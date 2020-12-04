Готується нота в ОБСЄ через обстріл терористами Водяного. Це ще один аргумент для посилення санкцій, - українська делегація в ТКГ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Під час обстрілу Водяного терористи використовували заборонені міномети й артилерію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані української делегації в ТКГ в соцмережі "Фейсбук".
"Сьгодні вночі, 4 грудня, в районі Водяного (Маріуполь) зафіксовано грубе порушення противником режиму припинення вогню, а саме: використання артилерії 122 мм (13 снарядів) та міномета 120 мм (6 мін).
Втрат з боку підрозділів ЗС України - немає.
Дії щодо ситуації:
- Через координаційний механізм заведено "режим тиші".
- Відправлено письмове повідомлення СММ ОБСЄ.
- Спостережна група УССЦКК "Маріуполь" здійснює заходи щодо верифікації події.
"Українська делегація нагадує охочим постріляти, що кожне таке порушення стає ще однією цеглою в мур, яким РФ відгороджує себе від цивілізованого світу, та ще одним аргументом до збереження санкцій", - резюмували в українській делегації в ТКГ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар04.12.2020 11:38 Відповісти Мені подобається 1
Igor L
показати весь коментар04.12.2020 11:50 Відповісти Мені подобається 0
Игорь Горобец 0cada803
показати весь коментар04.12.2020 11:40 Відповісти Мені подобається 2
Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар04.12.2020 11:45 Відповісти Мені подобається 1
Огусто
показати весь коментар04.12.2020 11:48 Відповісти Мені подобається 3
Вадим Кар
показати весь коментар04.12.2020 11:57 Відповісти Мені подобається 1
Patriot2015
показати весь коментар04.12.2020 12:12 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...