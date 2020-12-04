НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, - Бутусов

1-2 грудня на підставі рішення ВАКС Національне антикорупційне бюро провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах колишнього прем'єра Володимира Гройсмана.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

У рішенні, зокрема, йдеться про те, що у вересні 2017 року Микитась зустрівся з прем'єром Гройсманом і пообіцяв йому хабар у вигляді передачі нежитлових приміщень у житловому комплексі "Аристократи" в центрі Києва, на вулиці Євгена Коновальця, 34. Приміщення площею приблизно 2000 квадратних метрів оцінюються на ринку не менш ніж у 2 млн доларів.

"Згідно зі свідченнями Микитася, приміщення були передані структурам Гройсмана 18 грудня 2017 року й оформлені на Юрія Гижка - підприємця з Вінницької області", - зазначає журналіст.

1-2 грудня на підставі зазначеного рішення ВАКС Національне антикорупційне бюро провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, що Цензор.НЕТ підтвердили джерела в САП і НАБУ.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Водночас, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов із СІЗО.