женщин из зон конфликта, где сексуальное насилие используется для террора гражданских лиц, например, в Демократической Республике Конго. Кристине потребуется срочная операция, за которой последует длительный период реабилитации. Она не может контролировать свой кишечник, все просто вытекает из нее. Она не знает, сможет ли когда-нибудь иметь детей. У нее осталось всего пять зубов.

Вот что сделали с ней омоновцы Лукашенко. Кристина хочет рассказать всему миру, что произошло, говорит она. Она надеется, что это шанс растормошить общественность, которая упокоилась и стала достаточно пассивной после высказанного осуждения международным сообществом и введенных санкций. Она хочет рассказать свою историю, даже если это означает, что ей придется пережить все заново, ведь она все равно это делает и когда бодрствует, и когда пытается заснуть. Перед ее глазами постоянно стоит потертый стол, на который ее положили. Сначала на живот, потом на спину. Она также видит их пустые глаза сквозь черные балаклавы.

"Они выглядели так, будто просто ждали автобуса", — говорит она. Кристина — одна из многих, кто поднял свой голос против попытки Лукашенко украсть недавние президентские выборы в стране. Она не раздумывая присоединилась к протестам и не остановилась, когда стало ясно, что и омоновцам, и силовикам было приказано подавить мирное восстание любыми возможными способами. Она знала, что это может навлечь на нее неприятности, но не колебалась.

"Я думала, что есть риск, что на меня могут напасть, — говорит Кристина, которая вынуждена говорить медленно, чтобы собеседник мог разобрать ее слова. В конце концов, голос человека меняется после того, как ему дубинкой раздавили 25 зубов, несколько раз забив ее в рот со всей силы.

Ее задержали и заперли вместе с двумя подругами в одном из автозаков ОМОНа. Другие к тому моменту уже сидели в этих клетках. Ее несколько раз ударили руками, а других — ногами. Что для нее было вполне ожидаемо. Кристине было страшно, но она чувствовала себя спокойнее, зная, что она не одна, что вокруг есть другие протестующие, которые видят и слышат, что происходит.

Она говорит, что это было похоже на ритуал. Способ преподать им урок. Она ожидала, что нужно будет перетерпеть всего несколько часов жестокого обращения, а потом, когда раны и синяки заживут, в выходной они снова выйдут на улицы. Но все произошло не так.

Ее подруги легко отделались по сравнению с Кристиной, в том смысле, что смогли выйти оттуда целыми и невредимыми. Кристина же вышла из тюрьмы с внутренним кровотечением и такой сильной болью, которой, по ее словам, не испытывала раньше никогда.

Почему ее выделили? Кристина не знает. Она не организатор, она не активна ни в одной политической группе, она просто кто-то, никто. Может быть, поэтому, говорит она. Потому что, если это может случиться с кем угодно, это означает, что каждый должен принимать во внимание такой риск.

Кристина убеждена, что силовики следовали плану. "Они были совершенно спокойны, когда пришли за мной в коридор, они позволили мне сказать несколько слов моим друзьям. Они лишь слегка держали меня за руку, когда вели в камеру. Они были тихими, но не агрессивными. Я думал, они везут меня туда, чтобы просто задать несколько вопросов".

Она помнит, что камера или комната для допросов была примерно пять на пять метров, на потолке горели люминесцентные лампы. Окон не было. Как только дверь закрылась, они начали методичное изнасилование. Анус, влагалище, рот. Они пустили в ход дубинки. Сначала она подумала, что они собираются бить ее по спине, а может быть, и по ногам. Но вместо этого они стянули с нее штаны.

Она кричала и умоляла. Рассказала, где родилась, что училась в университете и за какую футбольную команду болеет — все, что могла придумать, чтобы найти общий язык с одним из мужчин. Но они продолжали, не говоря ни слова, даже друг другу. "Я думала, что умру. Я чувствовал, что то, что они делают со мной, убьет меня, никто не может пережить что-то подобное. Они были похожи на машины, а не на людей".

Она то теряла сознание, то приходила в себя, но очнулась, когда силовики сломали ей зубы, заталкивая дубинку в рот. Она увидела их на полу — белые пятна в красной луже крови. Кристину вытащили из тюрьмы. Она попыталась идти, но упала. Гражданские отвезли ее в больницу, где ей сделали срочную операцию и переливание крови. В конце концов ее забрали родители. Она и сейчас с ними, в основном прикованная к постели, обессилившая от сильных болеутоляющих.

