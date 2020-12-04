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карантин (16073) опитування (1403) рейтинг (697) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

79% українців підтримують ідею масового тестування й обов'язкову ізоляцію хворих, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

79% українців підтримують ідею масового тестування населення і обов'язкову ізоляцію виявлених хворих із COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" з 27 листопада по 1 грудня.

Згідно з даними дослідження, 79% опитаних підтримують ідею масового тестування населення і обов'язкову ізоляцію виявлених хворих як спосіб боротьби з коронавірусом, протилежної думки - 17%. В ефективність таких заходів вірять 73%, не вірять - 19%.

79% українців підтримують ідею масового тестування й обовязкову ізоляцію хворих, - опитування Рейтингу 01

Так, 70% опитаних вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе та родини. 35% постійно носять маски, 63% – носять їх лише у місцях великого скупчення людей (транспорт, магазини, ринки тощо). Лише 2% нехтують носінням масок. .

При цьому 50% респондентів більше бояться її економічних наслідків (50%). 34% бояться більше самого захворювання, аніж фінансових труднощів.

79% українців підтримують ідею масового тестування й обовязкову ізоляцію хворих, - опитування Рейтингу 02

Близько 40% опитаних вважають, що успіх у боротьбі з коронавірусом в більшій мірі залежить від Президента та Міністерства охорони здоров’я. 32% вважають, що це залежить від Міністра охорони здоров’я Степанова. 17-18% – покладають надії на Парламент та Уряд, 13% – на Прем’єр-міністра.

Також читайте: Опитування "Рейтингу": Найбільше довіряють Зеленському та Кличку

79% українців підтримують ідею масового тестування й обовязкову ізоляцію хворих, - опитування Рейтингу 03

При цьому міністру охорони здоров'я Степанову довіряють 19%, не довіряють - 34%, не знають такого - 37%. Ексміністру Уляні Супрун довіряють 15%, не довіряють - 67%, не знають її - 12%. Колишніх міністрів Іллю Ємця і Зоряну Скалецьку не знає майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-10%, не довіряють - близько третини.

79% українців підтримують ідею масового тестування й обовязкову ізоляцію хворих, - опитування Рейтингу 04

У той же час дитячому лікарю, телеведучому Євгену Комаровському довіряють 66%, не довіряють – 20%. Директору інституту серця Борису Тодурову довіряють 32%, не довіряють – 16%, не знають його – 48%. Головному санітарному лікарю Віктору Ляшку довіряють 32%, не довіряють – 39%, не знають його – 20%. Ользі Голубовській (відомий інфекціоніст, доктор медичних наук) довіряють 20%, не довіряють – 11%, не знають її – 64%. Аллі Щербинській (директор центру профілактики та боротьби зі СНІДом) довіряють 11%, не довіряють – 11%, не знають її – 75%.

79% українців підтримують ідею масового тестування й обовязкову ізоляцію хворих, - опитування Рейтингу 05

Також, за даними опитування, голові парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайлу Радуцькому довіряють 8%, не довіряють – 26%, не знають його – 60%. Ігорю Кузіну (директор Центру громадського здоров’я) довіряють 8%, не довіряють – 12%, не знають його – 77%.

Серед ключових медичних інституцій респонденти найбільше довіряють Всесвітній організації охорони здоров’я (47%). Не довіряють цій установі – 32%. Міністерству охорони здоров’я України довіряють 33%, не довіряють – 54%. Національній службі здоров’я довіряють 24%, не довіряють – 40%, нічого не знають про її діяльність – 29%. Центру громадського здоров’я довіряють 21%, не довіряють – 38%, нічого не знають про його діяльність – 34%. Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування довіряють 15%, не довіряють – 54%, нічого не знають про його діяльність – 24%.

