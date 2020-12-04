"Коли нам заважають зменшувати податки, - це не Гетманцев, це "Слуга народу", - Палиця
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Проблема посилення тиску на бізнес в Україні полягає не стільки в особі голови фінансового комітету ВР Данилові Гетманцеві, скільки у політиці тих, хто за ним стоїть, - партії "Слуга народу" та її "зовнішніх керманичів".
Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав народний депутат України, голова партії "За майбутнє" Ігор Палиця.
"Коли ми говоримо про те, що десять законопроєктів про підтримку бізнесу не потрапляють до сесійної зали, це не Гетманцев - це "Слуга народу". Коли нам не дають зменшити податки, це не Гетманцев - це ті, хто не хоче, щоб український бізнес був конкурентоспроможним. У нас дійшло до того, що посли G-7 збирають голів парламентських фракцій і розповідають їм, за які закони голосувати. Нам заважають створювати сприятливі умови для бізнесу. Три тижні тому чиновник МВФ сказав нам, що він проти того, щоб ми замінювали податок на прибуток податком на виведений капітал. МВФ диктує нам умови, як долати кризу. Зокрема, пропонує оголосити податкові канікули. А де в Європі оголошено податкові канікули? В Австрії були компенсації податків на зарплату. У кількох країнах — зменшення ПДВ. Тобто йдеться про зменшення податків, а не про податкові канікули. Ми стаємо країною-заручником зовнішніх акторів. Більше того, зараз у порядку денному стоїть закон про створення Бюро економічної безпеки - ще одного контролюючого органу, який буде тиснути на бізнес", - обурився Палиця.
Він підкреслив, що український бізнес зможе подолати економічну кризу лише якщо він буде конкурентоспроможним.
"Собівартість товарів та послуг українського бізнесу не має бути вищою за аналогічні товари та послуги на зовнішніх ринках. А ми сьогодні купуємо імпорт за валюту, якої і так в Україні бракує. Тому що українські аналоги - дорожчі. У підсумку, навіть попри зменшення імпорту через карантин ми отримаємо за підсумками року дефіцит валютного балансу у 8-10 мільярдів. А нам не дозволяють знижувати податки. Дехто хоче просто добити український бізнес", - сказав Ігор Палиця.
Нагадаємо, що раніше Палиця заявив, що вимагає відставки голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Однак регламентний комітет Верховної Ради відмовився винести у сесійну залу відповідний проєкт постанови.
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И снижение налогов ПОВЫШАЕТ бюджетные сборы, доказано нобелевским лауреатом Артуром Лафферром..
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2015/09/14/7038229/
Про "внешнее управление" и соросятину?
От як так може бути, що в МегаМаркеті сир Шостка 224 грн за кг, а польські і голландські по 170-180???
У Польщі і Голландії зарплати персоналу вище, ніж у Шостці, і комуналка дорожча. І молоко у селян там скуповують не за 3 грн/літр. А сири дешевші, навіть незважаючи на ввізне мито!
Є, звичайно, і протилежні випадки, але нерідко наші бізнесмени крупні БАРИГУЮТЬ!
А всё это потому шо:
1) В Польше никогда не было колхозов.
2) В Польше украсть шо-то - считается аморальнымым, даже у богатого соседа, даже у государства.
3) В Польше 200 тысяч фермеров, а у нас 30 тыс. при одинаковом населении и вдвое меньшем земельном фонде.
4) В Польше кредит на комбайн Джоник в пол лимона евро даёт любой банк за 30 минут под 10% годовых.
5) НДС на продукты писания в Польше - 5% (а у нас 20%).
А Украина - КОЛХОЗ, который продолжают тянуть в мрачный ТС...
анусовуст.
Так от чиновники заходу слабо зацікавлені, щоб в нас умови для ведення бізнесу були хоча би більш менш конкурентноздатними у порінянні з ними, це навіть не порівнюючи з умовами скажемо так теперішніх економічних тигрів, таких як Китай чи ряд інших країни далекого сходу.
Чому так надіюсь ви розумієте.
Але суть в тому, що без створення набагато привабливіших умов для ведення бізнесу, Україна має невеликі шанси вижити як незалежна держава найближчі 50 років.
Для "звичайного підприємства", тобто без офшорів, схем, прикормлених чиновників, конвертів і тому подібне, умови такі, що абсолютна більшість з них тупо не вижила. І це факт.(скільки було підприємст на початку 90 і скільки зараз)
Вижили як раз ті хто освоїв схеми. Частина з нових власників це власне і є олігархи.
Як результат чисто з економічних причин (не вигідно тут працювати, ми не в сталінській економіці, де можна було когось заставити працювати за так) для значної частини економічно активного населення єдина розумна альтернатива це міграція.
А вже результатом є слабка здепопульована дежава на яку завжди є спокуса напасти ну чи взяти під контроль
А от українцям давай все й одразу, і щоб нас поважали у світі, і щоб заможно жити, і щоб закони працювали, але й корупції щоб трохи залишилось - щоб завжди можна було через кума порєшать.