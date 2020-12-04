Нема про що говорити, - Степанов щодо можливості використання російської вакцини

Україна не планує використовувати російську вакцину "Супутник V" доти, поки вона не пройде всі етапи клінічних досліджень.

Про це сьогодні під час години запитань до уряду заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що Україна буде масово використовувати лише ту вакцину, яка буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

"На території України ми можемо використовувати тільки ту вакцину, яка пройшла всі три етапи клінічних досліджень. Всі ці дані публікуються на ресурсах ВООЗ", - уточнив він.

Також міністр відповів, що стосовно російської вакцини є побоювання, бо вона ще не пройшла третій етап клінічних досліджень.

"Поки не пройде третій етап досліджень, нема про що говорити, саме там видно, які загрози можуть бути в разі застосування подібних вакцин", - додав Степанов.

Також читайте: На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов