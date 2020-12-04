79% українців підтримують ідею масового тестування й обов'язкову ізоляцію хворих, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

79% українців підтримують ідею масового тестування населення і обов'язкову ізоляцію виявлених хворих із COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" з 27 листопада по 1 грудня.

Згідно з даними дослідження, 79% опитаних підтримують ідею масового тестування населення і обов'язкову ізоляцію виявлених хворих як спосіб боротьби з коронавірусом, протилежної думки - 17%. В ефективність таких заходів вірять 73%, не вірять - 19%.

Так, 70% опитаних вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе та родини. 35% постійно носять маски, 63% – носять їх лише у місцях великого скупчення людей (транспорт, магазини, ринки тощо). Лише 2% нехтують носінням масок. .

При цьому 50% респондентів більше бояться її економічних наслідків (50%). 34% бояться більше самого захворювання, аніж фінансових труднощів.

Близько 40% опитаних вважають, що успіх у боротьбі з коронавірусом в більшій мірі залежить від Президента та Міністерства охорони здоров’я. 32% вважають, що це залежить від Міністра охорони здоров’я Степанова. 17-18% – покладають надії на Парламент та Уряд, 13% – на Прем’єр-міністра.

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При цьому міністру охорони здоров'я Степанову довіряють 19%, не довіряють - 34%, не знають такого - 37%. Ексміністру Уляні Супрун довіряють 15%, не довіряють - 67%, не знають її - 12%. Колишніх міністрів Іллю Ємця і Зоряну Скалецьку не знає майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-10%, не довіряють - близько третини.

У той же час дитячому лікарю, телеведучому Євгену Комаровському довіряють 66%, не довіряють – 20%. Директору інституту серця Борису Тодурову довіряють 32%, не довіряють – 16%, не знають його – 48%. Головному санітарному лікарю Віктору Ляшку довіряють 32%, не довіряють – 39%, не знають його – 20%. Ользі Голубовській (відомий інфекціоніст, доктор медичних наук) довіряють 20%, не довіряють – 11%, не знають її – 64%. Аллі Щербинській (директор центру профілактики та боротьби зі СНІДом) довіряють 11%, не довіряють – 11%, не знають її – 75%.

Також, за даними опитування, голові парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайлу Радуцькому довіряють 8%, не довіряють – 26%, не знають його – 60%. Ігорю Кузіну (директор Центру громадського здоров’я) довіряють 8%, не довіряють – 12%, не знають його – 77%.

Серед ключових медичних інституцій респонденти найбільше довіряють Всесвітній організації охорони здоров’я (47%). Не довіряють цій установі – 32%. Міністерству охорони здоров’я України довіряють 33%, не довіряють – 54%. Національній службі здоров’я довіряють 24%, не довіряють – 40%, нічого не знають про її діяльність – 29%. Центру громадського здоров’я довіряють 21%, не довіряють – 38%, нічого не знають про його діяльність – 34%. Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування довіряють 15%, не довіряють – 54%, нічого не знають про його діяльність – 24%.

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Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Вибіркова сукупність 1 200 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження - не більше 2,8%.