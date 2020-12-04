Десятки засуджених і обвинувачених, мільйони відшкодованих і заарештованих коштів: 5 років тому перші детективи НАБУ почали розслідування низки знакових для країни справ

Сьогодні виповнюється 5 років, відколи перші детективи НАБУ внесли в ЄРДР матеріали перших кримінальних проваджень. Саме 4 грудня 2015 року стартували розслідування низки відомих і, без перебільшення, знакових для держави справ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ у Facebook.

Отже, "Газова справа" - розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування" https://bit.ly/3lZuSzD.

"Внаслідок злочину державі завдано 3 млрд грн збитків: 740 млн грн — втрачений дохід ПАТ "УГВ", який отримали компанії, підконтрольні організатору схеми, 2 млрд грн — шкода для держбюджету через рішення ДФС України про розстрочення виплати ренти за користування надрами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідство тривало з грудня 2015 року до лютого 2019 року. 30 травня 2017 року скерували суду обвинувальний акт стосовно восьми учасників "газової схеми". 18 лютого 2019 року - стосовно народного депутата України, а також фінансової директорки підконтрольних народному депутату підприємств, задіяних у схемі.

Детективи встановили понад 29 учасників корупційної схеми, із них: 11 засуджених, 15 обвинувачених (у тому числі екснардеп-організатор), 3 підозрюваних - у розшуку.

11 підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості.

На підставі угод про визнання винуватості ПАТ "УГВ" відшкодовано 36 млн грн.

У травні 2017 року ПАТ "УГВ" подало цивільний позов про відшкодування завданих через "газову схему" збитків у повному розмірі — 740 млн грн. Питання задоволення позову буде вирішено одночасно з винесенням вироку у справі.

Також у НАБУ додали, що у суді триває розгляд справи, до матеріалів якої вже долучено понад 230 томів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов

"СХІДГЗК" - "ЕНЕРГОАТОМ" - заволодіння коштами "Східного гірничо-збагачувального комбінату" і "Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" https://bit.ly/3fuh25G.

Завдано шкоди державі як єдиному власнику двох підприємств: ДП "СхідГЗК" — 17,29 млн дол. США, ДП "НАЕК "Енергоатом" — 6,4 млн євро.

"З’ясування викладених обставин стало одним із перших завдань детективів НАБУ. Фактично розслідування цих схем детективи НАБУ здійснювали паралельно в межах двох кримінальних проваджень. У листопаді 2017 року, після встановлення ролей всіх учасників, два провадження об’єднали в одне. Слідство тривало з грудня 2015 року до січня 2018 року. 22 травня 2018 року обвинувальний акт скеровано до суду", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що детективи встановили ролі 11 учасників злочинів, стосовно 8 з них, у тому числі екснардепа, обвинувальний акт скеровано до суду. 3 особи перебувають у розшуку, стосовно 1 особи триває досудове розслідування.

"За запитом НАБУ про міжнародну правову допомогу на рахунку задіяної у схемі компанії "Bradcrest investment s.a." у швейцарському банку арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарських франків). Для забезпечення відшкодування збитків після вироку суду накладено арешт на майно підозрюваних: 8 квартир, 8 автомобілів, частки у статутних капіталах компаній України вартістю 7,6 млн грн, грошові кошти на розрахункових рахунках іноземних компаній у розмірі 20 тис. дол. США.

У судовому процесі триває дослідження доказів", - повідомили в НАБУ.

"ОБЛЕНЕРГО" - "ЕНЕРГОМЕРЕЖА" - заволодіння 346 220 000 грн ВАТ "Запоріжжяобленерго" (60% акцій належить державі) https://bit.ly/2V2qK5L.

"Слідство тривало з грудня 2015 року до серпня 2019 року. 16 червня 2020 року обвинувальний акт стосовно двох осіб скеровано до суду. Проте завершено розслідування лише окремих епізодів корупційної схеми, щодо низки схожих правочинів за участю обленерго з державною часткою власності розслідування триває.

У справі — двоє обвинувачених: ексголова правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" та колишній в.о. генерального директора ВАТ "Запоріжжяобленерго".

Впродовж 3 років очільник "Енергомережі" переховувався від слідства, лише у квітні 2019 року його екстрадовано з Німеччини в Україну. Другий обвинувачений досі перебуває у розшуку. Стосовно нього триває заочний судовий розгляд", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що за матеріалами досудового розслідування Національне бюро домоглося визнання недійсними 5 договорів про відступлення права вимоги на загальну суму понад 346 млн грн, а також забезпечило відшкодування 74 млн грн.

Також в НАБУ додали, що в суді відбулося підготовче засідання, прокурор зачитав короткий виклад обвинувального акта, сторони виступили зі вступними промовами, визначили порядок дослідження доказів. Наступне судове засідання призначене на 11 січня 2021 року.











