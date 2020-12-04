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Новини Київські новини Коронавірус і карантин
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дитячий садок (322) карантин (16073) Кличко (2814) школа (1833) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

На карантин у Києві закрито п'ять шкіл і дев'ять дитсадків. На COVID-19 хворіють 1400 школярів і понад 1060 педагогів, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

На карантин у Києві закрито п'ять шкіл і дев'ять дитсадків. На COVID-19 хворіють 1400 школярів і понад 1060 педагогів, - Кличко

На сьогодні в Києві на карантин закрито 5 шкіл і 9 дитячих садків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"На сьогодні в місті закрито на карантин 5 шкіл. На дистанційне навчання перевели 1171 клас у 287-ми школах. Загалом хворих на коронавірус школярів у Києві майже 1400. Також хворіють понад 1060 педагогів", - повідомив Кличко.

За словами мера, через виявлені випадки вірусу тимчасово закрито 203 групи в 151-му садку. 9 дитячих садочків повністю закриті на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні - понад 50%.

Також читайте: Під час локдауну дитсадки і початкова школа мають працювати, а середня і старша - навчатися дистанційно, - нардеп "Голосу" Піпа

Автор: Наталя Джума
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Непрофесіонали у владі неспроможні зрозуміти суть боротьби з епідемією! Вони не розуміють що головне завдання влади відділити хворих від здорових, а для цього потрібно знати хто хворий, а для цього потрібно тестувати людей кожен місяць, бо ПЛР тест буде позитивний аж до 70 діб після перенесення коронавірусу і тому дуже важливо знати коли в людини ПЛР тест почав бути позитивним, тобто потрібна історія тестування, тобто потрібен сертифікат здоров'я в якому будуть вказані попередні результати тестів на різні хвороби. Потрібно вводити медичну сертифікацію здоров'я всіх груп ризику і взагалі всіх громадян які перебувають в громадському просторі і кожен місяць повторним тестуванням підтверджувати стан здоров'я кожного громадянина аж поки не мине епідемія, а для груп ризику ще кілька місяців, а може і постійно!
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04.12.2020 12:26 Відповісти
Млять, закривайте всі садки і школи, як в розвинутих країнах, варіяти.
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04.12.2020 12:26 Відповісти
Почали підкручувати цифри... Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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04.12.2020 13:22 Відповісти
каждый школотрон заражает по учителю На карантин у Києві закрито п'ять шкіл і дев'ять дитсадків. На COVID-19 хворіють 1400 школярів і понад 1060 педагогів, - Кличко - Цензор.НЕТ 5731
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04.12.2020 14:13 Відповісти
 
 