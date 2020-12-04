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Новини Політика України
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Аваков (1956) НАБУ (3420) ВР (11779) Шабунін (468) Венедіктова (750)

Рада планує надати Венедіктовій право втручатися в справи НАБУ і САП, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада планує надати Венедіктовій право втручатися в справи НАБУ і САП, - Шабунін

Якщо коротко, то Венедіктова отримає законне право робити те, що вона вчудила з Татаровим. Тобто, рятувати корупціонерів президента від покарання.

Про це розповів глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Рада 3 грудня планувала розглянути в першому читанні законопроєкт № 3009а, яким СН дає Венедіктовій можливість втручатися в справи НАБУ і САП. Детально про загрози законопроєкту тут.

Якщо коротко, то Венедіктова отримає законне право робити те, що вона вчудила з Татаровим. Тобто, рятувати корупціонерів президента від покарання.

Дуже вигідна для корупціонерів історія, правда? Оббирай українців скільки хочеш, все одно Венедіктова від НАБУ відмаже.

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Якщо це когось із "слуг" ще турбує, то це пряме порушення попередніх меморандумів з МВФ, тому грошей не буде і через це теж.

Не розумію, куди вони будуть тікати, коли економіка накриється, і Зеленському доведеться брати російські гроші.

Автори проєкту прекрасні. Відразу видно, які теплі стосунки в Авакова з Генпрокурором. Захист від НАБУ завжди об'єднує корупціонерів", - заявив Шабунін.

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Рада планує надати Венедіктовій право втручатися в справи НАБУ і САП, - Шабунін 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Рада планирует предоставить Венедиктовой право вмешиваться в дела НАБУ и САП, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4091
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04.12.2020 10:57
+16
В цьому також Порошенко винуватий ?
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04.12.2020 10:52
+9
"Авторы проекта прекрасны. Сразу видно, какие теплые отношения у Авакова с Генпрокурором. Защита от НАБУ всегда объединяет коррупционеров", - заявил Шабунин.

Источник: https://censor.net/ru/n3234982

Когда Шабунин в дозеленское время распинался, что Порошенко хуже Януковича, то расчитывал на приход к власти кого, сказочных эльфов?
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04.12.2020 10:55
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Правила форума Рада форумчан
В цьому також Порошенко винуватий ?
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04.12.2020 10:52 Відповісти
Гадаю що фракція ПЕСиків проголосує ЗА!
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04.12.2020 10:54 Відповісти
гадалка в тебе ще не виросла. Рада планирует предоставить Венедиктовой право вмешиваться в дела НАБУ и САП, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3801
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04.12.2020 10:55 Відповісти
Рада планирует предоставить Венедиктовой право вмешиваться в дела НАБУ и САП, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4091
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04.12.2020 10:57 Відповісти
Бо ЛОХИ, пілять! Бо лохи!
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04.12.2020 10:58 Відповісти
Дебіле, що там гадати можеш з твоїм атрофованим мозгом?
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04.12.2020 10:57 Відповісти
Ты б не гадал, что б идиотом не выглядеть. хотя... Пох..
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04.12.2020 11:00 Відповісти
Вообще то при Барыге тоже была куча подобных зашкваров, когда высшие госбюрократы в открытую творили всякую хрень, плевали на закон, отмазывали коррупционеров.
Правда эти похуже будут, потому что Барыга хотя-бы имитировал какой-то курс на Запад и неохотно выполнял указания оттуда, на каждом шагу их саботируя. А от Зеленой Плесени совершенно отчетливо русским духом пахнет. Они там добиваються многовекторности плавно переходящей в русский мир.
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04.12.2020 11:15 Відповісти
Но пруфов про кучу зашкваров и имитирования курса на запад ты Зебизяна конечно не дашь? А еще клятый барыга "имитировал" рост экономики, ВВП, наполнение бюджета, сотрудничество с МВФ, сотрудничество с НАТО и ты посмотри гады как они ему подыгрывали в этом. Штанишки поменяй ты снова обосрался.
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04.12.2020 11:24 Відповісти
І скільки за цю незграбну брехню платять?
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04.12.2020 11:27 Відповісти
Сказала ботяра с ником test test)))
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04.12.2020 11:58 Відповісти
Используешь любимый метод кремлеботов? Сначала как дурачок бегай ищи тебе пруфы, а потом ты скажешь что пруфы не такие - несите другие. Не буду я тебе ничего доказывать, много чести.
У кого есть капля мозгов и так понимает, что от смены президентов ничего не меняеться, потому что все президенты либо служат олигархам (как Зеленая Плесень или Пасечник) либо сами олигархи (как Барыга или Зек).
А если бы и нашелся президент, который бы захотел что-нибудь изменить, то есть еще подконтрольный олигархам парламент и подконтрольные олигархам суды. И они ему не дадут ничего сделать.
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04.12.2020 11:33 Відповісти
Любимый метод кремлеботов вкидывать фейки без доказательств, чем вы 6 лет и пользовались в результате получив президентом клоуна - марионетку на поводке у Бени и Ермака, а теперь чтоб полными лошарами не выглядеть несете ахинею в духе, а вот ваш Порошенко)
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04.12.2020 11:57 Відповісти
Вот прям гадом буду, на чёрной зоне, где порядочные сидельцы живут по понятиям воровским вразрез законам мусорским - ох пришлось бы щас малявы на волю гнать, чтобы обосновать. И фуфлыжный базар "не считаю нужным чем-то там искать" - это красной юхой пахнет, дядя. Спросить как с гада могут. Благодарен будешь, если в глазок просто выломят за чепушное ботало, век воли не видать. Так что или обосновывай, или ша, дядядя, по-братски мазлаю.
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04.12.2020 13:16 Відповісти
Поразительно --- эти зеленые долбодятлы доведут все таки Народ Украины до кипения !!! Предыдущих ошибок уже не будет -- хрен кто убежит. Рада планує надати Венедіктовій право втручатися в справи НАБУ і САП, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4065
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04.12.2020 11:25 Відповісти
"Авторы проекта прекрасны. Сразу видно, какие теплые отношения у Авакова с Генпрокурором. Защита от НАБУ всегда объединяет коррупционеров", - заявил Шабунин.

