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Нема про що говорити, - Степанов щодо можливості використання російської вакцини

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Нема про що говорити, - Степанов щодо можливості використання російської вакцини

Україна не планує використовувати російську вакцину "Супутник V" доти, поки вона не пройде всі етапи клінічних досліджень.

Про це сьогодні під час години запитань до уряду заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що Україна буде масово використовувати лише ту вакцину, яка буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

"На території України ми можемо використовувати тільки ту вакцину, яка пройшла всі три етапи клінічних досліджень. Всі ці дані публікуються на ресурсах ВООЗ", - уточнив він.

Також міністр відповів, що стосовно російської вакцини є побоювання, бо вона ще не пройшла третій етап клінічних досліджень.

"Поки не пройде третій етап досліджень, нема про що говорити, саме там видно, які загрози можуть бути в разі застосування подібних вакцин", - додав Степанов.

Також читайте: На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Да потому, что миф о руцкой вакцине активно разгоняют все сепарские каналы Украины (Медведука в частности).
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04.12.2020 11:12
+12
Не о чем говорить, - Степанов о возможности использования российской вакцины - Цензор.НЕТ 6916
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04.12.2020 11:12
+10
Да нет у кацапов ни какой вакцины. Уверен на 100 процентов, что козломордые втихаря закупают ее у США
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04.12.2020 11:10
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тогда почему, если не о чем говорить Степанов все время твердит об этом плацебо?!
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04.12.2020 11:10 Відповісти
Да потому, что миф о руцкой вакцине активно разгоняют все сепарские каналы Украины (Медведука в частности).
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04.12.2020 11:12 Відповісти
тут з тобою, зебіл, погоджусь: розганяють. І активно. Це правда. Схоже, не просто розганяють, а навіть рекламують. Хоча вона, та вакцина ще не сертифікована ВОЗом.
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04.12.2020 12:29 Відповісти
ніяка вакцина наразі не сертифікована ВОЗом.
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04.12.2020 12:40 Відповісти
Отримає смачного хабаря від москалів через медведчука - і викине мільярди бюджетних грошей на кацапське барахло. Вигода очевидна - хабар + відкати+вимре кілька мільйонів пенсіонерів.
PS Чи хтось ще має ілюзії, що Степанов очолив Міністерство заради порятунку Нації? Виключно заради багатосотмільйонних "відкатів" від багатомільярдних закупок.
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04.12.2020 12:38 Відповісти
Ни фига себе...Оказывается у тебя мозги есть! Так пользуйся ими всегда!
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04.12.2020 13:12 Відповісти
Тот редкий случай, когда Степанов говорит что-то адекватное
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04.12.2020 11:10 Відповісти
Да нет у кацапов ни какой вакцины. Уверен на 100 процентов, что козломордые втихаря закупают ее у США
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04.12.2020 11:10 Відповісти
Вакцины как таковой нет, есть препарат, проходящий клинические исследования. Если они успешно завершатся, а ВООЗ этот препарат сертифицирует, то он станет вакциной.
В принципе российские ученые были в числе первых разработчиков вакцин, но я не уверена, что эти ученые еще живы (первые вакцины разрабатывались еще в начале 20 века), а если живы, то не эмигрировали ли они туда, где наука оплачивается значительно выше, чем в России.
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04.12.2020 13:01 Відповісти
Не о чем говорить, - Степанов о возможности использования российской вакцины - Цензор.НЕТ 6916
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04.12.2020 11:12 Відповісти
недавно созванивался со знакомыми в Крыму.. так эти крымовцы блеют , что их, в отличие от украинцев первых ваццинируют! даже раньше чем москвичей!
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04.12.2020 11:13 Відповісти
це 3 етап клінічних досліджень,піддослідні криси
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04.12.2020 11:20 Відповісти
Крім цієї "вакцини" Не о чем говорить, - Степанов о возможности использования российской вакцины - Цензор.НЕТ 6821 , іншої в кацапів бути просто - НЕ МОЖЕ . Вони не здатні винайти щось корисне .

А от " новічок" чи ще якусь муйню , аж бігом . Не о чем говорить, - Степанов о возможности использования российской вакцины - Цензор.НЕТ 4717 .
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04.12.2020 11:19 Відповісти
т.е, ее использование в принципе допускается? ну-ну...
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04.12.2020 11:20 Відповісти
купи кирпич
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04.12.2020 11:24 Відповісти
На сегодняшний день никакой вакцины от COVID-19 не существует. Ни по одной не закончена III стадия испытаний.
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04.12.2020 11:26 Відповісти
вопрос не к Степанову, вопрос к быканову, бывшему ссынарысту... почему шуфрич задает вопросы, а не ему?
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04.12.2020 11:27 Відповісти
Частично испытания 3 этапа проводились на добровольцах в ОАЭ и в Индии.
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04.12.2020 12:41 Відповісти
На россии (на москальщине) нет вакцины. То дерьмо, которое моксели называют вакциной - это ветеринарный фуфломицин для животных. Так пускай мокшане сами колятся этой гадостью!
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04.12.2020 11:48 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3234943/na_segodnyashniyi_den_rossiyiskoyi_vaktsiny_ot_covid19_ne_suschestvuet_stepanov
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04.12.2020 11:50 Відповісти
Нема про що говорити, - Степанов щодо можливості використання російської вакцини - Цензор.НЕТ 2980
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04.12.2020 11:53 Відповісти
От рассейской вакцины - растут рога и борода.
Аленушка знает.
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04.12.2020 12:00 Відповісти
Если бы не пиар от Степанова, мы бы и не знали, что ***** там разрабатывает или не разрабатывает!
Зачем нам всякая хер**ня от *****?
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04.12.2020 12:14 Відповісти
Вопрос об использовании российской вакцины задал Шуфрич. Интересно, лично Шуфрич готов перед камерами вакцинироваться российской вакциной?
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04.12.2020 12:44 Відповісти
Даже если ее сертифицируют ее не стоит братт иначе получите очередную пиар акцию про адиннарот и рост рейтинга прокацапской опзж
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04.12.2020 14:15 Відповісти
Не пойму, тут на цензоре столько медицинских специалистов, а в больницах не хватает медперсонала.
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05.12.2020 09:52 Відповісти
 
 