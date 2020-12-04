"Анус, піхва, рот ... У хід ішли палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування омонівцями
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Шведське видання ETC опублікувало історію білоруски, яку жорстоко зґвалтували кийком в ізоляторі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник головного редактора у виданні "Достоєвський і світова культура. Філологічний журнал" Микола Підосокорський.
Журналіст зазначає, що героїня надала редакції медичні документи, які підтверджують правдивість її історії. Видання не називає реального імені дівчини, дати того, що сталося, і конкретного місця, але з розповіді ясно, що це сталося вже після 9-11 серпня, в період недільних маршів. Героїня підкреслює, що розповідає свою історію, щоб її почув весь світ.
Підосокорський також опублікував текст журналіста ETC (наводимо мовою оригіналу):
"Кристина попросила меня написать этот текст. Это ее показания, рассказ о том, чему она подверглась в тюрьме в Минске, Беларусь, после того как ее отвели в камеру трое бойцов ОМОНа диктатора Александра Лукашенко. Она рассказала мне о том, как ее изнасиловали. Детали ее истории настолько суровы, настолько сюрреалистичны, настолько запутаны, что я был вынужден попросить ее показать медицинскую карту. Неужели это правда? Она прислала, я перевел документы, и обнаружил, что в ее истории нет никаких приукрашиваний. На самом деле все это правда.
Гинеколог, специализирующийся на восстановлении поврежденных гениталий, говорит мне, что такие травмы, которые получила Кристина, обычно наблюдаются у женщин из зон конфликта, где сексуальное насилие используется для террора гражданских лиц, например, в Демократической Республике Конго. Кристине потребуется срочная операция, за которой последует длительный период реабилитации. Она не может контролировать свой кишечник, все просто вытекает из нее. Она не знает, сможет ли когда-нибудь иметь детей. У нее осталось всего пять зубов.
Вот что сделали с ней омоновцы Лукашенко. Кристина хочет рассказать всему миру, что произошло, говорит она. Она надеется, что это шанс растормошить общественность, которая упокоилась и стала достаточно пассивной после высказанного осуждения международным сообществом и введенных санкций. Она хочет рассказать свою историю, даже если это означает, что ей придется пережить все заново, ведь она все равно это делает и когда бодрствует, и когда пытается заснуть. Перед ее глазами постоянно стоит потертый стол, на который ее положили. Сначала на живот, потом на спину. Она также видит их пустые глаза сквозь черные балаклавы.
"Они выглядели так, будто просто ждали автобуса", — говорит она. Кристина — одна из многих, кто поднял свой голос против попытки Лукашенко украсть недавние президентские выборы в стране. Она не раздумывая присоединилась к протестам и не остановилась, когда стало ясно, что и омоновцам, и силовикам было приказано подавить мирное восстание любыми возможными способами. Она знала, что это может навлечь на нее неприятности, но не колебалась.
"Я думала, что есть риск, что на меня могут напасть, — говорит Кристина, которая вынуждена говорить медленно, чтобы собеседник мог разобрать ее слова. В конце концов, голос человека меняется после того, как ему дубинкой раздавили 25 зубов, несколько раз забив ее в рот со всей силы.
Ее задержали и заперли вместе с двумя подругами в одном из автозаков ОМОНа. Другие к тому моменту уже сидели в этих клетках. Ее несколько раз ударили руками, а других — ногами. Что для нее было вполне ожидаемо. Кристине было страшно, но она чувствовала себя спокойнее, зная, что она не одна, что вокруг есть другие протестующие, которые видят и слышат, что происходит.
Она говорит, что это было похоже на ритуал. Способ преподать им урок. Она ожидала, что нужно будет перетерпеть всего несколько часов жестокого обращения, а потом, когда раны и синяки заживут, в выходной они снова выйдут на улицы. Но все произошло не так.
Ее подруги легко отделались по сравнению с Кристиной, в том смысле, что смогли выйти оттуда целыми и невредимыми. Кристина же вышла из тюрьмы с внутренним кровотечением и такой сильной болью, которой, по ее словам, не испытывала раньше никогда.
Почему ее выделили? Кристина не знает. Она не организатор, она не активна ни в одной политической группе, она просто кто-то, никто. Может быть, поэтому, говорит она. Потому что, если это может случиться с кем угодно, это означает, что каждый должен принимать во внимание такой риск.
Кристина убеждена, что силовики следовали плану. "Они были совершенно спокойны, когда пришли за мной в коридор, они позволили мне сказать несколько слов моим друзьям. Они лишь слегка держали меня за руку, когда вели в камеру. Они были тихими, но не агрессивными. Я думал, они везут меня туда, чтобы просто задать несколько вопросов".
