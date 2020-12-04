Рада на пів року звільнила частину ФОПів від ЄСВ та єдиного податку
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Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №4430 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню COVID-19.
"За" проголосували 302 народні депутати, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Згідно із законом, списується податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 гривень, та його не погашено станом на 01.11.2020.
До 29 грудня 2021 року відстрочується погашення податкового боргу платників податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень.
Також передбачається списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом.
Поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення збільшується до 3060 гривень.
Згідно з документом, не будуть оподатковувати ПДФО та податком на прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані відповідно до закону про соцпідтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період карантину через коронавірус.
Платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року.
Крім того, звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску платники єдиного податку першої групи в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе. Визначається, що такі періоди включаються до страхового стажу.
Будь ласка, зачекайте...
Так вот на нас болт забили большой и волосатый.
Обидно, что из за гандонов проголосовавших за гандонов, нас теперь за лохов держат...
То ти кажеш ФОПів розігнати і хай платять податки.
Одиниці цих ФОПів працюють з прибутком настільки великим, щоб чим платити зарплати, оренди, кредити при локдаунах. Коли закривають якийсь ресторан, магазин , який стояв на оренді, наприклад, на біржу йдуть працівники ресторану плюс власник і їм платить гроші далі держава.
Більшість фопів як ти кажеш "гімно фопи" які працюють з низьким прибутком. Одиниці успішних.
Хай всіх закриють і будеш тоді до олігархів за покупками ходити і в майбутньому працювати за копійки в колгоспі імені Коломойського\Порошенка\Ахметова чи іншого олігарха, коли малого і середнього бізнесу не стане?
Пролетариат, в силу своего скудоумия, не в состоянии понять , что заводы --- давно захапали олигархи, и идти на завод --- увеличивать состояние тех же Ахметовых и пр. да олигарха он и не видит никогда, и не увидит... А тут вот она -- причина всех его "негараздів", стоит буржуйская морда, рожа -- чуть не треснет!)) Классовая ненависть и сейчас в комментах, никуда не делась...
Да, я не люблю пролетариат! © (и колхозное крестьянство) Мало того, считаю его тормозом в развитии общества... Задача пролетария --- тупо строгать гайку, которую придумали инженеры...И ни в коем случае, не допускать их к избирательным урнам! А то они такого наголосуют... Уже наголосовали!
Той, хто УСПІШНО працює, впорається і без допомоги.
А якщо "закрити говноФОПів", то вони не "працювати по найму" підуть, бо нема куди, а на біржу. І будуть отримувати ще більше грошей від держави у якості допомоги за безробіттям.
А ще можна перестріляти усіх пенсіонерів, бо вони взагалі не працюють, чи не так?..
Відео:
https://twitter.com/i/status/1334805271412174848
И вот это нытье везде и во всем. Наши люди в большинсве своем очень похожи ментально на кацапов. Без царя в голове не могут представить себе ни жизни ни бизнеса. Очень хочется, чтобы какой-то царь в Киеве или какая-то толпа протестующих решила ЕГО вопросы. А сам он нихера делать не будет, только скулить.
Ребята, если у вас бизнес у которого не хватает оборотных средтсв оплатить налоги, то это не бизнес, или бизнесмен из вас крайне хреновый. Не мучайте себя, работайте "на дядю"