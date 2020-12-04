На карантин у Києві закрито п'ять шкіл і дев'ять дитсадків. На COVID-19 хворіють 1400 школярів і понад 1060 педагогів, - Кличко

На сьогодні в Києві на карантин закрито 5 шкіл і 9 дитячих садків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"На сьогодні в місті закрито на карантин 5 шкіл. На дистанційне навчання перевели 1171 клас у 287-ми школах. Загалом хворих на коронавірус школярів у Києві майже 1400. Також хворіють понад 1060 педагогів", - повідомив Кличко.

За словами мера, через виявлені випадки вірусу тимчасово закрито 203 групи в 151-му садку. 9 дитячих садочків повністю закриті на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні - понад 50%.

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