Також читайте: 40% українців не готові вакцинуватися проти коронавірусу, навіть якщо вакцина буде безкоштовною, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

79% українців підтримують ідею масового тестування й обовязкову ізоляцію хворих, - опитування Рейтингу 06

Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Вибіркова сукупність 1 200 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження - не більше 2,8%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Дайошь тотальный карантин и выход только в магазин и на работу!!!
Трудящиеся ЗА!!!
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04.12.2020 11:21
+7
Ну ти хоч читай, шо він пише в соцмережах, шоб потім не пукать в калюжу, бо тобі зарплати не видадуть.
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04.12.2020 11:25
+5
Зебильное 73%-ное стадо...
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04.12.2020 11:18
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Зебильное 73%-ное стадо...
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04.12.2020 11:18 Відповісти
тупое стадо...
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04.12.2020 11:19 Відповісти
дивно, бо Петро Олексійович виступає за це.
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04.12.2020 11:21 Відповісти
не бреши...
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04.12.2020 11:22 Відповісти
Ну ти хоч читай, шо він пише в соцмережах, шоб потім не пукать в калюжу, бо тобі зарплати не видадуть.
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04.12.2020 11:25 Відповісти
Аби ти не брехав, то привів би посилання.
А так - тільки і здатен що "пукати у калюжу".
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04.12.2020 11:31 Відповісти
не знал что порохоботы еще и антипрививочники) главное шапочку из фальги не снимайте
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04.12.2020 11:37 Відповісти
зебильчик, порохоботы не против прививок, порохоботы за то, чтобы принимать научно-обоснованные решения, а не так как ваши керманычи - поковырявшись пальцем в .опе выдают "решения" - а вы под козырёк...

Тотальное тестирование - идиотизм который просто на голову не налазит нормальному человеку - но для зебилолохОв как прикрытие дерибана - сойдёт...
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04.12.2020 12:17 Відповісти
а сколько прОцентов из них допускает манипуляции и ошибки при проведении тестов, предшествующие отправлению гомоеретикус в резервацию?...
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04.12.2020 11:19 Відповісти
Дайошь тотальный карантин и выход только в магазин и на работу!!!
Трудящиеся ЗА!!!
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04.12.2020 11:21 Відповісти
одобрямс!
зелений большевизм на підйомі - з 73% одразу рванули до 79%
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04.12.2020 11:42 Відповісти
и каждый тестируемый отвечал на вопросы с думкой "если это не я тот заболевший" 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования и обязательную изоляцию заболевших, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4
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04.12.2020 11:26 Відповісти
Тавро на лоба і в резервацію. Тільки так!
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04.12.2020 11:27 Відповісти
Еще один, 3/15, ловец-таврователь, себе поставь In Сovid We Trust, тики так))
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04.12.2020 14:11 Відповісти
Питання некоректне. Треба так: Чи підтримуєте Ви ідею масового тестування за власний рахунок? Цифра кардинально зміниться.)
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04.12.2020 11:31 Відповісти
Уже від 73% даунів перейшли до 79% лохдаунів... Скоро дотягнемо до 90-95% і тих притомних 5-10% таки доб'ють і прикопають. Зелений большевизм в дії, іті його поза хатою...
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04.12.2020 11:41 Відповісти
бояться не надо.. все что нужно вы уже сделали - выбрали паяца-шута президентом а его фотографов, писак , гримеров и подельников - слугами - только вот в чем загвоздка - слуги получают больше хазяевов...... так кто же хозяин этих слуг олигархических уродов?
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04.12.2020 11:50 Відповісти
79% украинцев поддерживают ... Почему не уточнили: "Опрос проводился в офисе МОЗ".
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04.12.2020 12:06 Відповісти
2% пренебрегают ношением масок + рост количества заболевших = всё, что нужно знать об эффективности масок
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04.12.2020 12:28 Відповісти
Дауны дальше верят в вирус и его убийственность? Итальянцы статистику смертности за прошлый год поделили на 365, и получилось у них по 700людей в день. Иди проверяй. А тут опрос какой то липовый, этим барахлом можно вытереться что бы не засорять мозги непотребщиной.
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04.12.2020 13:20 Відповісти
как же вы уже достали, ковидидиоты!
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04.12.2020 13:36 Відповісти
нет, достали вы, чудилы которые потребляют все с экранов своих телеящиков. Верите ска вообще во все без разбору, вместо вас кто думать будет? Вот и думают и ржут с вас придурков.
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04.12.2020 13:48 Відповісти
Снимите намордники, а то похожи на больных
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04.12.2020 14:15 Відповісти
 
 