Она помнит, что камера или комната для допросов была примерно пять на пять метров, на потолке горели люминесцентные лампы. Окон не было. Как только дверь закрылась, они начали методичное изнасилование. Анус, влагалище, рот. Они пустили в ход дубинки. Сначала она подумала, что они собираются бить ее по спине, а может быть, и по ногам. Но вместо этого они стянули с нее штаны.
Она кричала и умоляла. Рассказала, где родилась, что училась в университете и за какую футбольную команду болеет — все, что могла придумать, чтобы найти общий язык с одним из мужчин. Но они продолжали, не говоря ни слова, даже друг другу. "Я думала, что умру. Я чувствовал, что то, что они делают со мной, убьет меня, никто не может пережить что-то подобное. Они были похожи на машины, а не на людей".
Она то теряла сознание, то приходила в себя, но очнулась, когда силовики сломали ей зубы, заталкивая дубинку в рот. Она увидела их на полу — белые пятна в красной луже крови. Кристину вытащили из тюрьмы. Она попыталась идти, но упала. Гражданские отвезли ее в больницу, где ей сделали срочную операцию и переливание крови. В конце концов ее забрали родители. Она и сейчас с ними, в основном прикованная к постели, обессилившая от сильных болеутоляющих.
Настоящее имя Кристины — не Кристина. "Они не смогут меня опознать. Вряд ли я единственная женщина, которую изнасиловал ОМОН или даже обычная милиция. Люди, которые издевались надо мной, делали то же самое и раньше". Похоже, это действительно так. Human Rights Watch задокументировала систематические злоупотребления и пытки, а также изнасилования, которым, по словам как мужчин, так и женщин, угрожали и — по крайней мере в одном случае — подвергали силовики беларусов.
"Я могу со всей ответственностью заявить, что не было установлено ни одного факта изнасилования сотрудниками милиции", — заявил первый заместитель министра внутренних дел Беларуси. Кристина знает правду. Жизнь, которая у нее была, теперь разрушена.
Она говорит, что хочет сделать все, что в ее силах, чтобы способствовать падению режима Лукашенко. Она любит свою страну, любит Беларусь и называет себя патриоткой. Но она хочет бежать, как можно дальше. Подальше от Лукашенко, подальше от Минска, подальше от этой камеры. "Мне нужно уехать из страны. Я не могу получить здесь необходимую мне медицинскую помощь и боюсь, что они вернутся за мной".
Я спрашиваю ее, как она хочет закончить свое послание миру.
— Помогите нам избавиться от того, кто насилует свой собственный народ".
Будь ласка, зачекайте...
Русский мир надо уничтожать из-за угла, без потерь, и с максимальным ущербом.
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1. Зачем ОМОНу было выпускать жертву после такого? Понятно было что она все расскажет и всплывет позор на весь мир. Если бы сие имело место, то ее скорее всего бы закопали в лесу.
2. Девушка "не называет имя потому что боится" но при этом вещает из Швеции. Чего она в Швеции боится? Лука ее там не достанет, да и смысла нет - она уже все рассказала.
В общем, не хочется верить в правдивость этого рассказа.
Надеюсь, это рассказы для того чтобы получить статус беженца в Швеции, сочувствие и как сделствие - ускоренную процедуру получения вида на жительство. А там сердобольные правозащитные организации и насчет гражданства поднажмут.
жители баварского городка Дахау тоже не хотели верить
2. Девушка не называет имя, потому что остались родственники, и они возьмутся за них.
Она говорит, что хочет сделать все, что в ее силах, чтобы способствовать падению режима Лукашенко. Она любит свою страну, любит Беларусь и называет себя патриоткой. Но она хочет бежать, как можно дальше. Подальше от Лукашенко, подальше от Минска, подальше от этой камеры. "Мне нужно уехать из страны. Я не могу получить здесь необходимую мне медицинскую помощь и боюсь, что они вернутся за мной".Источник: https://censor.net/ru/n3234981
Он даже мечтает туда перебраться.
дзе можна было б пазнаёміцца з хлопцамі з Украіны,
а таксама запрасіць іх распавядаць аб сваім вопыте барацьбы?
Мы стварылі лакальны чат у тэлеграме які хутка набірае вагу real_zahad97.
Я нешта чуў пра арганізацыю "Гражданская Оборона", дзе яе шукаць?
Не твоя, і не наша. Мастіть собі голову.
Сам себя поучи - мудрила, все про всех знаеш и про меня и про чат и про то, что заслужили.
Наверное долго компромат искал, профессор ).
Людям свойственно ошибаться, я же за тобои не бегаю, умненький ты наш, и не талдычу тебе что ты там заслужил или нет.
Факт остается фактом - одним из первых убитых на Майдане - был Беларус.
И не тебе нам диагнозы давать. Мы их сами себе дадим.
Люди уже откликнулись. Не нравится ето читать проходи мимо.
