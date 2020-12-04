Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії

Командування медичних сил ЗСУ подало до суду на волонтерку Наталю Воронкову, яка перепостила статтю Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії та розповіла про ситуацію з військовою медициною в ЗСУ.

Про це волонтерка Наталя Воронкова повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

13 листопада волонтерка Наталя Воронкова поширила на своїй сторінці у фейсбуці статтю Цензор.НЕТ "COVID-19 у ЗСУ: COVID-19 У ЗСУ: "Після того, як зник нюх, я тиждень жив у казармі та вибивав машину, щоб здати тест. Вже з позитивним результатом мене ізолювали у холодне приміщення". Волонтерка у своєму дописі розповіла про складну ситуацію, в якій перебуває військова медицина. А вже 4 грудня вона повідомила, що за цей пост на неї подало в суд Командування медичних сил ЗСУ.

"ЦУГЦВАНГ або ПАТовий результат реформи військової медицини.

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Вся військова медицина на сьогодні 100% підпорядкована 2 офіцерам:

1. Командувачу медичних сил - Хоменку Ігору Петровичу (зараз у зв’язку з розслідуванням зашкварних закупівель КМС по маскам та по ШВЛ "виведений в розпорядження" Міністра оборони України)

2. Головнокомандувачу Хомчаку Руслану Борисовичу - йому безпосередньо підпорядковується Командування медичних сил.

Тепер прошу пройти за посиланням та почитати статтю: https://m.censor.net/.../covid19_u_zsu_pslya_togo_yak...

Всі волонтери й представники громадськості, які й сьогодні активно допомагають фронту, підтвердять ці факти та ще й готові навести нові приклади катастрофи у військово-медичних силах ЗСУ. Не тільки у Старичах, а і у Житомирі й у Яворові, майже всюди схожа ситуація як описано в статті!

Окрема ланка цієї катастрофи - це медичне постачання у зону бойових дій: заявки військових медиків виконуються на 20-30%

Тобто пара упаковок знеболюючого або жарознижувального препарату на весь батальйон - це вже норма 2020 року! А все реально необхідне бійці купують самі, або медики просять у волонтерів.

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Особисто я дуже вдячна військовому, що наважився не промовчати, розповів правду!

Дзвінків, звернень з проханнями про допомогу від військових та медиків ЗСУ у мене та у інших медичних волонтерів дуже багато й за останній час тільки збільшується.

Такі ситуації чітко вказують на систематичну бездіяльність Командувача медичних сил та осіб ним призначених.

Ось до чого призвела так звана "реформа" з єдиним підпорядкуванням ГШ (у подальшому Головнокомандувачу Хомчаку) всієї медичної структури.

Всіх незгодних - звільнили.

Всі інші - мовчать - бо бояться, або впроваджують тіж "військові стандарти", що й Хоменко під керівництвом Хомчака.

До речі, вони дуже близькі друзі, про що неодноразово писав Тарас Тополя: https://www.facebook.com/taras.topolya/posts/3475671529179229

Ще раз зауважу - на сьогодні жоден з медиків не підпорядковується напряму Міністру оборони України!

Всі медики зажахані Хоменком та його оточенням.

І ось підсумок!

Нехтування наданням медичної допомоги хворому на коронавірус, та, відповідно, наражання інших військових на ризик захворювання, а частини на втрату боєздатності!

Мені одній здається, що ці дії можна кваліфікувати як підрив боєздатності армії в цілому?!

Вимагаємо правду, досить показухи!

А тим часом поки військові кричать через ЗМІ, що їм не надають нормальну медичну допомогу - Командування медичних сил звітує про успішні заліки й підсумки на своїй сторінці ", - написала волонтерка Воронкова 13 листопада.

4 грудня вона повідомила, що за цей пост Командування медични сил подало до суду проти неї позов. При цьому Воронкова запевняє, що Хомчак у курсі про цей позов і схвалив його.

"БІЛЬШЕ НІЖ ОРДЕН!

На мене подали в суд.

За пост в фейсбуці!!!!!

Я точно живу в Україні???

Чи вже в Раші чи в Белораші?

Так, спочатку я сама не повірила, але 12!!! листів позову від Командування медичних сил під керівництвом Генштаба.

Ось за цей пост

https://www.facebook.com/100001341160844/posts/3462236980497640/?d=n

Круте таке привітання з Днем Волонтера на сьомому році війни - ох@єть як щиро та зворушливо...

Дякую пану Хомчаку та пану Хоменко за таку високу оцінку мене як волонтера, активіста, людини, яка доклала неймовірних зусиль для реанімації військової медицини з 2014 року.

Відмазки, що ви "білі й пухнасті" та тут наче ні до чого - не катят:

1. Халік (він позивач від КМС) самостійно ніколи не наважився б на такий крок без згоди керівника з ГШ.

2. У мене є всі документальні докази, що пан Хомчак - в курсі цього позову, а значить дав "добро"на майбутнє "судилище"

І це офіцери, у яких є честь?

Я вам так сильно заважаю?

Чи ви боїтесь жінки волонтера?

Або може вам не подобаються блондинки?

Не шановні Хоменко і Хомчак, цим ви показали одне: масштабчик ваших "генеральських" особистостей.

Чекаю з нетерпінням, що ваше перебування на посадах добігає кінця. Як би Хоменко не хапався за своє крісло.

Всьо, фініта ля комедія!

Маю надію, що у суддів вистачить здорового глузду і справа проти мене не дійде до Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду (як у подібному випадку справи проти Юрія Бутусова, "Цензор.НЕТ").

Коли тільки цей суд зміг відрізнити "чорне від білого", а, точніше, оціночне судження (їх не можна визнати недостовірним) від фактичного.

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Поясніть мені, наївній, - це тепер норма сьогодення - активістам рот "затикати" судами за пости в фейсбуці???

Знаю, що існує ще одна справа проти волонтера... Тарас Тополя - приготуватися?!" - повідомила Воронкова.



