Настоящее имя Кристины — не Кристина. "Они не смогут меня опознать. Вряд ли я единственная женщина, которую изнасиловал ОМОН или даже обычная милиция. Люди, которые издевались надо мной, делали то же самое и раньше". Похоже, это действительно так. Human Rights Watch задокументировала систематические злоупотребления и пытки, а также изнасилования, которым, по словам как мужчин, так и женщин, угрожали и — по крайней мере в одном случае — подвергали силовики беларусов.

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"Я могу со всей ответственностью заявить, что не было установлено ни одного факта изнасилования сотрудниками милиции", — заявил первый заместитель министра внутренних дел Беларуси. Кристина знает правду. Жизнь, которая у нее была, теперь разрушена.

Она говорит, что хочет сделать все, что в ее силах, чтобы способствовать падению режима Лукашенко. Она любит свою страну, любит Беларусь и называет себя патриоткой. Но она хочет бежать, как можно дальше. Подальше от Лукашенко, подальше от Минска, подальше от этой камеры. "Мне нужно уехать из страны. Я не могу получить здесь необходимую мне медицинскую помощь и боюсь, что они вернутся за мной".

Я спрашиваю ее, как она хочет закончить свое послание миру.

— Помогите нам избавиться от того, кто насилует свой собственный народ".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+92
все, о чем рассказала девушка =- это и есть "русский мир" во всей красе! Такой, какой он есть - мир генетических уродов, селекционируемых россией
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04.12.2020 10:47
+46
Если мы будем двигаться с зелеными тварями в том же направлении (к капитуляции) такое может случится с женой или дочкой любого, просто потому, что дятлы устали от войны, Мову на хлеб не намажешь, какая разница. ******************* 75%
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04.12.2020 10:50
+41
Похоже на наших мигрирующих "беркутов", которые свалили на мацкву, а теперь показывают свои звериные повадки беларусам.
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04.12.2020 10:46
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много таких историй. последнюю что я слышал про распятого мальчика.
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04.12.2020 14:50 Відповісти
На протестные акции нужно ходить не с цветами и фотоаппаратами, а с вилами, топорами, косами. "Руцький мир" не нужно фотографировать, его нужно уничтожать!
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04.12.2020 14:51 Відповісти
На протестные акции вообще можно не ходить.
Русский мир надо уничтожать из-за угла, без потерь, и с максимальным ущербом.
.
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04.12.2020 15:23 Відповісти
Нечаянно уронить утюг с балкона...
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05.12.2020 07:23 Відповісти
Кое-что смущает в данной истории.
1. Зачем ОМОНу было выпускать жертву после такого? Понятно было что она все расскажет и всплывет позор на весь мир. Если бы сие имело место, то ее скорее всего бы закопали в лесу.
2. Девушка "не называет имя потому что боится" но при этом вещает из Швеции. Чего она в Швеции боится? Лука ее там не достанет, да и смысла нет - она уже все рассказала.
В общем, не хочется верить в правдивость этого рассказа.
Надеюсь, это рассказы для того чтобы получить статус беженца в Швеции, сочувствие и как сделствие - ускоренную процедуру получения вида на жительство. А там сердобольные правозащитные организации и насчет гражданства поднажмут.
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04.12.2020 15:02 Відповісти
"не хочется верить"
жители баварского городка Дахау тоже не хотели верить
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04.12.2020 15:22 Відповісти
1. Выпустили именно для того, чтобы она рассказала, что будет с теми, кто протестует.
2. Девушка не называет имя, потому что остались родственники, и они возьмутся за них.
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04.12.2020 15:26 Відповісти
Она хочет уехать из Швеции???

