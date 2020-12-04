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Готується нота в ОБСЄ через обстріл терористами Водяного. Це ще один аргумент для посилення санкцій, - українська делегація в ТКГ

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Готується нота в ОБСЄ через обстріл терористами Водяного. Це ще один аргумент для посилення санкцій, - українська делегація в ТКГ

Під час обстрілу Водяного терористи використовували заборонені міномети й артилерію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані української делегації в ТКГ в соцмережі "Фейсбук".

"Сьгодні вночі, 4 грудня, в районі Водяного (Маріуполь) зафіксовано грубе порушення противником режиму припинення вогню, а саме: використання артилерії 122 мм (13 снарядів) та міномета 120 мм (6 мін).

Втрат з боку підрозділів ЗС України - немає.

Дії щодо ситуації:

  1. Через координаційний механізм заведено "режим тиші".
  2. Відправлено письмове повідомлення СММ ОБСЄ.
  3. Спостережна група УССЦКК "Маріуполь" здійснює заходи щодо верифікації події.

"Українська делегація нагадує охочим постріляти, що кожне таке порушення стає ще однією цеглою в мур, яким РФ відгороджує себе від цивілізованого світу, та ще одним аргументом до збереження санкцій", - резюмували в українській делегації в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС

Автор: Анастасія Потіха
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не ноты нада готовить, а лупить минометами и градами по сипарам Готовится нота в ОБСЕ из-за обстрела террористами Водяного. Это еще один аргумент для усиления санкций, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 7602
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04.12.2020 11:38 Відповісти
Потрібно задіяти Байрактари для цілодобового чергування в повітрі над ОРДЛО, щоб оперативно наносити удари по позиціям терористів які порушують припинення вогню!
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04.12.2020 11:50 Відповісти
Ваші ноти вже в поштові скриньки не влазять.
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04.12.2020 11:40 Відповісти
Вот и емблема ТКГ от арестовича пригодилась в оформлении новости) а говорите что говно бесполезно.
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04.12.2020 11:45 Відповісти
Готується нота в ОБСЄ через обстріл терористами Водяного. Це ще один аргумент для посилення санкцій, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 9480
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04.12.2020 11:48 Відповісти
Раніше за "злочиної влади", на обстріли відповідали обстрілами такою ж зброєю, а не обстрілювали пусте повітря пустими словами та нотами...
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04.12.2020 11:57 Відповісти
100-й гумконвой в действии.
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04.12.2020 12:12 Відповісти
 
 