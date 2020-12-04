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Рада на пів року звільнила частину ФОПів від ЄСВ та єдиного податку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада на пів року звільнила частину ФОПів від ЄСВ та єдиного податку

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №4430 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню COVID-19.

"За" проголосували 302 народні депутати, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Згідно із законом, списується податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 гривень, та його не погашено станом на 01.11.2020.

До 29 грудня 2021 року відстрочується погашення податкового боргу платників податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень.

Також передбачається списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом.

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Поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення збільшується до 3060 гривень.

Згідно з документом, не будуть оподатковувати ПДФО та податком на прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані відповідно до закону про соцпідтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період карантину через коронавірус.

Платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року.

Крім того, звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску платники єдиного податку першої групи в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе. Визначається, що такі періоди включаються до страхового стажу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Це рішення ВРУ має бути відмінено! В Україні проголошена рівність всіх перед Законом! Або всім відміняйте, або нікому!
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04.12.2020 12:28
+12
Вот так... платишь налоги, тянешься из последних сил, а тем кто хер забил еще и все списали!
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04.12.2020 12:35
+10
На ринку якраз стоять ФОПи. 1 і 2 група. Чи ти за бабусь з овочами своїми, яких мєнти ганяють?
То ти кажеш ФОПів розігнати і хай платять податки.

Одиниці цих ФОПів працюють з прибутком настільки великим, щоб чим платити зарплати, оренди, кредити при локдаунах. Коли закривають якийсь ресторан, магазин , який стояв на оренді, наприклад, на біржу йдуть працівники ресторану плюс власник і їм платить гроші далі держава.
Більшість фопів як ти кажеш "гімно фопи" які працюють з низьким прибутком. Одиниці успішних.

Хай всіх закриють і будеш тоді до олігархів за покупками ходити і в майбутньому працювати за копійки в колгоспі імені Коломойського\Порошенка\Ахметова чи іншого олігарха, коли малого і середнього бізнесу не стане?
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04.12.2020 13:00
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Це рішення ВРУ має бути відмінено! В Україні проголошена рівність всіх перед Законом! Або всім відміняйте, або нікому!
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04.12.2020 12:28 Відповісти
Вот так... платишь налоги, тянешься из последних сил, а тем кто хер забил еще и все списали!
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04.12.2020 12:35 Відповісти
А вот если бы Ваше предприятие, взяли и закрыли распоряжением Кабмина, (ну, так как рынки, точки общепита) но налоги --- все равно плати??
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04.12.2020 16:43 Відповісти
Весной за два месяца списали только ЕСВ. Налог уплачен по полной.
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04.12.2020 22:07 Відповісти
Уплатил 50тыс налога за 2019 год, фоп 3 группа.
Так вот на нас болт забили большой и волосатый.
Обидно, что из за гандонов проголосовавших за гандонов, нас теперь за лохов держат...
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04.12.2020 22:28 Відповісти
Ага. Володимир Ілліч буде робити Геволюцию. Всіх загнати в колгоспи. Так, муділа?
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04.12.2020 12:44 Відповісти
Чому якись говноФОП, який не може організувати нормально свій бізнес, має отримувати пільги, а той хто успішно працює на ринку - ніякої допомоги від держави не отримає? Підтримувати потрібно успішних, тих які вміють успішно працювати і мають гарні результати! А говноФОПів які не мають чим платити зарплату підтримувати не варто, краще хай вони закривають свої говноФОПи і йдуть працювати по найму!
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04.12.2020 12:48 Відповісти
На ринку якраз стоять ФОПи. 1 і 2 група. Чи ти за бабусь з овочами своїми, яких мєнти ганяють?
То ти кажеш ФОПів розігнати і хай платять податки.

Одиниці цих ФОПів працюють з прибутком настільки великим, щоб чим платити зарплати, оренди, кредити при локдаунах. Коли закривають якийсь ресторан, магазин , який стояв на оренді, наприклад, на біржу йдуть працівники ресторану плюс власник і їм платить гроші далі держава.
Більшість фопів як ти кажеш "гімно фопи" які працюють з низьким прибутком. Одиниці успішних.