Она говорит, что хочет сделать все, что в ее силах, чтобы способствовать падению режима Лукашенко. Она любит свою страну, любит Беларусь и называет себя патриоткой. Но она хочет бежать, как можно дальше. Подальше от Лукашенко, подальше от Минска, подальше от этой камеры. "Мне нужно уехать из страны. Я не могу получить здесь необходимую мне медицинскую помощь и боюсь, что они вернутся за мной".Источник: https://censor.net/ru/n3234981
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04.12.2020 15:27 Відповісти
Хочет.Боится что ее коренные шведы(негры) изнасилуют.
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06.12.2020 08:10 Відповісти
чтоб ты сдох чтоб тоже самое случилось с твоей дочерью- может тогда до тебя дойдет какая ты тварь -- ты и те трое вы все вылезли из одной преисподни под названием "русский мир" --- В ТЕХ РУССКИХ ТВАРЕЙ КОТОРЫЕ НА ЧАСТИ РАЗРУБЫВАЛИ ЖИВОГО СИРИЙЦА И СНИМАЛИ ЭТО НА ВИДЕО ЧТОБЫ ХВАСТАТЬСЯ ТАКИМ ЖЕ ТВАРЯМ КАК ТЫ ТЫ ТОЖЕ НЕ ВЕРИШ?
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04.12.2020 20:34 Відповісти
А менту Джамалу из Новой Каховки режим Луки нравится.
Он даже мечтает туда перебраться.
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04.12.2020 15:23 Відповісти
Парайце калі ласка інфармацыйны рэсурс,
дзе можна было б пазнаёміцца з хлопцамі з Украіны,
а таксама запрасіць іх распавядаць аб сваім вопыте барацьбы?
Мы стварылі лакальны чат у тэлеграме які хутка набірае вагу real_zahad97.
Я нешта чуў пра арганізацыю "Гражданская Оборона", дзе яе шукаць?
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04.12.2020 15:50 Відповісти
"Анус, піхва, рот ... У хід ішли палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування омонівцями - Цензор.НЕТ 9384 Ніхто тобі тут нічого не буде радити. По перше, такі ресурси моніторяться спецслужбами Білорусії. Навіщо давати вашому придурку лукашеску привід заявляти про втручання у внутрішні справи. По друге, а навіщо тобі знання про партизанску боротьбу? Ваше суспільство ще не доросло до неї, та й немає передумов для ведення спротиву режиму. Ваш максимум це ходити з квіточками або сигналити в клаксони. Кількість невдоволених режимом не тільки ще не досягла критичної маси, а потрохи зменшується. Режим поступово задавить невдоволення суспільства. Так що розслаб булки і не намагайся скочити вище голови - от така неприємна реальність.
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05.12.2020 07:55 Відповісти
Добры адказ, але ж лічу што трэба даць беларусам такую прапанову. Скарыстаюцца яны нашай прапановай ці не гэта ужо не мая праблема.Дваццать гадоу таму, яны на мяне як на вар'ята глядзелі, як гэта так - пайсці са зброяй супраціў Лукі. Калі мы агітавалі за нацыяналістычную арганізацыю узбройнага толку - са усей Беларусі не больш за пару дзесяткау адгукнулася )) А зараз усіх ябуць у рот і жопу. Добра вам стала Беларусы?
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05.12.2020 13:38 Відповісти
Сябро, от визначись - ти ідіот чи провокатор? Хочеш боротися - починай, а не скигли тут на форумі. Для початку зайди в гугл, інфо по темі "нємєряно". Але я думаю, що це тобі не потрібне, твій рівень - чат в тєлєграмі таких як ти сам диванних теоретиків партизанських воєн. . На рахунок того, що "ябуць у рот і жопу" - ну так ви заслужили, сам пишеш що це не твоя проблема.
Не твоя, і не наша. Мастіть собі голову. "Анус, піхва, рот ... У хід ішли палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування омонівцями - Цензор.НЕТ 8796
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05.12.2020 14:19 Відповісти
Дружок, а ты умняшка и не пропокатор )), вижу это глядя в твои честные глаза )
Сам себя поучи - мудрила, все про всех знаеш и про меня и про чат и про то, что заслужили.
Наверное долго компромат искал, профессор ).
Людям свойственно ошибаться, я же за тобои не бегаю, умненький ты наш, и не талдычу тебе что ты там заслужил или нет.
Факт остается фактом - одним из первых убитых на Майдане - был Беларус.
И не тебе нам диагнозы давать. Мы их сами себе дадим.
Люди уже откликнулись. Не нравится ето читать проходи мимо.
Лично от тебя мне ничего не надо.
