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Новини Суспільство
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податки (1498) Палиця (45)

"Коли нам заважають зменшувати податки, - це не Гетманцев, це "Слуга народу", - Палиця

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Проблема посилення тиску на бізнес в Україні полягає не стільки в особі голови фінансового комітету ВР Данилові Гетманцеві, скільки у політиці тих, хто за ним стоїть, - партії "Слуга народу" та її "зовнішніх керманичів".

Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав народний депутат України, голова партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

"Коли ми говоримо про те, що десять законопроєктів про підтримку бізнесу не потрапляють до сесійної зали, це не Гетманцев - це "Слуга народу". Коли нам не дають зменшити податки, це не Гетманцев - це ті, хто не хоче, щоб український бізнес був конкурентоспроможним. У нас дійшло до того, що посли G-7 збирають голів парламентських фракцій і розповідають їм, за які закони голосувати. Нам заважають створювати сприятливі умови для бізнесу. Три тижні тому чиновник МВФ сказав нам, що він проти того, щоб ми замінювали податок на прибуток податком на виведений капітал. МВФ диктує нам умови, як долати кризу. Зокрема, пропонує оголосити податкові канікули. А де в Європі оголошено податкові канікули? В Австрії були компенсації податків на зарплату. У кількох країнах — зменшення ПДВ. Тобто йдеться про зменшення податків, а не про податкові канікули. Ми стаємо країною-заручником зовнішніх акторів. Більше того, зараз у порядку денному стоїть закон про створення Бюро економічної безпеки - ще одного контролюючого органу, який буде тиснути на бізнес", - обурився Палиця.

Він підкреслив, що український бізнес зможе подолати економічну кризу лише якщо він буде конкурентоспроможним.

"Собівартість товарів та послуг українського бізнесу не має бути вищою за аналогічні товари та послуги на зовнішніх ринках. А ми сьогодні купуємо імпорт за валюту, якої і так в Україні бракує. Тому що українські аналоги - дорожчі. У підсумку, навіть попри зменшення імпорту через карантин ми отримаємо за підсумками року дефіцит валютного балансу у 8-10 мільярдів. А нам не дозволяють знижувати податки. Дехто хоче просто добити український бізнес", - сказав Ігор Палиця.

Нагадаємо, що раніше Палиця заявив, що вимагає відставки голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Однак регламентний комітет Верховної Ради відмовився винести у сесійну залу відповідний проєкт постанови.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Аналізувати хто кращий СН чи Майбах - все одно що виясняти який смак у гівна - малиновий чи полуничний.
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04.12.2020 12:40
+15
Когда одна бенина шестерка гонит на других бениных шестерок, это прикольно... "Когда нам мешают снижать налоги, - это не Гетманцев, это "Слуга народа", - Палица - Цензор.НЕТ 1403
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04.12.2020 12:38
+10
"Нове обличчя" коломойського піддав нищівній критиці "старі обличчя" коломойського. Ура!
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04.12.2020 12:38
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Тільки ідіоти зменшують податки під час війни, епідемії та економічної кризи! Як зменшувати податки коли діра в бюджеті розміром в сотні мільярдів!!!! гривень???? Ну тільки дебіл може робити такі меседжи!
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04.12.2020 12:38 Відповісти
Аналізувати хто кращий СН чи Майбах - все одно що виясняти який смак у гівна - малиновий чи полуничний.
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04.12.2020 12:40 Відповісти
Игорь, почитай хоть одну книжку по экономике, уменьшение налогов не всегда ведет к увеличению дырки в бюджете, а для тебя будет открытие что и увеличивает колличество собираемых денег
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04.12.2020 13:06 Відповісти
В країні де немає нормального адміністрування податків, де крадуть сотні мільярдів на ПДВ, про яке збільшення податків від зменшення бази оподаткування Ви говорите? Ви ідіот?
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04.12.2020 13:47 Відповісти
У Игорька нужно вообще все забрать!)))
И снижение налогов ПОВЫШАЕТ бюджетные сборы, доказано нобелевским лауреатом Артуром Лафферром..
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04.12.2020 14:19 Відповісти

