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позов (367) медицина (1442) суд (8044) Хоменко (5) волонтери (1215) ЗСУ (5772) Хомчак (242) Воронкова (10) коронавірус (16702)

Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії

Командування медичних сил ЗСУ подало до суду на волонтерку Наталю Воронкову, яка перепостила статтю Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії та розповіла про ситуацію з військовою медициною в ЗСУ.

Про це волонтерка Наталя Воронкова повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

13 листопада волонтерка Наталя Воронкова поширила на своїй сторінці у фейсбуці статтю Цензор.НЕТ "COVID-19 у ЗСУ: COVID-19 У ЗСУ: "Після того, як зник нюх, я тиждень жив у казармі та вибивав машину, щоб здати тест. Вже з позитивним результатом мене ізолювали у холодне приміщення". Волонтерка у своєму дописі розповіла про складну ситуацію, в якій перебуває військова медицина. А вже 4 грудня вона повідомила, що за цей пост на неї подало в суд Командування медичних сил ЗСУ.

"ЦУГЦВАНГ або ПАТовий результат реформи військової медицини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею тактичних рюкзаків для медиків і розвідників у зоні ООС

Вся військова медицина на сьогодні 100% підпорядкована 2 офіцерам:

1. Командувачу медичних сил - Хоменку Ігору Петровичу (зараз у зв’язку з розслідуванням зашкварних закупівель КМС по маскам та по ШВЛ "виведений в розпорядження" Міністра оборони України)

2. Головнокомандувачу Хомчаку Руслану Борисовичу - йому безпосередньо підпорядковується Командування медичних сил.

Тепер прошу пройти за посиланням та почитати статтю: https://m.censor.net/.../covid19_u_zsu_pslya_togo_yak...

Всі волонтери й представники громадськості, які й сьогодні активно допомагають фронту, підтвердять ці факти та ще й готові навести нові приклади катастрофи у військово-медичних силах ЗСУ. Не тільки у Старичах, а і у Житомирі й у Яворові, майже всюди схожа ситуація як описано в статті!

Окрема ланка цієї катастрофи - це медичне постачання у зону бойових дій: заявки військових медиків виконуються на 20-30%

Тобто пара упаковок знеболюючого або жарознижувального препарату на весь батальйон - це вже норма 2020 року! А все реально необхідне бійці купують самі, або медики просять у волонтерів.

Також читайте: ЗСУ виконали в цілому своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, - Хомчак

Особисто я дуже вдячна військовому, що наважився не промовчати, розповів правду!

Дзвінків, звернень з проханнями про допомогу від військових та медиків ЗСУ у мене та у інших медичних волонтерів дуже багато й за останній час тільки збільшується.

Такі ситуації чітко вказують на систематичну бездіяльність Командувача медичних сил та осіб ним призначених.

Ось до чого призвела так звана "реформа" з єдиним підпорядкуванням ГШ (у подальшому Головнокомандувачу Хомчаку) всієї медичної структури.

Всіх незгодних - звільнили.

Всі інші - мовчать - бо бояться, або впроваджують тіж "військові стандарти", що й Хоменко під керівництвом Хомчака.

До речі, вони дуже близькі друзі, про що неодноразово писав Тарас Тополя: https://www.facebook.com/taras.topolya/posts/3475671529179229

Ще раз зауважу - на сьогодні жоден з медиків не підпорядковується напряму Міністру оборони України!

Всі медики зажахані Хоменком та його оточенням.

І ось підсумок!

Нехтування наданням медичної допомоги хворому на коронавірус, та, відповідно, наражання інших військових на ризик захворювання, а частини на втрату боєздатності!

Мені одній здається, що ці дії можна кваліфікувати як підрив боєздатності армії в цілому?!

Вимагаємо правду, досить показухи!

А тим часом поки військові кричать через ЗМІ, що їм не надають нормальну медичну допомогу - Командування медичних сил звітує про успішні заліки й підсумки на своїй сторінці ", - написала волонтерка Воронкова 13 листопада.

4 грудня вона повідомила, що за цей пост Командування медични сил подало до суду проти неї позов. При цьому Воронкова запевняє, що Хомчак у курсі про цей позов і схвалив його.

"БІЛЬШЕ НІЖ ОРДЕН!