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05.12.2020 19:55 Відповісти
О, прекрасна відповідь - тебе вкурвило! До смерті Жізнєвского ні ти, ні я не маємо відношення, тому про нього не потрібно нагадувати - це тема про інше. Діагнози вам я не збираюсь ставити - це просто констатація факту, погляд зі сторони. Якщо білоруси вважають, що можна перемогти обнімашками і сигналами, то мені вас шкода, я принципово не напишу за кого я вас вважаю. Перечитай ще раз статтю, повільно, вдумливо. Після прочитаного в нормальної людини виникне цілий план по боротьбі з режимом. Дій, а не скигли.
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06.12.2020 07:15 Відповісти
Я не знаю может по беларуски ты плохо понял, что я написал?
Я сделаю все от меня зависящее - если это не будет принято народом - то это не моя проблема.
Но буду делать, а не так как ты, профессор сказал - "Так що розслаб булки і не намагайся скочити вище голови - от така неприємна реальність."
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05.12.2020 20:09 Відповісти
" ...это не моя проблема." ти не правий, оце якраз ТВОЯ ПРОБЛЕМА. Ти як хотів: вийти і гукнути всім "пішли палити базу омона", і всі за тобою побігли? Так в реальному житті не буде, не всі герої, не всі сміливі. Ти напевно памятаєш кадри відео, де сміливий білоруський хлопчина з ноги зарядив омонівцю, через що той ганебно втік. Так от, такий кадр у нас висвітлювався як новина. А чому? Тому що це був ЄДИНИЙ випадок на фоні обнімашок.
Зате випадків як бють і калічать білорусів у пресі сотні.Про що це говорить? Суспільство ще не доросло до активної боротьби, Майданом у вас і не пахне. Реакції на насилля - нуль. Тому і моє відношення до білорусів таке скептичне. А ти як капризна дитина: "дайте мені інструкцію, дайте мені інформацію, бо я такий правильний, але сьогодні погана погода..."
е нравится ето читать проходи мимо." Боюсь, що ти не розумієш принципи інтернету і вільної дискусії. Якщо ти на українському сайті пишеш дописи, то чекай і відповіді. І не всі відповіді тобі сподобаються. "Анус, піхва, рот ... У хід ішли палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування омонівцями - Цензор.НЕТ 2681
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06.12.2020 07:38 Відповісти
Ха ха ха Папик, спасибо еще раз!
Ты один "дорос" и скажешь нам в своих долгих )) долгих, долгих ) опусах,
что делать: "розслаб булки і не намагайся" )), кто и что может и кто не сможет.
Спасибо Баба Ванга!!!
Как и что и где мы уже сделали, и ещё будем делать, этого ты не узнаешь.
Если так все плохо и надо "разслабить булки", то и сам расслабься,
чего ты так волнуешся в комментах?
Не переживай, узбагоися)
Давай договоримся - я за своими булками присмотю, а ты за своими )
Мене лично удивляет твои интерес к моим булкам )))
А ответы видать тебе не нравятся, если ты каждый день сюда поспорить, как на работу ходишь.
И если ты так хочешь, то я тебе разрешаю приходи сюда каждый день поговорить о моих булках.
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06.12.2020 17:19 Відповісти
Сябро, не нервуй. Мене не цікавить ні твоя напівзалежна держава, ні ти - анонімний проксі-коментатор, ні навіть твої булки. Ти для мене ніхто, та й говоримо ми на різних мовах. Не потрібно мені щось доводити, давати вказівки чи дозволи, не фантазуй.
Бувай, партизанський боєць! "Анус, піхва, рот ... У хід ішли палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування омонівцями - Цензор.НЕТ 3063
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06.12.2020 20:27 Відповісти
"Не скигли тут на форумі" - ты сам написал. Следуй своему совету Папик! Работа идет. Кому надо тот найдет возможность.
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06.12.2020 17:26 Відповісти
Менти а не поліцейськи.
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04.12.2020 16:43 Відповісти
Каратели.
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05.12.2020 00:03 Відповісти
Хайль Лукашенко
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05.12.2020 09:53 Відповісти
Шведское издание ETC опубликовало историю беларуски, которую жестоко изнасиловали дубинкой в изоляторе.Источник: https://censor.net/ru/n3234981