https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2015/09/14/7038229/
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04.12.2020 14:20 Відповісти
В Україні потрібно покращити адміністрування податків, усунути всі пільги та можливості для махінацій, скоротити податкову, щоб податки збирались автоматично банковськими установами з кожної транзакції. Без встановлення ефективного адміністрування податків - все інше не буде мати жодних ефектів, бо ніхто не буде сплачувати зменшені податки, так само як це зараз відбувається! Якщо підприємці мають можливість ухилятись від оподаткування, то зменшення розміру податків нічого не дасть - потрібно впорядкувати систему збирання податків (адміністрування податків). А для цього потрібно не зменшувати податки, а змінювати податкову систему, щоб податки сплачувались автоматично і не було можливості уникнути оподаткування! Для цього потрібно ліквідувати ПДВ і ввести податок з продажів, який буде взиматись автоматично з кожного продажу товару.
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04.12.2020 14:38 Відповісти
То есть создавать госслужбы для давления на бизнес и повышать и так высокие налоги это правильно??? Игорек ты точно дебил!!!
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04.12.2020 14:23 Відповісти
Я хіба пропонував створювати держслужби? Чи у Вас дешевий тролінг?
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04.12.2020 14:39 Відповісти
Ні для нього це не відкриття, просто він рахує людей за недалеких, яких можна купити за гречку або пару гривнів
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04.12.2020 16:25 Відповісти
Когда одна бенина шестерка гонит на других бениных шестерок, это прикольно... "Когда нам мешают снижать налоги, - это не Гетманцев, это "Слуга народа", - Палица - Цензор.НЕТ 1403
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04.12.2020 12:38 Відповісти
он имел ввиду "Когда нам мешают снижать налоги для Каломойши"
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06.12.2020 20:24 Відповісти
Золотой чєлавек!)))
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04.12.2020 12:38 Відповісти
без политики - лысым обязательно нужно быть?
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04.12.2020 12:38 Відповісти
"Нове обличчя" коломойського піддав нищівній критиці "старі обличчя" коломойського. Ура!
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04.12.2020 12:38 Відповісти
ах-хаха) уже цитируем Палицу? Говорящую жопу Бенжамин Валерьича?

Про "внешнее управление" и соросятину?
"Когда нам мешают снижать налоги, - это не Гетманцев, это "Слуга народа", - Палица - Цензор.НЕТ 8654
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04.12.2020 12:40 Відповісти
Гетманцев так же в этой цепи. Ему занесли чемодан бабла он и лоббирует интересы заказчиков.
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04.12.2020 12:41 Відповісти
странно, что он не требует вернуть приват законным владельцам..., ведь его тоже отобрали по указке злобных послов из g7.... да и вообще сделайте игорю валерьевичу все как было и у вас тоже все будет хорошо, по-старому...
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04.12.2020 12:45 Відповісти
Оспаді! А чому наші товари дорожчі? У мене тільки один варіант - у нас є бізнесюки, для яких потрібна рентабельність 100%, а не 15-20%, як у Європі.

От як так може бути, що в МегаМаркеті сир Шостка 224 грн за кг, а польські і голландські по 170-180???

У Польщі і Голландії зарплати персоналу вище, ніж у Шостці, і комуналка дорожча. І молоко у селян там скуповують не за 3 грн/літр. А сири дешевші, навіть незважаючи на ввізне мито!

Є, звичайно, і протилежні випадки, але нерідко наші бізнесмени крупні БАРИГУЮТЬ!
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04.12.2020 12:47 Відповісти
Это с учётом того шо земля в Польше в основном всратая, чем дальше от нашей границы - тем меньше там коров, бо там травы нема нормальной.
А всё это потому шо:
1) В Польше никогда не было колхозов.
2) В Польше украсть шо-то - считается аморальнымым, даже у богатого соседа, даже у государства.
3) В Польше 200 тысяч фермеров, а у нас 30 тыс. при одинаковом населении и вдвое меньшем земельном фонде.

