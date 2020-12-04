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Новини Політика України
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Гройсман (3988) Бутусов Юрій (3123) Максим Микитась (150)

НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії

1-2 грудня на підставі рішення ВАКС Національне антикорупційне бюро провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах колишнього прем'єра Володимира Гройсмана.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

У рішенні, зокрема, йдеться про те, що у вересні 2017 року Микитась зустрівся з прем'єром Гройсманом і пообіцяв йому хабар у вигляді передачі нежитлових приміщень у житловому комплексі "Аристократи" в центрі Києва, на вулиці Євгена Коновальця, 34. Приміщення площею приблизно 2000 квадратних метрів оцінюються на ринку не менш ніж у 2 млн доларів.

"Згідно зі свідченнями Микитася, приміщення були передані структурам Гройсмана 18 грудня 2017 року й оформлені на Юрія Гижка - підприємця з Вінницької області", - зазначає журналіст.

1-2 грудня на підставі зазначеного рішення ВАКС Національне антикорупційне бюро провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, що Цензор.НЕТ підтвердили джерела в САП і НАБУ.

Читайте: Директор "Укрбуду" Майборода: байки про те, що Микитась - жертва пронозливого менеджменту - повна маячня

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Водночас, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов із СІЗО.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
За часи Порошенка за 4 роки у 2015 - 2018 на дороги було витрачено 115 мільярдів гривень). Збудовано 9 тисяч км доріг.
За 2020 рік за Зеленського збудували 4 тис. км і витратили 120 мільярдів.… Показати більше...
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04.12.2020 11:23
+16
Порошенко в 2021 році стане 7-им Президентом України. А проголосують за нього майже всі зелебобіки під загрозою вимирання від голоду. 73% - це шлунки з правом голосу.
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04.12.2020 11:37
+13
Вася, а еще Порох убил и съел брата! хорошо, шо тебя, утырка))))). Даже в раше уже сказали- что у всех, кто гонит на Порошенко губы измазаны руцким дерьмом. Порох не святой, и никто его не идиализирует. Но постоянно переводить стрелки с полных зашкваров зеленогнойных на Пороха, который почти 2 года не президент, да и не о нем сейчас речь совсем, сразу видно *********- зеленожопых уродов и тварей. А че тогда не вспоминаете, сколько воровал ваш януковощ и любимый кучма, шо, языки в зад втянули? Или им и гринпоцу можно? пуйло потому как разрешил? и мудрый нарид с ним? Поверю в порядочность конченной *********- зеленогнойной биомассы после того, как вы все дружно начнете разбираться с коррупционной мафией гринпоца-дерьмака и иже с ними! А пока, вы просто манкурты безмозглые, вещающие по методичкам.
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04.12.2020 11:37
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За часи Порошенка за 4 роки у 2015 - 2018 на дороги було витрачено 115 мільярдів гривень). Збудовано 9 тисяч км доріг.
За 2020 рік за Зеленського збудували 4 тис. км і витратили 120 мільярдів.… Показати більше...
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04.12.2020 11:23 Відповісти
Хворієш?
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04.12.2020 11:29 Відповісти
кацапа,домой иди ,ибо ты не фкурседела.хильни зверобойчику и занюхай подорожником.оно и попустит
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04.12.2020 11:31 Відповісти
ну от тебя, свинособаки, это читать не удивительно)где ты ,а где Украина
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04.12.2020 11:35 Відповісти
НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8512
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04.12.2020 11:35 Відповісти
НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 702
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04.12.2020 11:41 Відповісти
омельян пусть гиперлуп достроит. а потом на гора умные слова выдаёт.
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04.12.2020 14:36 Відповісти
Вася, а еще Порох убил и съел брата! хорошо, шо тебя, утырка))))). Даже в раше уже сказали- что у всех, кто гонит на Порошенко губы измазаны руцким дерьмом. Порох не святой, и никто его не идиализирует. Но постоянно переводить стрелки с полных зашкваров зеленогнойных на Пороха, который почти 2 года не президент, да и не о нем сейчас речь совсем, сразу видно *********- зеленожопых уродов и тварей. А че тогда не вспоминаете, сколько воровал ваш януковощ и любимый кучма, шо, языки в зад втянули? Или им и гринпоцу можно? пуйло потому как разрешил? и мудрый нарид с ним? Поверю в порядочность конченной *********- зеленогнойной биомассы после того, как вы все дружно начнете разбираться с коррупционной мафией гринпоца-дерьмака и иже с ними! А пока, вы просто манкурты безмозглые, вещающие по методичкам.
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04.12.2020 11:37 Відповісти
Я за Фому, а он за Ерему. Там же сообщается "застройщик Максим Микитась встретился с премьером Владимиром Гройсманом и пообещал ему взятку в виде передачи нежилых помещений в жилом комплексе "Аристократы" в центре Киева, на улице Евгения Коновальца, 34. Помещения площадью около 2000 квадратных метров оцениваются на рынке не менее чем в 2 млн долларов. А Вы под псевдо Rino Onix

