Рада планує надати Венедіктовій право втручатися в справи НАБУ і САП, - Шабунін
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Якщо коротко, то Венедіктова отримає законне право робити те, що вона вчудила з Татаровим. Тобто, рятувати корупціонерів президента від покарання.
Про це розповів глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Рада 3 грудня планувала розглянути в першому читанні законопроєкт № 3009а, яким СН дає Венедіктовій можливість втручатися в справи НАБУ і САП. Детально про загрози законопроєкту тут.
Якщо коротко, то Венедіктова отримає законне право робити те, що вона вчудила з Татаровим. Тобто, рятувати корупціонерів президента від покарання.
Дуже вигідна для корупціонерів історія, правда? Оббирай українців скільки хочеш, все одно Венедіктова від НАБУ відмаже.
Якщо це когось із "слуг" ще турбує, то це пряме порушення попередніх меморандумів з МВФ, тому грошей не буде і через це теж.
Не розумію, куди вони будуть тікати, коли економіка накриється, і Зеленському доведеться брати російські гроші.
Автори проєкту прекрасні. Відразу видно, які теплі стосунки в Авакова з Генпрокурором. Захист від НАБУ завжди об'єднує корупціонерів", - заявив Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
Правда эти похуже будут, потому что Барыга хотя-бы имитировал какой-то курс на Запад и неохотно выполнял указания оттуда, на каждом шагу их саботируя. А от Зеленой Плесени совершенно отчетливо русским духом пахнет. Они там добиваються многовекторности плавно переходящей в русский мир.
У кого есть капля мозгов и так понимает, что от смены президентов ничего не меняеться, потому что все президенты либо служат олигархам (как Зеленая Плесень или Пасечник) либо сами олигархи (как Барыга или Зек).
А если бы и нашелся президент, который бы захотел что-нибудь изменить, то есть еще подконтрольный олигархам парламент и подконтрольные олигархам суды. И они ему не дадут ничего сделать.
Источник: https://censor.net/ru/n3234982
Когда Шабунин в дозеленское время распинался, что Порошенко хуже Януковича, то расчитывал на приход к власти кого, сказочных эльфов?
Вєрной дорогой ідьотє товарісчі, прямо в тайожний! До речі, зебіли а зробили це ви, разом, падли.
(вунітаз не можна, то тільки ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ подобаєть)