Лично от тебя мне ничего не надо.
Я сделаю все от меня зависящее - если это не будет принято народом - то это не моя проблема.
Но буду делать, а не так как ты, профессор сказал - "Так що розслаб булки і не намагайся скочити вище голови - от така неприємна реальність."
Зате випадків як бють і калічать білорусів у пресі сотні.Про що це говорить? Суспільство ще не доросло до активної боротьби, Майданом у вас і не пахне. Реакції на насилля - нуль. Тому і моє відношення до білорусів таке скептичне. А ти як капризна дитина: "дайте мені інструкцію, дайте мені інформацію, бо я такий правильний, але сьогодні погана погода..."
"Не нравится ето читать проходи мимо." Боюсь, що ти не розумієш принципи інтернету і вільної дискусії. Якщо ти на українському сайті пишеш дописи, то чекай і відповіді. І не всі відповіді тобі сподобаються.
Ты один "дорос" и скажешь нам в своих долгих )) долгих, долгих ) опусах,
что делать: "розслаб булки і не намагайся" )), кто и что может и кто не сможет.
Спасибо Баба Ванга!!!
Как и что и где мы уже сделали, и ещё будем делать, этого ты не узнаешь.
Если так все плохо и надо "разслабить булки", то и сам расслабься,
чего ты так волнуешся в комментах?
Не переживай, узбагоися)
Давай договоримся - я за своими булками присмотю, а ты за своими )
Мене лично удивляет твои интерес к моим булкам )))
А ответы видать тебе не нравятся, если ты каждый день сюда поспорить, как на работу ходишь.
И если ты так хочешь, то я тебе разрешаю приходи сюда каждый день поговорить о моих булках.
Бувай, партизанський боєць!
Прочитав і розумію - кацапи коли розхитували ситуацію в Беларусі не чекали такої реакції людей на Лукашенко, тепер судячи по всьому хочуть його прибрати руками белорусів десь у Ростов. А що до цієї статті то тут зразу бачиш "перебор" у діях ментів, навіщо зуби вибивати як що вони і так ії насилували? Таке враження що хтось хоче викликати ненависть до Лукашенко навіть серед його союзників. Згоден що Лукашенко відстій і місце йому в тюрязі разом з Пукіним.
В статті навіть ніякої зачіпки, одні натяки на портрет середньостатичної молодої беларуски. Це нагадує розмови в курилці - "от знайомий мого троюрідного шуляка чув від водія депутата який спілкується з послами і т.п."
До речі ця стаття передрукована з беларуського сайту Белсат без змін..
Источник: https://censor.net/ru/n3234981
1. В СІЗО омонівців ніхто б не пустив, тобто це має бути ізолятор тимчасового тримання. І тут виникає питання щодо відсутності вікна в камері. Такого просто не може бути.
2. Люмінісцентна лампа на стелі це теж анріал. Лампи в місцях ув'язнення можуть бути лише звичайні і знаходяться в стіні, забрані металевою сіткою, щоб ув'язнний не міг розбити її, отримавши уламки скла, які може використати для самогубств чи нападу на конвой.
3. Знову ж таки, відсутні будь-які обставини: де, коли... під СІЗО тоді стояв натовп, і якби вийшла жінка, стікаюча кров'ю, то це неможливо було б приховати.
Як на мене, то русня просто зливає Луку за те, що до виборів він не дав їм поглинути Білорусь. От і видумали нового "розіп'ятого хлопчика".
Нет - тут ручки Московии :
1.ли такого и не было - а публикация заганяет Луку под стол к Путину . Нагло и безповоротно !
2.было - но извращенцы - присланные Московией "в помощь" . Тогда "Рассказала, где родилась, что училась в университете и за какую футбольную команду болеет - все, что могла придумать, чтобы найти общий язык с одним из мужчин." Источник: https://censor.net/ru/n3234981 - безполезно
Удивляет и наглость ! А если , случайно , она - жена ( сестра ,дочь, и т.п.) командира танкового батальйона под Минском ?
Если - правда - Гааги не будет ... Румыны научат !
- 1 не выходите на улицу и живите дальше как в Северной Корее ....
- вариант №2 - оружие.
ПС/ вариантов других в истории небыло и быть не может.
Якщо ця дівчина в ЄС, то обов'язково мала бути відкрита кримінальна справа, навіть якщо це відбулося в іншій країні. Проте про це ні слова, ні півслова.
Якщо це правда, то мали би бути відповіді на питання, а якщо пропаганда, то це дуже погана, шкідлива пропаганда, яку ворог спростує і інформаційно виграє.
кто видит сны, кто считает монету...
Кто-то резвится верхом на невесте...
Кто? а, не важно, ведь главное вместе,
главное к свету, а там будь, что будет,
Солнце твой труп поцелуем разбудит...