Источник: https://censor.net/ru/n3234982

Когда Шабунин в дозеленское время распинался, что Порошенко хуже Януковича, то расчитывал на приход к власти кого, сказочных эльфов?
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04.12.2020 10:55 Відповісти
Пане Не Хвилюйтесь так, Янукович-Порошенко-Зеленський це ОДНА банда, те саме ватне корупційне лайно, справжня "какая разніца".
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04.12.2020 11:25 Відповісти
Хто інакший?
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04.12.2020 11:38 Відповісти
Какой цинизм! А прививки от этого нету?
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04.12.2020 10:55 Відповісти
Забудьте про кредити МВФ, співпрацю з Євросоюзом і про безвіз.
Вєрной дорогой ідьотє товарісчі, прямо в тайожний! До речі, зебіли а зробили це ви, разом, падли.
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04.12.2020 10:56 Відповісти
У того кого вона захищає є компромат на Буратіну і вони здадуть його аж бігом, єслі шо.
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04.12.2020 11:00 Відповісти
В усіх цих справах є очевидний зв"язок з Бубочкою - тому увесь цей кіпіш. Ви ж розумієте, що від негативу Потерпілий не може смачно спати і поглинати улюлений майонез і це зразу відображається на соціально-політичному житті України.
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04.12.2020 11:09 Відповісти
Та давайте вже ґабсолютну монархію - і Бубочку сцарем. І бенядиктовій необмежене право "казнить и миловать".
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04.12.2020 11:02 Відповісти
Когда быдляки будут дохнуть от голода, а их родственников насиловать дубинками в СИЗО, угадайте кто будет виноват во всм? Правильно - клятий Порох! Ведь за 5 лет он не смог вставить идиотам нормальные мозги
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04.12.2020 11:03 Відповісти
Рада планирует предоставить Венедиктовой право вмешиваться в дела НАБУ и САП, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6786
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04.12.2020 11:04 Відповісти
може вже прийшов час йолку прикрасити висячими на ній зелею та цією прокурорку? Рада планирует предоставить Венедиктовой право вмешиваться в дела НАБУ и САП, - Шабунин - Цензор.НЕТ 8028
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04.12.2020 11:05 Відповісти
Бо буде пізно. Ми на півдорозі до ТС.
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04.12.2020 11:09 Відповісти
Звичайна узурпація влади. Зеленський тупо їде шляхом *****.
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04.12.2020 11:06 Відповісти
Ви зробили це разом!!!
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04.12.2020 11:08 Відповісти
Ми так скоро дочекаємось скасування законів і кодексів взагалі. Оно беня-диктатурова вже зробила камінг-аут зі своїм "око государево". Залишилось замінити всі закони "простим і понятним" СЛОВО И ДЕЛО. І запровадити новий каральний орган - "государева опричнина". Для боротьби з усіма ворогами бубочки, бородатої бабусі та взагалі зеленої шобли. І щоб достатньо було слово необережно сказати - все, людина просто зникає. "Чтоб люд холопского звания знал свой шесток да страх имел, покамест дубины рязиновыя жопною дырою не отведал!"
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04.12.2020 11:21 Відповісти
предоставив такое безправие генпрокурору ,ВЗРада тем самым упразднит и НАБУ и САП,как таковы ,которые не нужны в стране, из-за подконтрольности их решений, рашистскопоклонской ген. прокурорше в Украине
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04.12.2020 11:34 Відповісти
Пора бы из Сытника сделать сЦытника.
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04.12.2020 11:38 Відповісти
А чего это вдруг? Тогда у нас в Украине вообще нет независимых органов от воров ?
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04.12.2020 11:51 Відповісти
От цікаво Венедіктова вже замовила собі портрет в образі імператриці ?
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04.12.2020 11:59 Відповісти
І золотий батон
(вунітаз не можна, то тільки ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ подобаєть)
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04.12.2020 12:59 Відповісти
Шабуніна шкода. Бідний маленький хлопчик, поки він боровся з Порохом, Янелох його теж зробив як лоха. Рада планує надати Венедіктовій право втручатися в справи НАБУ і САП, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4242
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04.12.2020 13:22 Відповісти
згорів сарай, гори і хата...зі страху перед відповідальністю за ненажерливість вже риєте нору у дні безодні... созники кажете? та вас драти будуть разом з кацапським ворйом, ви ж їхні бабки вже тирите, не лише українців... амьоби безмозглі. буде вам "зовнішнє керування".
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04.12.2020 14:40 Відповісти
 
 