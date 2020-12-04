Рада на пів року звільнила частину ФОПів від ЄСВ та єдиного податку

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №4430 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню COVID-19.

"За" проголосували 302 народні депутати, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Згідно із законом, списується податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 гривень, та його не погашено станом на 01.11.2020.

До 29 грудня 2021 року відстрочується погашення податкового боргу платників податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень.

Також передбачається списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом.

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Поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення збільшується до 3060 гривень.

Згідно з документом, не будуть оподатковувати ПДФО та податком на прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані відповідно до закону про соцпідтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період карантину через коронавірус.

Платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року.

Крім того, звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску платники єдиного податку першої групи в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе. Визначається, що такі періоди включаються до страхового стажу.