На мене подали в суд.

За пост в фейсбуці!!!!!

Я точно живу в Україні???

Чи вже в Раші чи в Белораші?

Так, спочатку я сама не повірила, але 12!!! листів позову від Командування медичних сил під керівництвом Генштаба.

Ось за цей пост

https://www.facebook.com/100001341160844/posts/3462236980497640/?d=n

Круте таке привітання з Днем Волонтера на сьомому році війни - ох@єть як щиро та зворушливо...

Дякую пану Хомчаку та пану Хоменко за таку високу оцінку мене як волонтера, активіста, людини, яка доклала неймовірних зусиль для реанімації військової медицини з 2014 року.

Відмазки, що ви "білі й пухнасті" та тут наче ні до чого - не катят:

1. Халік (він позивач від КМС) самостійно ніколи не наважився б на такий крок без згоди керівника з ГШ.

2. У мене є всі документальні докази, що пан Хомчак - в курсі цього позову, а значить дав "добро"на майбутнє "судилище"

І це офіцери, у яких є честь?

Я вам так сильно заважаю?

Чи ви боїтесь жінки волонтера?

Або може вам не подобаються блондинки?

Не шановні Хоменко і Хомчак, цим ви показали одне: масштабчик ваших "генеральських" особистостей.

Чекаю з нетерпінням, що ваше перебування на посадах добігає кінця. Як би Хоменко не хапався за своє крісло.

Всьо, фініта ля комедія!

Маю надію, що у суддів вистачить здорового глузду і справа проти мене не дійде до Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду (як у подібному випадку справи проти Юрія Бутусова, "Цензор.НЕТ").

Коли тільки цей суд зміг відрізнити "чорне від білого", а, точніше, оціночне судження (їх не можна визнати недостовірним) від фактичного.

Також читайте: Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова

Поясніть мені, наївній, - це тепер норма сьогодення - активістам рот "затикати" судами за пости в фейсбуці???

Знаю, що існує ще одна справа проти волонтера... Тарас Тополя  - приготуватися?!" - повідомила Воронкова.

Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії 01
Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії 02
Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії 03
Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії 04
Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії 05
Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії 06
Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії 07
Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії 08
Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії 09
Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії 10

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
А де судять за репости? Нагадайте як називається це державне утворення. Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии - Цензор.НЕТ 3771
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04.12.2020 11:39
+21
А говнокомандуючий клепає відосики і гундосить який він положітєльний.
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04.12.2020 11:37
+12
Кловун може помститись, з нього станеться.
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04.12.2020 11:38
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Кловун може помститись, з нього станеться.
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04.12.2020 11:38 Відповісти
Хомчака потрібно звільняти, хай йде у відпустку по уходу за дитиною-дружиною!
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04.12.2020 11:45 Відповісти
Хомчака нужно предать трибуналу, вообще-то, за дезертирство под Иловайском. В нормальной стране он бы уже давно сидел, а в былые времена, его вообще бы уже давно поставили к стенке.
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04.12.2020 12:29 Відповісти
В армии вообще болеть не должны по-идее. Всех офицеров на время пандемии и контрактников поставить на казарменное положение. Срочникам запретить увалы. Пусть сидят по воинских частях до улучшения эпидемиологической ситуации)))
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04.12.2020 11:36 Відповісти
в армии вообще то могут болеть только с разрешения командира и плевать на то что говорит врач . этот совково-дебилизм снова вернули
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04.12.2020 12:22 Відповісти
А говнокомандуючий клепає відосики і гундосить який він положітєльний.
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04.12.2020 11:37 Відповісти
При Свинарчуках було краще.
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04.12.2020 11:38 Відповісти
свинарчуки зараз, йолопе
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04.12.2020 13:08 Відповісти
Да ти шо? Який ти вумний?
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04.12.2020 13:13 Відповісти
добре що не такий як ти, академік
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04.12.2020 13:29 Відповісти
А де судять за репости? Нагадайте як називається це державне утворення. Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии - Цензор.НЕТ 3771
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04.12.2020 11:39 Відповісти
Рабссия !!!
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04.12.2020 12:13 Відповісти
Результатом виборів 2019 і є зміна напряму курсу країни. Тільки 73% дятли не змогли цього тоді побачити
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04.12.2020 13:07 Відповісти
Судять там же де і за державну зраду, тільки дають більше.
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04.12.2020 13:14 Відповісти
Повна жо"а у всьому...
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04.12.2020 11:39 Відповісти
Да как она посмела! Наш наполеоний буонапартий гринпоц не спит и не есть, вместе с другими фсбшными консервами таранами и хомчаками все про Украинскую армию думает день и ночь! и коньяк не льется в рот! Расстрелять!
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04.12.2020 11:43 Відповісти
Да барыга мародер,все украл .Опять нет медикаментов и мед.помощи как в 14 году.Ведь при нормальном главнокомандующем и НГШ ,все было не так.Таблетки не те ,палаты и палатки с отоплением не правильные.Вся эта брехня про армию ,не уходила с этого сайта с 18по19 год.Хуже не будет ? Точно?
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04.12.2020 11:45 Відповісти
ну у вас, в свинособачии,за репост садят -вы, кацапорабы, думаете что это норма)
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04.12.2020 12:09 Відповісти
Совковые генералов гнать поганой метлой.
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04.12.2020 11:46 Відповісти
пока только суд, дорогенькі, а ведь так мы дождемся выбитых за правду зубов и изнасилований милицейской дубинкой только за то, что не молчали, что протестовали, что помогали, что воевали..., реванш приходит постепенно, но верно...
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04.12.2020 11:53 Відповісти
Сама Воронкова крайне неприятная баба.