"За часи Порошенка за 4 роки у 2015 - 2018 на дороги було витрачено 115 мільярдів гривень). Збудовано 9 тисяч км доріг.
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04.12.2020 11:32 Відповісти
да они больные. паства пороха.
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04.12.2020 14:38 Відповісти
где эти дороги?
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04.12.2020 11:35 Відповісти
возле меня только 30 км дороги,причем 7 км новой дороги,где раньше была грязь непролазная,и при совке,и до пороха
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04.12.2020 11:37 Відповісти
ну не у тебя же в свинособачии)кацапье такое кацапье
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04.12.2020 11:39 Відповісти
Якщо подивитися на фото з ділянок доріг які "відкривав" Порошенко то там тільки ДОРОЖНІ ЗНАКИ!
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04.12.2020 13:29 Відповісти
и етому хосударству я должен платить налоги, коммуналку и штрафы? кхе!! НАБУ провело обыски в структурах Гройсмана по делу о взятках компании "Укрбуд", - Бутусов - Цензор.НЕТ 7681
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04.12.2020 11:24 Відповісти
а если не будешь платить, то государство улучшиться ?
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04.12.2020 11:35 Відповісти
только добьет он тебя и таких как ты)чтоб навсегда отбило вам охоту ходить на выборы -для этого все методы будут хороши
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04.12.2020 11:43 Відповісти
та веришь в выборы? святая!
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04.12.2020 11:49 Відповісти
а ты веришь в способ "кто громче крикнет с баррикады" ?
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04.12.2020 11:51 Відповісти
ну так у тебя в Лугандоне не было ни тех, кто выше прыгал, ни выборов, ни клятого Пети.

как житуха ?
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04.12.2020 11:58 Відповісти
У Гройсмана тільки почав рости рейтинг, а тут таке....
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04.12.2020 11:27 Відповісти
так для того и делается,шоб поотрубать все рейтинги,которые растут.тогда у бубочки будет бугорок на всеобщей равнине НАБУ провело обыски в структурах Гройсмана по делу о взятках компании "Укрбуд", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8163
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04.12.2020 11:32 Відповісти
вже не буде...лише ями...
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04.12.2020 14:54 Відповісти
хуже. они не трупы, они потужные винницкие мыролюбные реформаторы.
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04.12.2020 11:36 Відповісти
А кто не политический труп? шарий?
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04.12.2020 11:36 Відповісти
Порошенко в 2021 році стане 7-им Президентом України. А проголосують за нього майже всі зелебобіки під загрозою вимирання від голоду. 73% - це шлунки з правом голосу.
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04.12.2020 11:37 Відповісти
да помечтай. станет... он как и янык в истории уже. на свалке
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04.12.2020 14:39 Відповісти
вот это и повторяй, когда подыхать будешь)ну если тебя эта муйня так успокаевает,,,
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04.12.2020 11:37 Відповісти
Щуряча метушня триває!!! Готуються до чергової виборчої кампаніі !!!)))
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04.12.2020 11:33 Відповісти
А где там Гройсман?
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04.12.2020 11:32 Відповісти
та не в гройсмане там дело)
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04.12.2020 11:35 Відповісти
вот это поворот. ося невиноват, ося мимо проходил?
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04.12.2020 11:37 Відповісти
все проходящие виноваты ?
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04.12.2020 11:52 Відповісти
Ну знаете хвосты длинные бывают ...
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04.12.2020 11:33 Відповісти
Воще канешно я жду про Липецьку хфабрику. Хто і за шо передав її Порошенку. І з якою метою він дав наказ звільняти від макак макшанських Довбас.
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04.12.2020 11:37 Відповісти
Нацгвардия, гройсман, а шо там с наилучьшим министром по версии зебилов? НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1948
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04.12.2020 11:38 Відповісти
Тут НАБУ "украинская история" - в случае с Гройсманом, а вот в случае с Татаровым НАБУ "не украинская история"?
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04.12.2020 11:38 Відповісти
Де Свинарчуки?
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04.12.2020 11:39 Відповісти
Міль трахнула !!!)))
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04.12.2020 11:47 Відповісти
І що, Грося буде першою великою "рибою", яка отримає тюремний термін? Тещі квартиру теж конфіскують?
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04.12.2020 11:41 Відповісти
і расстріляют всю Вінніцку область в назіданіє потомкам і в радость зебилам
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04.12.2020 11:56 Відповісти
Похоже тов Сытник сторговался с тов Татаровым)
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04.12.2020 11:42 Відповісти
Раскрыли подлог:
Кольца вяленого кальмара, продаваемые Гройсманом с лотка возле синагоги, оказались не из кальмара...
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04.12.2020 11:44 Відповісти
Це хід конем - треба відвести загрозу від Татарова, Єрмака і Зеленського, тому цапом буде призначено Гройсмана.
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04.12.2020 11:46 Відповісти
це аж ніяк не відводить загрозу від цих, нинішніх вигодоотримувачів. лише поширює коло. "лицарів" Камелоту . хапуг на державних посадах України....безкінечна історія(
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04.12.2020 15:08 Відповісти
Грося ушлих хлоп, якщо прискіпливо пошукати багато можна знайти. Прибарахлився на посаді не хило. Так, що не жалійте його.
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04.12.2020 11:54 Відповісти
А його не жаліють. Просто очевидний, класичний перевод стрілок.