Прочитав і розумію - кацапи коли розхитували ситуацію в Беларусі не чекали такої реакції людей на Лукашенко, тепер судячи по всьому хочуть його прибрати руками белорусів десь у Ростов. А що до цієї статті то тут зразу бачиш "перебор" у діях ментів, навіщо зуби вибивати як що вони і так ії насилували? Таке враження що хтось хоче викликати ненависть до Лукашенко навіть серед його союзників. Згоден що Лукашенко відстій і місце йому в тюрязі разом з Пукіним.
В статті навіть ніякої зачіпки, одні натяки на портрет середньостатичної молодої беларуски. Це нагадує розмови в курилці - "от знайомий мого троюрідного шуляка чув від водія депутата який спілкується з послами і т.п."
До речі ця стаття передрукована з беларуського сайту Белсат без змін..

Источник: https://censor.net/ru/n3234981
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04.12.2020 17:05 Відповісти
У цій історії дуже багато питань:
1. В СІЗО омонівців ніхто б не пустив, тобто це має бути ізолятор тимчасового тримання. І тут виникає питання щодо відсутності вікна в камері. Такого просто не може бути.
2. Люмінісцентна лампа на стелі це теж анріал. Лампи в місцях ув'язнення можуть бути лише звичайні і знаходяться в стіні, забрані металевою сіткою, щоб ув'язнний не міг розбити її, отримавши уламки скла, які може використати для самогубств чи нападу на конвой.
3. Знову ж таки, відсутні будь-які обставини: де, коли... під СІЗО тоді стояв натовп, і якби вийшла жінка, стікаюча кров'ю, то це неможливо було б приховати.