От ее "волонтерства" одно название
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04.12.2020 11:59 Відповісти
Хомчаку сейчас не до медиков, ему надо чтоб жена место в Черниговской ОГА не потеряла, из-за беременности, а то она не сможет эффективно выполнить свой долг перед обществом.
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04.12.2020 12:04 Відповісти
А ви помітили, панове, що Президент США, лікується, якщо щось, у військовому госпіталі?
Понятно,що не українському.

Мабуть не довіряє тамошнім "феофаніям"?
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04.12.2020 12:46 Відповісти
Что, прячет правду ваш этот шоколадный мародер!?
ой, стоп...
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04.12.2020 12:53 Відповісти
нУжНо ПрОсТо пЕРесТаТь бОлеТь)))) =*
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04.12.2020 12:54 Відповісти
Я избавлю Украину от совка!
Ожидание: из армии исчезнут остатки совкового уклада.
Реальность: в суд за репост.

Ну хоть посмійомся (с) да зебилы?
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04.12.2020 12:56 Відповісти
Знову " зрада". По перше : заголовок не відповідає суті статті, подали в суд не на волонтера, а про захист гідності та честі. ( Це їх право, як в демократичній державі. В рашкі булоб зовсім по другому.). По друге : висновки. потрібно робити ро рішенню суду. По третє: Цензор нет знову робить сенсацію де ЇЇ немає. Четверте: ГШ замість того щоб виправити ситуацію, і зробити висновки тільки поглибює проблему, та пробує її замазати. НУ і останнє: в данній ситуації у пані Воронкової є всі шанси виграти процес, і тоді резонанс може бути набагато більшим. Шановні не робіть паніку, там де її немає.
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04.12.2020 13:20 Відповісти
Вова Б. не передёргивай!!!!Ведь волонтёр сделала репост по материалам из Цензора.нет и указала при этом источник!!!!!И по закону нужно спрашивать с Бирюкова (или с солдата ВСУ,который давал ему интервью)...а не "трахать" криминальными позовами волонтёра!!!!Или мед.начальство ВСУ юридически безграмотно,или выиграть тяжбу у Бирюкова у них шансов нет...и они подыскали беззащитную лохушку!!! Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії - Цензор.НЕТ 987
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04.12.2020 15:35 Відповісти
Безсумнівно, що у тих, які організовували і здійснювали цю муть, до біса вільного часу на дурну роботу, що в умовах війни неймовірно.
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04.12.2020 16:53 Відповісти
Ні, клоун тут ні до чого....
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04.12.2020 14:30 Відповісти
"Дійсним доповідаю..."
Йоханий бабай, 30 років минуло, а штампи совкових рапортів живуть і перемагають.
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04.12.2020 16:55 Відповісти
 
 