Ще до вечора має бути якась дебільна заява Кравчука НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9526
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04.12.2020 12:05 Відповісти
Судя по всему гройся является выгодаполучателем 90% прибыли от этой аферы !
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04.12.2020 11:54 Відповісти
угу)какой микитась бессеребренник все же НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6023
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04.12.2020 12:03 Відповісти
Микитась заробив на афері з нацгвардією всього 81 млн.і з них віддав 75 млн. на хабар тільки одному Гройсману - в цю ахінею повірять тільки зелені дебіли
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04.12.2020 11:55 Відповісти
Микитась думав, що все пройде тихо...
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04.12.2020 11:56 Відповісти
шо тихо? математику в школі вчили? НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8366
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04.12.2020 12:02 Відповісти
Згадайте його мимтника, який в Турції вілли скупляв. Поніс покарання?
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04.12.2020 11:55 Відповісти
а если честно, мне в лом за предателя Гросю заступаться -он слишком много шагов дебильных сделал в 2019м навсречу зекретину... только пусть зесрань попробует это все еще доказать
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04.12.2020 12:01 Відповісти
Не на секунду не сомневаюсь, что настоящий владелец именно Гройсмано, НО Дело "за малым" : доказать, что подставной Гижко действовал от имени и по поручению Гроси, и прибыль от эксплуатации помещения передавалась так же Гройсману. Собрать такие доказательства ооочень не просто, т.к. даже если пресанут Гижко и он сдаст Гросю, этого будет маловато: "слово против слова". Поэтому дело развалится в суде. Даже без всяких взяток судьям.
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04.12.2020 12:14 Відповісти
Ну? Дійшло? Що з слідством бувають проблеми? Що довести до суду справу - як би тобі особисто не хотілось - це не проста задача?
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04.12.2020 12:36 Відповісти
Какой-то Микитась передал какому-то Гижко нежилое помещение чтобы Гройсман ЧТО?
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04.12.2020 12:34 Відповісти
наконец то хитрого еврея взяли за яйца .который упал на дно .и затаился
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04.12.2020 12:36 Відповісти
а де той вінницький лодир -капуста з мясом (бігус), чому мовчить. чи жде указівок від своїх родичів з северного рейха. Єрмак з татаровим поділили майно укрбуду, татаров ввійшов в довіру і забрали все - одну земельну ділянку переписав на тестя, а посада в ОПУ це хабар за віджим чужого майна. А ще по тій дорозі щось випало з укрбуду. А хлопці дружно били в барабани - це петро розікрав неньку-Україну. особливо старався Бігус(теж поцупив гроші Ігора Валерійовича) але барабани прохудились. ініціатор (БАЙ) не отримав нічого, портний , татаров, єрмак - попадалово, круги на воді дістали Гройсмана. А де Петро Олексійович. папуги перетворились в хапуг
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04.12.2020 12:41 Відповісти
а чего гройсман? чего сразу не порох?
предприниматель из винницкой области уже сознался?
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04.12.2020 14:05 Відповісти
Порохоботам почало пі дгоряти. Получили команду фас!!! Гросьман може і Пєтю здати!
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04.12.2020 14:10 Відповісти
 
 