4) В Польше кредит на комбайн Джоник в пол лимона евро даёт любой банк за 30 минут под 10% годовых.
5) НДС на продукты писания в Польше - 5% (а у нас 20%).
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04.12.2020 13:34 Відповісти
А ще в Польщі в одні руки продають не більше 500га землі, і то лише після того,я к людина доведе, що вона фермерством займатиметься!
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04.12.2020 13:55 Відповісти
В Польше налоги ниже + рынок земли + она в рынке ЕС (включая доступ к финансовым ресурсам)..
А Украина - КОЛХОЗ, который продолжают тянуть в мрачный ТС...
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04.12.2020 14:26 Відповісти
Ну наконец-то! Начались перепевы запоребриковских песен - Запад мешает нам жить. Из официальных, так сказать, анусов уст.
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04.12.2020 12:49 Відповісти
В заходу є свої інтереси, в нас свої. Часто ці інтереси співпадають, але деколи ні.

Так от чиновники заходу слабо зацікавлені, щоб в нас умови для ведення бізнесу були хоча би більш менш конкурентноздатними у порінянні з ними, це навіть не порівнюючи з умовами скажемо так теперішніх економічних тигрів, таких як Китай чи ряд інших країни далекого сходу.
Чому так надіюсь ви розумієте.

Але суть в тому, що без створення набагато привабливіших умов для ведення бізнесу, Україна має невеликі шанси вижити як незалежна держава найближчі 50 років.
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04.12.2020 14:04 Відповісти
Україні не дають розвиватися і стати нормальною, квітучою державою не якісь міфічні злодії Заходу, а в першу чергу наші олігархи - Ахметов, Коломойський та безліч інших, бо вони висмоктують з країни всі ресурси. В другу чергу - це тупі 73% вівці, які чекають ладні йти за обіцянками популістів у прірву. І в третю чергу - це орки з-за поребрику. І як результат всіх цих, та деяких інших, факторів - "слуги народу". Так що про шанси вижити Україні не можна не погодитися, але з інших причин.
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04.12.2020 14:41 Відповісти
Давайте мухи окремо, а котлети окремо.

Для "звичайного підприємства", тобто без офшорів, схем, прикормлених чиновників, конвертів і тому подібне, умови такі, що абсолютна більшість з них тупо не вижила. І це факт.(скільки було підприємст на початку 90 і скільки зараз)

Вижили як раз ті хто освоїв схеми. Частина з нових власників це власне і є олігархи.

Як результат чисто з економічних причин (не вигідно тут працювати, ми не в сталінській економіці, де можна було когось заставити працювати за так) для значної частини економічно активного населення єдина розумна альтернатива це міграція.

А вже результатом є слабка здепопульована дежава на яку завжди є спокуса напасти ну чи взяти під контроль
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04.12.2020 15:15 Відповісти
Все це так, але "...офшорів, схем, прикормлених чиновників, конвертів і тому подібне,..." в Україні зробили самі українці. Захід тут мало до чого. В таких країнах, як Польша, Чехія, Латвія, Литва, Естонія швидко приборкали в собі совок і почали жити за західними правилами. І не сумують, що вони не є найвеличнішими, найсильнішими, найбагатшими і так далі у світі. Просто повернулися в західну цивілізацію (з усіма її недоліками) і живуть.
А от українцям давай все й одразу, і щоб нас поважали у світі, і щоб заможно жити, і щоб закони працювали, але й корупції щоб трохи залишилось - щоб завжди можна було через кума порєшать.
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04.12.2020 18:49 Відповісти
Палица наводит тень на плетень. Две трети слуг народа радуются, как дети, свалившимся большим депутатским зарплатам и другим *плюшкам*. А плюшки дают совсем другие дяди и палица сегодня в этот круг не попал.
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04.12.2020 13:15 Відповісти
Украина должна стать самым выгодным правовым оффшором в мире!
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04.12.2020 14:27 Відповісти
Шавка Каламойского рассказывает какой оказывается плохой МВФ, и как он мешет им схематозничать.
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04.12.2020 16:02 Відповісти
 
 