Як на мене, то русня просто зливає Луку за те, що до виборів він не дав їм поглинути Білорусь. От і видумали нового "розіп'ятого хлопчика".
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05.12.2020 08:34 Відповісти
Сначала зубы выбили.
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04.12.2020 18:46 Відповісти
"Они пустили в ход дубинки. Сначала она подумала, что они собираются бить ее по спине, а может быть, и по ногам. Но вместо этого они стянули с нее штаны."
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04.12.2020 20:01 Відповісти
От всей души желаю тебе, русский, ментовскую дубинку в пасть. Ну, шоб ты попробовало кусаться.
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05.12.2020 00:05 Відповісти
После таких публикаций, все белорусы имеющие огнестрельное оружие должны открывать сафари на мусоров.
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04.12.2020 18:05 Відповісти
І не тільки на мусоріів а найкраще на їхніх дітей. Щоб не плодилося подібне. Бо як кажуть в Україні- Яка хата такий тин, який тато такий син
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05.12.2020 09:55 Відповісти
А МИР ПРОСТО ОЗАДАЧЕН....
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04.12.2020 18:10 Відповісти
Белорусских женщин массово хватают и насилуют до инвалидности или до смерти. С этим народом можно делать все! Трусы и рабы!
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04.12.2020 18:11 Відповісти
Вже не знаєш чому вірити. Ніхто не вірить в "Распятого мальчика в трусіках", але чомусь сліпо вірять бо "з Швеції".
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04.12.2020 18:24 Відповісти
"Это другое, понимать надо!"
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04.12.2020 18:33 Відповісти
Та одін хр. Я не вірю в добреньких єврокомісарів які раптом розчулилися долею білоруського народа. В тих мразей взагалі ні моралі ні совісті ніколи не було. Якусь оборудку просовують під виглядом "турботи про демократію".
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04.12.2020 18:41 Відповісти
Вранье от начала до конца. Не было ни изнасилования, ни изнасилованной женщины. Желтая европейская пресса полна такими выдумками за которые хорошо платят. Все по Геббельсу. Ложь должна быть оглушающей - тогда поверят.
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04.12.2020 19:39 Відповісти
Эвропейской прессы "Анус, піхва, рот ... У хід ішли палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування омонівцями - Цензор.НЕТ 4672
Нет - тут ручки Московии :
1.ли такого и не было - а публикация заганяет Луку под стол к Путину . Нагло и безповоротно !
2.было - но извращенцы - присланные Московией "в помощь" . Тогда "Рассказала, где родилась, что училась в университете и за какую футбольную команду болеет - все, что могла придумать, чтобы найти общий язык с одним из мужчин." Источник: https://censor.net/ru/n3234981 - безполезно "Анус, піхва, рот ... У хід ішли палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування омонівцями - Цензор.НЕТ 9780
Удивляет и наглость ! А если , случайно , она - жена ( сестра ,дочь, и т.п.) командира танкового батальйона под Минском ?
Если - правда - Гааги не будет ... Румыны научат !
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04.12.2020 20:37 Відповісти
Коли б так було Луку б уже давно танками роздавили
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05.12.2020 09:57 Відповісти
ОЧЕРЕДНАЯ ТВАРЬ
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04.12.2020 20:39 Відповісти
ойц! типа в украинских райотделах такого нет ??? не смешите п№"Язду - она и так смЯшная
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04.12.2020 20:37 Відповісти
кричат шо такого нету -***** -либо ****** мусоргСкие
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04.12.2020 20:38 Відповісти
Видимо она не достаточно хорошо их обнимала и дарила цветы :'-(
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04.12.2020 21:07 Відповісти
имхо, русских натаскивают
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04.12.2020 21:20 Відповісти
попьют они кровушки, пока сябрьі не поумнеют
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04.12.2020 21:23 Відповісти
Эта "обиженая женщина" родная мама "распятого мальчика"
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04.12.2020 22:52 Відповісти
Сябры - у вас два выхода:
- 1 не выходите на улицу и живите дальше как в Северной Корее ....
- вариант №2 - оружие.
ПС/ вариантов других в истории небыло и быть не может.
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04.12.2020 22:53 Відповісти
и вообще .. НАТО введи войска в Беларусь против Лукашенского фашизма!
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04.12.2020 23:05 Відповісти
Чому не назване місто, місцезнаходження катівні, абсолютно жодних подробиць? Люди пішли б і спалили їх.
Якщо ця дівчина в ЄС, то обов'язково мала бути відкрита кримінальна справа, навіть якщо це відбулося в іншій країні. Проте про це ні слова, ні півслова.
Якщо це правда, то мали би бути відповіді на питання, а якщо пропаганда, то це дуже погана, шкідлива пропаганда, яку ворог спростує і інформаційно виграє.
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05.12.2020 00:04 Відповісти
Так тоді брехня виперла би назовні. А так -ляпнула про мальчіков і трусікі, і в кущі.
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05.12.2020 06:05 Відповісти
Месяц назад, фильм был по телику, где адвокат заставила пересмотреть систему в США о предоставления гражданства учительнице из мусульманской страны, которую тоже также молча, в масках. После митинга за права женщин, забрала полиция и сделала тоже, только зубы не выбивали. ДЕЖАВЮ!
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05.12.2020 02:16 Відповісти
МЕЧТЫ, МЕЧТЫ...
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05.12.2020 06:04 Відповісти
Дианов: Я из деревни! Я лидер! Ксения Дегелько ...
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05.12.2020 06:38 Відповісти
БРСМ Ксения Дегелько - Я из деревни
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05.12.2020 06:44 Відповісти
"Анус, піхва, рот ... У хід ішли палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування омонівцями - Цензор.НЕТ 7294Мы молодые - беларусские суровые совкобудни...
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05.12.2020 06:48 Відповісти
Наш караван ************ к свету,
кто видит сны, кто считает монету...
Кто-то резвится верхом на невесте...
Кто? а, не важно, ведь главное вместе,
главное к свету, а там будь, что будет,
Солнце твой труп поцелуем разбудит...
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05.12.2020 06:55 Відповісти
Буйная фантазия, сюжет можно продать за большие деньги для фильма "Я плюю на ваши могилы" 4я серия
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05.12.2020 06:47 Відповісти
Крысы Мавзолейные всегда одинаковы хоть 100 200 300 и 500 лет назад...
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05.12.2020 06:56 Відповісти
По сей день не сооружена ни одна баррикада, не спален ни один ментовоз, автозак, Даже ни одна покрышка не подпалена... Где реальные протесты? Или всё всех устраивает?
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05.12.2020 07:29 Відповісти
Недавно показывали протесты во Франции и Великобритании. Жгли машины и громили банки. Те живописно горели. Полицию забрасывали камнями и коктейлями Молотова. И никаких санкций против Макрона и Джонсона
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05.12.2020 10:10 Відповісти
А Макрон или Джонсон тоже вероломно, без объявления войны, напали на соседние страны и оккупировали часть их территории?
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05.12.2020 15:21 Відповісти
Они напали на свою.В своей стране срач устроили.
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06.12.2020 08:15 Відповісти
"Они" - это кто? Кремлёвские фашисты? В Чечне, например, убито больше людей, чем атомной бомбой в Хиросиме.
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06.12.2020 16:55 Відповісти
Они-это Макрон и Джонсон.
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08.12.2020 17:43 Відповісти
Білоруси (народ) повинні зрозуміти, що допомога зовні може прийти тоді, коли вони самі почнуть серйозну боротьбу із своїм диктаторським режимом.
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05.12.2020 10:10 Відповісти
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