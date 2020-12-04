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ФСБ повідомляє про трьох невідомих, які намагалися прорватися з України в РФ, один убитий, двоє зникли

Новини Цензор.НЕТ Події

ФСБ повідомляє про трьох невідомих, які намагалися прорватися з України в РФ, один убитий, двоє зникли

Федеральна служба безпеки РФ повідомляє про перестрілку з невідомими, які намагалися перетнути кордон України і Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Интерфакс"  повідомили в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

"На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня поточного року прикордонний наряд запобіг спробі порушення кордону з України в Російську Федерацію трьома озброєними невідомими", - йдеться в повідомленні.

При спробі затримання порушники вчинили збройний опір.

"В результаті вогню один з них зазнав поранення, несумісні з життям, двоє зникли на території України", - сказали в ФСБ.

Також читайте: Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях, треба готуватися до цього дня, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись - Цензор.НЕТ 6024
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04.12.2020 11:10
+36
голодні Лугандонці скоріше всього
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04.12.2020 11:09
+31
Опачленцы на заработки мчались
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04.12.2020 11:10
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голодні Лугандонці скоріше всього
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04.12.2020 11:09 Відповісти
росія готує наступ на Харків, а ці постановки росія робить завжди перед наступом.
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04.12.2020 11:14 Відповісти
навіщо їм наступ на Харків і нові санкції якщо їх ФСБешники вже сидять у верховній раді
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04.12.2020 11:19 Відповісти
А навіщо їм був Крим та Донбас?
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04.12.2020 11:22 Відповісти
вони просто думали що всі проковтнуть це як з Грузією,не вийшло,получили санкції по самі помідори,тепер вони змінили тактику,************ кримлівскі консерви у владу
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04.12.2020 11:26 Відповісти
Санкції "по самі помідори" застосовані лиш проти Північної Кореї, а ті що проти кацапії - то лиш "озабочєность".
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04.12.2020 11:33 Відповісти
СЛУШНА ДУМКА.
ВСЕЗЕЛЕНСЬКЕ ЛАЙНО Ж ШЛЯХ ТАМ ПОБУДУВАЛО ВІД КОРДОНА ДО ХАРКОВА ЯК ЯЄЧКО НА ГРОШІ ДЛЯ БОРОТЬБИ ВІД КОРОНИ...
НАЙ ТРАХНУВ БИ ЙОГО ТОЙ ШЛЯХ...
А ПОРОХ ТЕ БУДІВНИЦТВО СВОГО ЧАСУ.
ПРИПИНИВ ПІСЛЯ НАПАДУ ФАШИСТІВ РОСІЇ НА УКРАЇНУ.
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04.12.2020 11:54 Відповісти
та и на юг,до Мелитополя-тоже дорога сделана почти,с уширением до 2-х полос...
делаем выводы
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04.12.2020 13:24 Відповісти
мапу купи
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04.12.2020 13:14 Відповісти
ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись - Цензор.НЕТ 6024
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04.12.2020 11:10 Відповісти
татаров?
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04.12.2020 11:10 Відповісти
Опачленцы на заработки мчались
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04.12.2020 11:10 Відповісти
Дамой в Росєю.
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04.12.2020 11:11 Відповісти
Домбасяни.
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04.12.2020 11:11 Відповісти
ихтамнеты домой прорывались ? надоело партизанить...
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04.12.2020 11:11 Відповісти
тю...та може они на вакцинацию хотели ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись - Цензор.НЕТ 3036
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04.12.2020 11:12 Відповісти
Как двоим удалось скрыться и кто за это ответит?
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04.12.2020 11:14 Відповісти
срань-рязань їхала на рашку додому або погостюваті, там весь кордон між даунбасом і московією охороняється лише москалями, от ця рязанська срань і зіткнулося з ефесбешною сранню, мабудь почали бикувати, загалом, можливо і повбивали більшисть ефесбешніків, тіки ніхто ж не зізнається!
смішно інше, що в цьому випадку "гордие і незавісімие рєспублікі дамбаса" раптово перетворюються на "терріторію Укарїни" ))))) москальні зізнатися, що вони утворили террористичний анклав - неможливо
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04.12.2020 13:15 Відповісти
Это из какой части Украины они так рвались - оккупированой рашей?
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04.12.2020 11:15 Відповісти
Точно не указано. Но скорее всего нет. Граница с белгородской и воронежской областям под контролем.
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04.12.2020 11:19 Відповісти
ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись - Цензор.НЕТ 9349
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04.12.2020 11:15 Відповісти
Кацапи насцяли в очі буквально. ФСБ повідомляє про трьох невідомих, які намагалися прорватися з України в РФ, один убитий, двоє зникли - Цензор.НЕТ 1172
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04.12.2020 11:34 Відповісти
Что ж они так рускоязыковых то не по братски встретили??? А хлеб, соль, руский язык заливной, водка? Как то не по человечески... а мышебатья... забыли суки. Ну и ладно к ним еще скоро побегут, пулеметы перегреваться будут...
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04.12.2020 11:18 Відповісти
Партизани?
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04.12.2020 11:21 Відповісти
Жаль, что убит не ФСБшик. Хотя, и так неплохо, наши люди нарасию не ходят.
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04.12.2020 11:37 Відповісти
На Время покажит уже идёт дискуссия
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04.12.2020 11:37 Відповісти
двое скрылись на территории Украины", а вдоль дороги, по которой они скрылись, мертвые с косами стоят и тишина - сказали в ФСБ.
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04.12.2020 11:44 Відповісти
Нифегасе ,и шо це було ?🙄🤔
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04.12.2020 11:57 Відповісти
москальський загранотряд зустрів вдупучлєнців
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04.12.2020 13:18 Відповісти
Нормальный человек в рашку и за деньги не поедет.
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04.12.2020 12:45 Відповісти
Заградотряты против дезертиров-обдраценцев в действии!?
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04.12.2020 13:15 Відповісти
Знову щось московія заколотила ...
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04.12.2020 13:47 Відповісти
зеленский на работе? проверьте кто нибудь.
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04.12.2020 14:48 Відповісти
 
 