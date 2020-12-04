Готується нота в ОБСЄ через обстріл терористами Водяного. Це ще один аргумент для посилення санкцій, - українська делегація в ТКГ

Під час обстрілу Водяного терористи використовували заборонені міномети й артилерію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані української делегації в ТКГ в соцмережі "Фейсбук".

"Сьгодні вночі, 4 грудня, в районі Водяного (Маріуполь) зафіксовано грубе порушення противником режиму припинення вогню, а саме: використання артилерії 122 мм (13 снарядів) та міномета 120 мм (6 мін).

Втрат з боку підрозділів ЗС України - немає.

Дії щодо ситуації:

Через координаційний механізм заведено "режим тиші". Відправлено письмове повідомлення СММ ОБСЄ. Спостережна група УССЦКК "Маріуполь" здійснює заходи щодо верифікації події.

"Українська делегація нагадує охочим постріляти, що кожне таке порушення стає ще однією цеглою в мур, яким РФ відгороджує себе від цивілізованого світу, та ще одним аргументом до збереження санкцій", - резюмували в українській делегації в ТКГ.

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