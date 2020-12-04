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За добу через COVID-19 у Києві померли 26 осіб, виявили 1 374 нові випадки, серед захворілих 82 дитини і 78 медиків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У Києві за минулу добу виявили тисячі триста сімдесят-чотири хворих коронавірусів, 26 осіб померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва повідомив під час онлайн-брифінгу.

"У Києві за минулу добу виявили 1374 хворих на коронавірус. 26 людей - померли. Усього за період пандемії в столиці 1395 летальних випадків від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 76 750", - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 794 жінки віком від 18 до 92 років і 33 дівчинки від одного до 17 років. А також 498 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв і 49 хлопчиків від чотирьох місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, і 78 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для пацієнтів з COVID-19 можуть виділити близько 90 тис. ліжок, - МОЗ

Одужали за добу - 310 людей. Усього коронавірус подолали 24 585 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 219, Солом'янсьому – 213 та в Голосіївському районі – 156 випадків", - зазначив Віталій Кличко.

За добу через COVID-19 у Києві померли 26 осіб, виявили 1 374 нові випадки, серед захворілих 82 дитини і 78 медиків, - Кличко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Кстати, почти ровно 2% 26 от 1300 то.
Видать решили все таки более-менее статистику давать, а не так как было - очень странно разброс был не раз. Из-за смертности 2% все обосрались и усадили всех на бут карантин.
особенно прикольно весной было - мизер заболевших - и все на карантин, как будто специально шоб расслабились, а потом - Вирус наносит хитрый удар, а половина жителей: Вирусанет, вывсеврети.
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04.12.2020 12:25 Відповісти
Непрофесіонали у владі неспроможні зрозуміти суть боротьби з епідемією! Вони не розуміють що головне завдання влади відділити хворих від здорових, а для цього потрібно знати хто хворий, а для цього потрібно тестувати людей кожен місяць, бо ПЛР тест буде позитивний аж до 70 діб після перенесення коронавірусу і тому дуже важливо знати коли в людини ПЛР тест почав бути позитивним, тобто потрібна історія тестування, тобто потрібен сертифікат здоров'я в якому будуть вказані попередні результати тестів на різні хвороби. Потрібно вводити медичну сертифікацію здоров'я всіх груп ризику і взагалі всіх громадян які перебувають в громадському просторі і кожен місяць повторним тестуванням підтверджувати стан здоров'я кожного громадянина аж поки не мине епідемія, а для груп ризику ще кілька місяців, а може і постійно!
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04.12.2020 12:27 Відповісти
и немедленно чипировать. или как там все боятся то)
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04.12.2020 12:37 Відповісти
 
 