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На мітингу під Радою періодичні перепалки і штовханина. Складено два адмінпротоколи, - поліція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На мітингу під Радою періодичні перепалки і штовханина. Складено два адмінпротоколи, - поліція. ФОТО

Столичні правоохоронці закликають організаторів і учасників мітингу під стінами Верховної Ради дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції Києва.

"Під час проведення превентивної роботи з учасниками заходів, окремі з них агресивно поводяться та не реагують на законні вимоги правоохоронців. Для відновлення правопорядку правоохоронці вимушені створювати живі коридори та відтісняти громадян для безперешкодного проходу та проїзду автотранспорту. Відтак, періодично між протестувальниками та правоохоронцями виникають словесні перепалки та короткотривалі штовханини", - йдеться в повідомленні поліції.

Крім цього зазначається, що на цей момент на двох активних активістів поліцейськими на місці складено адміністративні матеріали за порушення ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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На мітингу під Радою періодичні перепалки і штовханина. Складено два адмінпротоколи, - поліція 01
На мітингу під Радою періодичні перепалки і штовханина. Складено два адмінпротоколи, - поліція 02
На мітингу під Радою періодичні перепалки і штовханина. Складено два адмінпротоколи, - поліція 03

ФОТО: пресслужба Нацполіції України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Намазуй ТЄ!

На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция - Цензор.НЕТ 9459
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04.12.2020 12:05
+5
Казнокрады и Гетьманцев & C не хотят выйти потолкаться с избирателями?
Заодно и про штрафы за воровство пусть расскажут.
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04.12.2020 12:11
+4
На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция - Цензор.НЕТ 9421
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04.12.2020 12:25
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Намазуй ТЄ!

На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция - Цензор.НЕТ 9459
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04.12.2020 12:05 Відповісти
Гнати цих говноФОПів з під стін ВРУ. Не хочуть платити податки в Україні - хай ідуть в Польщу на заробітки!
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04.12.2020 12:32 Відповісти
Казнокрады и Гетьманцев & C не хотят выйти потолкаться с избирателями?
Заодно и про штрафы за воровство пусть расскажут.
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04.12.2020 12:11 Відповісти
Цікаво, а мітингарі вже зрозуміли кореляцію свого нинішнього стану зі своїм вибором у 2019 році?
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04.12.2020 12:16 Відповісти
Воры за толстыми стенами, а менты рассказывают всем , в том числе СМИ о том, что в рядах протестующих какие-то подозрительные перепалки и на них составляют протоколы. Скоро будут паковать людей в автозаки.
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04.12.2020 12:16 Відповісти
А так всі не хотіли Бариги...тепер відморожуйте яйця...
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04.12.2020 12:16 Відповісти
Не не годится, пусть учатся у бульбашей - те вообще безбашенные и буйные.
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04.12.2020 12:23 Відповісти
На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция - Цензор.НЕТ 9421
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04.12.2020 12:25 Відповісти
це маєш на увазі?

підеш далеко
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04.12.2020 12:59 Відповісти
гнилой цензор, а почему не пишете, что за митинг?
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04.12.2020 12:26 Відповісти
По-видимому против налогов. Налоги платят только лохи. А под радой собрались нелохи. На мітингу під Радою періодичні перепалки і штовханина. Складено два адмінпротоколи, - поліція - Цензор.НЕТ 1899
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04.12.2020 13:48 Відповісти
Скоріше оголосити обсервацію усієї країни бо буде лохзедаунам 3.14
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04.12.2020 19:39 Відповісти
 
 