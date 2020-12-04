За добу через COVID-19 у Києві померли 26 осіб, виявили 1 374 нові випадки, серед захворілих 82 дитини і 78 медиків, - Кличко

У Києві за минулу добу виявили тисячі триста сімдесят-чотири хворих коронавірусів, 26 осіб померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва повідомив під час онлайн-брифінгу.

"У Києві за минулу добу виявили 1374 хворих на коронавірус. 26 людей - померли. Усього за період пандемії в столиці 1395 летальних випадків від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 76 750", - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 794 жінки віком від 18 до 92 років і 33 дівчинки від одного до 17 років. А також 498 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв і 49 хлопчиків від чотирьох місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, і 78 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за добу - 310 людей. Усього коронавірус подолали 24 585 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 219, Солом'янсьому – 213 та в Голосіївському районі – 156 випадків", - зазначив Віталій Кличко.