Хай всіх закриють і будеш тоді до олігархів за покупками ходити і в майбутньому працювати за копійки в колгоспі імені Коломойського\Порошенка\Ахметова чи іншого олігарха, коли малого і середнього бізнесу не стане?
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04.12.2020 13:00 Відповісти
Самая частая фраза на рынках в 90-х: "На завод идите работать, буржуи проклятые!"
Пролетариат, в силу своего скудоумия, не в состоянии понять , что заводы --- давно захапали олигархи, и идти на завод --- увеличивать состояние тех же Ахметовых и пр. да олигарха он и не видит никогда, и не увидит... А тут вот она -- причина всех его "негараздів", стоит буржуйская морда, рожа -- чуть не треснет!)) Классовая ненависть и сейчас в комментах, никуда не делась...
Да, я не люблю пролетариат! © (и колхозное крестьянство) Мало того, считаю его тормозом в развитии общества... Задача пролетария --- тупо строгать гайку, которую придумали инженеры...И ни в коем случае, не допускать их к избирательным урнам! А то они такого наголосуют... Уже наголосовали!
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04.12.2020 17:18 Відповісти
патамушта, Украина должна помогать тем, кто не в состоянии ее грабить
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04.12.2020 13:05 Відповісти
Мабуть, голосував за 95 квартал?..

Той, хто УСПІШНО працює, впорається і без допомоги.
А якщо "закрити говноФОПів", то вони не "працювати по найму" підуть, бо нема куди, а на біржу. І будуть отримувати ще більше грошей від держави у якості допомоги за безробіттям.
А ще можна перестріляти усіх пенсіонерів, бо вони взагалі не працюють, чи не так?..
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05.12.2020 03:15 Відповісти
Оно-то правильно. Равенство всех. Только вот какие сомнения по поводу подписи этого закона зеленским, который начал свою деятельность с нарушения Конституции. Так что возмущение понятно, но надо же понимать, каких животных привели к власти. В гробу они видали твое возмущение(пусть и справедливое).
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04.12.2020 12:47 Відповісти
Не сумнівайтесь: його скасують. Тим більше єдиноподатники годують місцеві бюджети. Десь у лютому Кличко, Садовий і тінь Кернеса заявлять, що в них дірка і пільгу буде скасовано. Навесні вже проходили це зі скасуванням і подальшим відновленням сплати земельного податку і податку на нерухомість - тих податків, які теж збирають саме в місцеві бюджети
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04.12.2020 17:52 Відповісти
"Укравтодор" відкрив нову бетонну дорогу в Миколаївській області (фото та відео) https://uprom.info/news/other/infrastruktura/ukravtodor-vidkryv-novu-betonnu-dorogu-v-mykolayivskij-oblasti-foto-ta-video/
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04.12.2020 12:33 Відповісти
И согласно отчётов половину украли.
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04.12.2020 13:27 Відповісти
Є надія що за пів року зеленого смороду і чути не буде в Україні..
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04.12.2020 12:46 Відповісти
Благодєтєлі. Протягнули відміну перевірок бізнесу і пообіцяли 8 000 допомоги не зараз, а при МАЙБУТНІХ лоХдаунах.

Відео:
https://twitter.com/i/status/1334805271412174848
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04.12.2020 12:55 Відповісти
Так они первую группу освободили. В принципе нормальный ход. Рынки сейчас лежат и не трепыхаются.
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04.12.2020 13:31 Відповісти
Нє здихай , кобило, весіння паша буде.
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04.12.2020 18:26 Відповісти
Вот и мне отец всегда говорил что такие как он всегда последние копейки отдают чтоб не быть должными ничего государству. А алканы и барыги не платящие налоги и комуналку годами просто потому что не хотели, потом получают финансовую амнистию. Кто тянет- того и погоняют.
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04.12.2020 23:44 Відповісти
В этом вся суть и проблема нашего народа. «Моя хата скраю - я нічого не знаю». Нужно платить налоги всем - плохо. Отменили части ЧПшников - плохо, т.к. не справедливо. Отменят всем - плохо, с чего бюджет наполнять?
И вот это нытье везде и во всем. Наши люди в большинсве своем очень похожи ментально на кацапов. Без царя в голове не могут представить себе ни жизни ни бизнеса. Очень хочется, чтобы какой-то царь в Киеве или какая-то толпа протестующих решила ЕГО вопросы. А сам он нихера делать не будет, только скулить.
Ребята, если у вас бизнес у которого не хватает оборотных средтсв оплатить налоги, то это не бизнес, или бизнесмен из вас крайне хреновый. Не мучайте себя, работайте "на дядю"
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05.12.2020 10:33 Відповісти
 
 